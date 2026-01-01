Мои заказы

Фитнес-зумба-тур на Мальдивы - всё включено, полный пансион

Приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие
Фитнес-зумба-тур на Мальдивы - всё включено, полный пансионФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фитнес-зумба-тур на Мальдивы - всё включено, полный пансионФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Фитнес-зумба-тур на Мальдивы - всё включено, полный пансионФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие на сказочные Мальдивы в 2026 году! Вас ждут ежедневные занятия зумбой и фитнесом на берегу океана с профессиональным инструктором из Индии. Полный пансион!

Наш тур для вас, если вы хотите

- зарядиться потрясающим настроением, насладиться океаном

- сжечь калории, стать стройнее и красивее за 8 дней

- насладиться океаном, солнцем

- съездить на песчаную косу

- получить много красивых фотографий и видео зумба хореографий

Вас ждет увлекательная экскурсия на необитаемый остров и плавание со скатами манта.

видеосъемка выученной хореографии с дрона.

Если вы любите активный отдых, вам нравятся танцы и зумба, тогда ждем вас в нашей теплой компании. Готовы зажечь с нами?

Программа тура по дням

1 день

Встреча на о. Укулас

Встречаю вас уже на острове Укулас

Катер из Мале ходит 2 раза в день утром и вечером, все зависит от вашего рейса

  • Заселение в номер

  • Знакомство

  • 13.00 Обед

  • Свободное время

  • 19.00 Ужин

  • Отдых

Встреча на о. Укулас
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Фитнес

7.30 утренняя фитнес тренировка

9.00 завтрак

Свободное время

13.00 Обед

16.00 Зумба

19.00 Ужин

Фитнес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Скаты Манта

07.00 Экскурсия плавание со скатами манта

9.00 Завтрак

Свободное время

13.00 Обед

16.00 Зумба

19.00 Ужин

Скаты Манта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Каякинг в океане

7.30 тренировка на пляже

8.00 Завтрак

Каякинг в океане

13.00 Обед

Свободное время

16.00 Зумба

19.00 Ужин

Каякинг в океане
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Поездка на необитаемый остров

08.00 Завтрак

08.30 уезжаем на необитаемый остров до обеда

13.00 Обед

Свободное время

16.00 Зумба

19.00 Ужин

Поездка на необитаемый остров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Рыбалка на закате

7.30 Тренировка

8.30 Завтрак

Свободное время

13.00 Обед

16.00 Зумба

17.00 Ночная рыбалка

19.00 Ужин

Рыбалка на закате
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Песчаная коса

7.00 Уезжаем на песчаную косу, записываем с дрона видео выученной хореографии

Купаемся, отдыхаем, возвращаемся на завтрак

10.00 Завтрак

Свободное время

13.00 Обед

16.00 Зумба

19.00 Ужин

Песчаная коса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Релакс день

  1. 30 тренировка

  2. 30 Завтрак

Свободное время

13.00 Обед

16.00 Зумба

Записываем видео

19.00 Ужин

Релакс день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Отъезд домой

Утром катер до Мале

если ваш рейс рано утром, то нужно ночевать в Мале, решим этот вопрос при покупке билета

Лучше купить билет с вылетом вечером, тогда еще до обеда модно быть на острове

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (двухместное)
  • Трансфер до острова в обе стороны из Мале на катере
  • Завтрак, обед, ужин
  • Песчаная коса с видео с дрона
  • Программа занятий с инструктором утром и вечером
  • Плавание со скатами манта
  • Экскурсия на необитаемый остров
  • Ночная рыбалка с барбекю
  • Вечернее Мальдивские шоу
  • Каяк, сап
Что не входит в цену
  • Авиабилет
  • Дополнительные услуги или экскурсии
Визы

Виза не требуется, ставят по прилету

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Альбина
Альбина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Занимаемся организацией йога туров на Мальдивы, Маврикий и Сейшелы с 2017 года. Наши туры для тех, кто любит активный отдых в хорошей компании. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мале

Похожие туры на «Фитнес-зумба-тур на Мальдивы - всё включено, полный пансион»

Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
8 дней
Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
❗️Всё лучшее на Мальдивах в этом туре❗️
22 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 145 000 ₽ за человека
Самый крутой и единственный тур на Мальдивах
Полеты на самолетах
8 дней
-
69%
Самый крутой и единственный тур на Мальдивах
Китовая акула, гидросамолёт, парасейлинг! Вот почему я написала: самый крутой
22 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 186 000 ₽600 000 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах
7 дней
Райский отдых на Мальдивах
Райский отдых на Мальдивах: тур «Всё включено» под ключ! Представьте себе
29 июн в 10:00
22 июн в 10:00
от 140 000 ₽ за человека
Скрытые Мальдивы
8 дней
-
27%
Скрытые Мальдивы
Настоящие Мальдивы вместе с нами
16 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
от 131 400 ₽180 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мале
Все туры из Мале
-20%
143 718 ₽
от 114 974 ₽ за человека