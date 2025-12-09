Индивидуальная пешеходная экскурсия в Мале - максимум впечатлений

Описание экскурсииХотите увидеть Мальдивы не только с открыток, но и такими, какими их знают местные? Эта экскурсия — идеальный способ почувствовать атмосферу островной жизни, прогуляться по уютным улочкам и узнать всё о культуре, традициях и истории Мальдив. Ваш личный гид встретит вас прямо у отеля или в удобном месте. Дальше — путешествие по самым интересным локациям: спокойные набережные, рынки с местными фруктами, колоритные районы, мечети, смотровые площадки и секретные места, которые не показывают туристам. Маршрут можно выбрать заранее — или полностью довериться гиду и отправиться по уникальному пути, созданному специально для вас. Экскурсия проходит в мягком, комфортном темпе: фотографии, отдых, дегустации и остановки — когда захотите. Если планы поменялись, вы можете перенести или отменить экскурсию минимум за 24 часа — без штрафов и лишних вопросов. Что ждёт вас во время прогулки Живописные улочки острова и настоящая местная жизнь Красочный рыбный и фруктовый рынки Главные достопримечательности столицы Мале Исторические мечети и архитектура Уютные кафе с национальными вкусами Места для красивых фото Интересные факты, легенды и советы от местного гида
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Индивидуальная прогулка (без других туристов)
- Встреча у отеля или в удобной точке
- Продуманный маршрут по интересным местам
- Фото на ваш телефон/камеру по запросу
- Небольшая бутылка воды для каждого участника
- Возможность остановок в любом месте
- Перенос экскурсии за 24 часа без штрафа
Что не входит в цену
- Трансфер между островами (при необходимости оплачивается отдельно)
- Входные билеты в музеи или платные объекты (если будут)
- Личные расходы (кофе, угощения, покупки, сувениры)
- Профессиональная фотосессия (можно заказать за доплату)
- Обед или напитки в кафе
Место начала и завершения?
Мале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
