Описание тура
Приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие на сказочные Мальдивы в 2026 году! Вас ждут ежедневные занятия зумбой и фитнесом на берегу океана с профессиональным инструктором из Индии. Полный пансион!
Наш тур для вас, если вы хотите
- зарядиться потрясающим настроением, насладиться океаном
- сжечь калории, стать стройнее и красивее за 8 дней
- насладиться океаном, солнцем
- съездить на песчаную косу
- получить много красивых фотографий и видео зумба хореографий
Вас ждет увлекательная экскурсия на необитаемый остров и плавание со скатами манта.
видеосъемка выученной хореографии с дрона.
Если вы любите активный отдых, вам нравятся танцы и зумба, тогда ждем вас в нашей теплой компании. Готовы зажечь с нами?
Программа тура по дням
Встреча на о. Укулас
Встречаю вас уже на острове Укулас
Катер из Мале ходит 2 раза в день утром и вечером, все зависит от вашего рейса
Заселение в номер
Знакомство
13.00 Обед
Свободное время
19.00 Ужин
Отдых
Фитнес
7.30 утренняя фитнес тренировка
9.00 завтрак
Свободное время
13.00 Обед
16.00 Зумба
19.00 Ужин
Скаты Манта
07.00 Экскурсия плавание со скатами манта
9.00 Завтрак
Свободное время
13.00 Обед
16.00 Зумба
19.00 Ужин
Каякинг в океане
7.30 тренировка на пляже
8.00 Завтрак
Каякинг в океане
13.00 Обед
Свободное время
16.00 Зумба
19.00 Ужин
Поездка на необитаемый остров
08.00 Завтрак
08.30 уезжаем на необитаемый остров до обеда
13.00 Обед
Свободное время
16.00 Зумба
19.00 Ужин
Рыбалка на закате
7.30 Тренировка
8.30 Завтрак
Свободное время
13.00 Обед
16.00 Зумба
17.00 Ночная рыбалка
19.00 Ужин
Песчаная коса
7.00 Уезжаем на песчаную косу, записываем с дрона видео выученной хореографии
Купаемся, отдыхаем, возвращаемся на завтрак
10.00 Завтрак
Свободное время
13.00 Обед
16.00 Зумба
19.00 Ужин
Релакс день
30 тренировка
30 Завтрак
Свободное время
13.00 Обед
16.00 Зумба
Записываем видео
19.00 Ужин
Отъезд домой
Утром катер до Мале
если ваш рейс рано утром, то нужно ночевать в Мале, решим этот вопрос при покупке билета
Лучше купить билет с вылетом вечером, тогда еще до обеда модно быть на острове
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (двухместное)
- Трансфер до острова в обе стороны из Мале на катере
- Завтрак, обед, ужин
- Песчаная коса с видео с дрона
- Программа занятий с инструктором утром и вечером
- Плавание со скатами манта
- Экскурсия на необитаемый остров
- Ночная рыбалка с барбекю
- Вечернее Мальдивские шоу
- Каяк, сап
Что не входит в цену
- Авиабилет
- Дополнительные услуги или экскурсии
Визы
Виза не требуется, ставят по прилету