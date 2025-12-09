Мои заказы

Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Мале - 8 часов

Описание экскурсии

Откройте Мальдивы с той стороны, которую не увидит обычный турист. Вас ждёт насыщенное путешествие по самым красивым и атмосферным местам, а ваш гид станет не просто рассказчиком, а настоящим проводником в культуру и жизнь островов. Мы заберём вас из отеля, аэропорта или любой удобной локации. Комфортабельный автомобиль с кондиционером обеспечит приятную поездку даже в жаркую погоду. На протяжении экскурсии вас ждут удобные остановки для фото, прогулок, отдыха или шопинга — маршрут полностью подстраивается под ваши желания. Что вас ждёт: Главные достопримечательности столицы Мале — мечети, исторический центр, местные рынки. Секретные пляжи и обзорные площадки, где можно сделать невероятные фото. Местная жизнь без фильтров — увидите Мальдивы такими, какими их знают жители. Уютные кафе и рестораны, где можно попробовать блюда островной кухни. Профессиональный гид, который расскажет историю, традиции и интересные факты. Экскурсия подойдёт и тем, кто впервые на Мальдивах, и тем, кто хочет увидеть что-то новое и по-настоящему особенное.

24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
  • После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
  • Индивидуальный трансфер от вашего отеля, аэропорта или любой удобной точки
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Личный профессиональный гид на весь маршрут
  • Индивидуальная программа с возможностью менять маршрут по ходу
  • Фото-остановки в самых красивых местах
  • Бутылка воды каждому участнику
  • Топливо и все дорожные расходы
Что не входит в цену
  • Питание и напитки в кафе
  • Личные покупки и сувениры
  • Входные билеты в платные объекты
  • Дополнительные развлечения не по программе
  • Чаевые (по желанию)
Место начала и завершения?
Мале
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

