Описание водной прогулкиАренда яхты на Мальдивах — почувствуйте свободу океана Откройте для себя Мальдивы с самого роскошного ракурса — с борта частной яхты, где каждая минута превращается в удовольствие. Это идеальный вариант для пары, семьи, компании друзей или романтического сюрприза. Как только вы ступите на палубу, вас встретит приветливая команда, поможет устроиться и предложит лучшие маршруты: от спокойных лагун с кристально чистой водой до живописных мест, где можно увидеть разноцветных рыб и даже дельфинов. Вы можете выбрать динамичную прогулку с остановками для плавания, или наоборот — спокойный маршрут с видом на бесконечный океан. На борту царит атмосфера полного комфорта: мягкие диваны, широкие палубы, фото-локации, где каждое фото выглядит как из журнала, и ощущение, что весь океан — только для вас. Хотите добавить романтики? Мы подготовим музыку, укроем мягкими пледами во время заката и сделаем момент по-настоящему особенным. Мы следим за каждой деталью, чтобы вы могли расслабиться, наслаждаться моментом и собирать самые красивые воспоминания о путешествии. Если погода решит внести свои коррективы — не переживайте. Мы перенесём вашу прогулку на другое удобное время без штрафов.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Частная яхта на 2 часа
- Капитан и команда
- Вода и мягкие напитки
- Оборудование для купания (по запросу)
- Возможность выбора маршрута
- Перенос прогулки при плохой погоде - бесплатно
Что не входит в цену
- Трансфер до пристани
- Алкогольные напитки (можно заказать отдельно)
- Фотосессия с профессиональным фотографом (доп. услуга)
- Питание и закуски на борту (заказать можно заранее)
Место начала и завершения?
Мале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
