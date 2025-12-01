Индивидуальная
до 6 чел.
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
$100 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Мале: незабываемые ракурсы
Начало: Мале
$100 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты в Мале - роскошь на воде
Начало: Мале
$100 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мале
Самые популярные экскурсии в Мале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Мале в декабре 2025
Сейчас в Мале можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 100.
Экскурсии на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль