Описание экскурсииНачните свой отдых правильно — без ожиданий, толпы и неудобств. Наш водитель встретит вас прямо в аэропорту, у отеля или по вашему адресу и поможет с багажом. В машине всегда идеальная чистота, кондиционер и охлаждённая питьевая вода — всё для вашего максимального комфорта на жарких Мальдивах. Мы можем сделать дополнительную остановку по вашему желанию: магазин, кафе или красивое место для фото — всё гибко и удобно. Если ваши планы изменились, вы можете перенести или отменить поездку за 24 часа без штрафа. Забудьте про поиск такси, жару и долгие ожидания после перелёта. Мы создаём сервис, где вы чувствуете заботу с первой минуты — чтобы отдых начался ещё до заселения в отель. Ваш персональный водитель заранее будет ждать вас в назначенном месте — у выхода из аэропорта, в лобби отеля или по любому удобному адресу. Он поможет с багажом и аккуратно проведёт вас до машины. В салоне — прохладный кондиционер, удобные сиденья и бутылка чистой воды. Вы сможете расслабиться, включить любимую музыку, насладиться видами мальдивских островов и просто почувствовать, что вы на отдыхе. Мы работаем гибко:
- хотите сделать остановку — без проблем;
- нужно заехать в магазин — легко;
- путешествуете с детьми — подготовим удобные места заранее. Наш трансфер — это не просто поездка, а комфортный и безопасный переход от самолёта к вашему идеальному отпуску. Если планы изменились — мы вас понимаем. Перенос или отмена возможны за 24 часа без каких-либо штрафов.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном автомобиле
- Встреча водителем в аэропорту, отеле или по вашему адресу
- Помощь с багажом
- Кондиционер в автомобиле
- Бутылка питьевой воды каждому пассажиру
- Возможность сделать одну короткую остановку по пути (магазин/фото)
- Гарантированный перенос бронирования при уведомлении за 24 часа
- Полная поддержка на русском языке
Что не входит в цену
- Дополнительные долгие остановки по пути (более 10-15 минут)
- Детские кресла (по предварительному запросу могут быть добавлены за доплату)
- Личные расходы (напитки, покупки, еда)
- Трансфер между островами на лодке/катере (только авто)
- Ожидание более 1 часа сверх бесплатного лимита
Место начала и завершения?
Мале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
