Фотосессия в Мале: незабываемые ракурсы

Описание фото-прогулки

Подарите себе фотографии, которые захочется пересматривать снова и снова! Наш профессиональный фотограф проведёт для вас стильную и лёгкую фотосессию на самых живописных локациях Мальдив: белоснежные пляжи, бирюзовая вода, пальмы, мостики над океаном и роскошные виды курорта. Мы подскажем лучшие позы, ракурсы и естественный свет, чтобы каждый кадр получился невероятным. Съёмка проходит в расслабленной атмосфере — вы просто наслаждаетесь моментом, а мы создаём магию в объективе. Все фото проходят профессиональную обработку и будут отправлены вам в течение 3 дней. Если погода изменится — фотосессию можно перенести на удобное время без штрафа. Мальдивы — это место, где каждый уголок похож на открытку. А мы превращаем эту красоту в ваши личные кадры мечты. Наш фотограф проведёт съёмку так, чтобы вы почувствовали себя героями стильного тропического фильма: тёплый песок под ногами, нежные волны, закатное золото или утренний свет над океаном — атмосфера будет идеальной. Мы заранее подберём локации, которые лучше всего подчеркнут ваш образ: Пляж с бирюзовой водой Мостики над лагуной Пальмы и тенистые уголки Фото на фоне вилл на воде Романтические кадры на закате. Фотограф подскажет позы, поможет расслабиться и поймает ваши самые естественные эмоции — улыбки, взгляд, движение. Это не просто фотосессия, это маленькая история, которую вы привезёте домой. Готовые снимки вы получите в обработке в течение 3 дней — яркие, стильные, живые.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
  • После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
  • Индивидуальная фотосессия 2 часа
  • Профессиональный фотограф, знающий лучшие локации
  • Помощь с позированием и выбором ракурсов
  • 50-120 обработанных снимков
  • Онлайн-доставка файлов в удобном формате
  • Перенос съёмки при плохой погоде - бесплатно
Что не входит в цену
  • Трансфер до места съёмки (если требуется)
  • Аренда реквизита или спец-декора
  • Профессиональный макияж и укладка (по желанию можно добавить)
Место начала и завершения?
Мале
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

