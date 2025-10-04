Описание тура
Настоящие Мальдивы вместе с нами — Кириллом, Натальей и Малиной. Мы будем рядом с вами на каждом этапе, чтобы ваше путешествие прошло легко и незабываемо.
Привет, Мы - Кирилл, Наталья и наша дочь Малина!
Мы живем на Мальдивах и помогаем людям осуществить их заветную мечту - увидеть эти острова такими, какие они есть на самом деле.
Мы хотим показать тебе другую сторону Мальдив:
- Комфортабельное размещение в уютных номерах
- Уединённые пляжи без толп туристов
- Знакомство с культурой и традициями островитян
- Снорклинг, дайвинг, плавание с черепахами, мантами и китовыми акулами
- Аутентичная кухня и свежие фрукты с плантации
Для нас путешествие - это не просто отдых, а способ прожить новые моменты и наполнить жизнь эмоциями.
Если ты готов увидеть настоящие Мальдивы вместе с нами - присоединяйся.
Программа тура по дням
Прилет и знакомство с островом
Мы встречаем вас в аэропорту Мале.
Вместе садимся на скоростной катер и отправляемся на наш остров Тодду.
По приезду заселяемся в отель, пьем кокосы.
Бежим купаться.
После дороги вас ждёт ужин и прогулка по острову, чтобы почувствовать атмосферу.
Домашний риф
Завтракаем.
Снорклинг на домашнем рифе: рыбки, черепахи, кристально чистая вода. Пробуем нырять, снимаем видео на гоупро.
Вечером — ужин, игры и общение.
Экскурсия плавание с мантами и акулами, коса
Утром выезжаем в океан: белый песок и бирюзовые воды посреди лагуны.
Встречаем мант — грациозных морских жителей.
Завтрак на лодке и плывём дальше.
Снорклинг с акулами-няньками.
Съёмка с дрона и Gopro, фото для воспоминаний.
Возвращаемся к обеду, отдых и вечером — ужин в новом ресторане.
Пальмовая аллея и watersport активности
Завтракаем.
Пальмовая аллея, можно взять свои самые красивые наряды. Будет много фото и видео
Далее перемещаемся на Watersport. Катание на сапах, прозрачных кояках, джетски.
Съемка на дрон
Вечером — тихий ужин и обсуждение впечатлений.
Рыбалка
Завтракаем.
Днём свободное время для отдыха или прогулок.
На закате — традиционная мальдивская рыбалка.
Ужин (по желанию можно также приготовить улов)
Свободный день
Можно взять велосипеды, прогуляться по острову, посетить плантации папайи и арбузов.
Мы всегда рядом, чтобы подсказать интересные места или помочь организовать дополнительные активности.
Ужин на берегу океана с видом на закат
Отдых и знакомство с островом
Завтракаем.
Бежим купаться в океан.
Багги тур по острову, знакомимся с островом, пробуем местные арбузы.
Вечером ужин в одном из лучших ресторанов острова.
Возвращение в Мале
Завтракаем и собираем вещи.
В зависимости от времени вылета — трансфер скоростной лодкой обратно в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер скоростной лодкой (туда-обратно)
- Проживание в отеле
- Питание: завтраки и разнообразные ужины в лучших ресторанах острова
- Экскурсия знакомство с островом на багги, фруктовый тур по плантациям
- Снорклинг с черепахами, на домашнем рифе, маски и ласты предоставляются
- Экскурсия: плавание с мантами + плавание с акулами-няньками, посещение на песчаной косы в океане
- Рыбалка в открытом океане (время заката)
- Подводная съемка и съемка с дрона
- Ужин под открытым небом на пляже
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Мы всегда рядом и поможем с организацией всех деталей поездки При необходимости подскажем, как оформить иммиграционную карточку Imuga, и поможем с покупкой туристической страховки, чтобы путешествие прошло спокойно и комфортно.