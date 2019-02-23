Что вас ожидает

Крепость Касба и старый порт — повесть о былом величии

Экскурсия начнется с посещения цитадели, возведенной в 16 веке на горе Агадир Уфелля. На территории некогда величественной крепости вы узнаете о страшном стихийном бедствии — землетрясении, в результате которого в середине 20 века за 15 секунд погибло 15 тысяч жителей. Осматривая уцелевшие ворота и длинную стену, вы сможете мысленно реконструировать образ былого Старого города, а я расскажу о малоизвестном прошлом порта. Вы узнаете о торговых отношениях с Европой в средние века; периоде, когда один из правителей закрыл гавань, превратив Агадир в город-призрак; и временах, когда морские экспедиции возобновились. Поговорим об истории появления двух знаковых надписей: «Бойся Бога и почитай короля» и «Аллах, страна, король». А с панорамной площадки вам откроется потрясающий вид на город, рыболовецкий порт и верфи.

Культура и религия местных жителей

Наиболее интересной частью станет, пожалуй, рассказ об одной из крупнейших этнических групп Северной Африки — загадочных берберах. Вы узнаете, что за народ создал цивилизацию, наследниками которой стали древние египтяне. Как проявилась их культура во всех странах Магриба. И какие элементы берберских традиций сохранились несмотря на мощное влияние арабского мира. В программе также будет посещение мечети Мухаммеда V, где мы поговорим о религиозной стороне марокканской жизни. И, конечно, я познакомлю вас с современными европейскими зданиями на широких проспектах и покажу роскошные виллы мировых знаменитостей. А в завершение вы сможете посетить магазин с традиционными изделиями и арабский базар Агадирский Сук — огромный рынок, где от многообразия фруктов кружится голова.