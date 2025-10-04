Мои заказы

Скрытые Мальдивы

Настоящие Мальдивы вместе с нами
Скрытые Мальдивы
Скрытые МальдивыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Скрытые МальдивыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Настоящие Мальдивы вместе с нами — Кириллом, Натальей и Малиной. Мы будем рядом с вами на каждом этапе, чтобы ваше путешествие прошло легко и незабываемо.

Привет, Мы - Кирилл, Наталья и наша дочь Малина!

Мы живем на Мальдивах и помогаем людям осуществить их заветную мечту - увидеть эти острова такими, какие они есть на самом деле.

Мы хотим показать тебе другую сторону Мальдив:

- Комфортабельное размещение в уютных номерах

- Уединённые пляжи без толп туристов

- Знакомство с культурой и традициями островитян

- Снорклинг, дайвинг, плавание с черепахами, мантами и китовыми акулами

- Аутентичная кухня и свежие фрукты с плантации

Для нас путешествие - это не просто отдых, а способ прожить новые моменты и наполнить жизнь эмоциями.

Если ты готов увидеть настоящие Мальдивы вместе с нами - присоединяйся.

Программа тура по дням

1 день

Прилет и знакомство с островом

  • Мы встречаем вас в аэропорту Мале.

  • Вместе садимся на скоростной катер и отправляемся на наш остров Тодду.

  • По приезду заселяемся в отель, пьем кокосы.

  • Бежим купаться.

  • После дороги вас ждёт ужин и прогулка по острову, чтобы почувствовать атмосферу.

Прилет и знакомство с островомПрилет и знакомство с островом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Домашний риф

  • Завтракаем.

  • Снорклинг на домашнем рифе: рыбки, черепахи, кристально чистая вода. Пробуем нырять, снимаем видео на гоупро.

  • Вечером — ужин, игры и общение.

Домашний рифДомашний рифДомашний риф
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Экскурсия плавание с мантами и акулами, коса

  • Утром выезжаем в океан: белый песок и бирюзовые воды посреди лагуны.

  • Встречаем мант — грациозных морских жителей.

  • Завтрак на лодке и плывём дальше.

  • Снорклинг с акулами-няньками.

  • Съёмка с дрона и Gopro, фото для воспоминаний.

  • Возвращаемся к обеду, отдых и вечером — ужин в новом ресторане.

Экскурсия плавание с мантами и акулами, косаЭкскурсия плавание с мантами и акулами, косаЭкскурсия плавание с мантами и акулами, коса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пальмовая аллея и watersport активности

  • Завтракаем.

  • Пальмовая аллея, можно взять свои самые красивые наряды. Будет много фото и видео

  • Далее перемещаемся на Watersport. Катание на сапах, прозрачных кояках, джетски.

  • Съемка на дрон

  • Вечером — тихий ужин и обсуждение впечатлений.

Пальмовая аллея и watersport активностиПальмовая аллея и watersport активностиПальмовая аллея и watersport активности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Рыбалка

  • Завтракаем.

  • Днём свободное время для отдыха или прогулок.

  • На закате — традиционная мальдивская рыбалка.

  • Ужин (по желанию можно также приготовить улов)

РыбалкаРыбалка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Свободный день

  • Можно взять велосипеды, прогуляться по острову, посетить плантации папайи и арбузов.

  • Мы всегда рядом, чтобы подсказать интересные места или помочь организовать дополнительные активности.

  • Ужин на берегу океана с видом на закат

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Отдых и знакомство с островом

  • Завтракаем.

  • Бежим купаться в океан.

  • Багги тур по острову, знакомимся с островом, пробуем местные арбузы.

  • Вечером ужин в одном из лучших ресторанов острова.

Отдых и знакомство с островомОтдых и знакомство с островомОтдых и знакомство с островом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Возвращение в Мале

  • Завтракаем и собираем вещи.

  • В зависимости от времени вылета — трансфер скоростной лодкой обратно в аэропорт.

Возвращение в МалеВозвращение в Мале
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер скоростной лодкой (туда-обратно)
  • Проживание в отеле
  • Питание: завтраки и разнообразные ужины в лучших ресторанах острова
  • Экскурсия знакомство с островом на багги, фруктовый тур по плантациям
  • Снорклинг с черепахами, на домашнем рифе, маски и ласты предоставляются
  • Экскурсия: плавание с мантами + плавание с акулами-няньками, посещение на песчаной косы в океане
  • Рыбалка в открытом океане (время заката)
  • Подводная съемка и съемка с дрона
  • Ужин под открытым небом на пляже
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Страховка
О чём нужно знать до поездки

Мы всегда рядом и поможем с организацией всех деталей поездки При необходимости подскажем, как оформить иммиграционную карточку Imuga, и поможем с покупкой туристической страховки, чтобы путешествие прошло спокойно и комфортно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кирилл
Кирилл — Тревел-эксперт
Привет, Мы - Кирилл, Наталья и Малина! Мы живем на Мальдивах и помогаем людям осуществить их заветную мечту - увидеть эти острова такими, какие они есть на самом деле. Мы хотим показать
читать дальшеуменьшить

тебе другую сторону Мальдив: - Наш уютный гостевой дом вместо пафосных вилл - Уединённые пляжи без толп туристов - Знакомство с культурой и традициями островитян - Снорклинг, дайвинг, плавание с черепахами, мантами и китовыми акулами - Аутентичная кухня и свежие фрукты с плантации Для нас путешествие - это не просто отдых, а способ прожить новые моменты и наполнить жизнь эмоциями. Если ты готов увидеть настоящие Мальдивы вместе с нами - присоединяйся.

Тур входит в следующие категории Мале

от 200 000 ₽ за человека