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  3. История и культура Агадира за 3 часа

Разглядеть за курортным лоском древнее наследие берберов

Ахмед
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Ахмед – ваш гид
Агадир — лучший курорт Марокко, куда приезжают за восхитительными песчаными пляжами и солнцем, которое светит круглый год.

Пожалуй, это самый европейский город страны, где вы встретите роскошные виллы знаменитостей, современные здания и найдете множество развлечений.

Но я хочу показать вам другую сторону Агадира — его малоизвестную историю, дух которой все еще витает на холме, среди крепостных стен некогда могучей цитадели...

Вы узнаете о культуре загадочных берберов и средневековых правителях, а также об арабском влиянии и мусульманских традициях в Марокко.
48 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа

Что вас ожидает

Крепость Касба и старый порт — повесть о былом величии
Экскурсия начнется с посещения цитадели, возведенной в 16 веке на горе Агадир Уфелля. На территории некогда величественной крепости вы узнаете о страшном стихийном бедствии — землетрясении, в результате которого в середине 20 века за 15 секунд погибло 15 тысяч жителей. Осматривая уцелевшие ворота и длинную стену, вы сможете мысленно реконструировать образ былого Старого города, а я расскажу о малоизвестном прошлом порта. Вы узнаете о торговых отношениях с Европой в средние века; периоде, когда один из правителей закрыл гавань, превратив Агадир в город-призрак; и временах, когда морские экспедиции возобновились. Поговорим об истории появления двух знаковых надписей: «Бойся Бога и почитай короля» и «Аллах, страна, король». А с панорамной площадки вам откроется потрясающий вид на город, рыболовецкий порт и верфи.

Культура и религия местных жителей
Наиболее интересной частью станет, пожалуй, рассказ об одной из крупнейших этнических групп Северной Африки — загадочных берберах. Вы узнаете, что за народ создал цивилизацию, наследниками которой стали древние египтяне. Как проявилась их культура во всех странах Магриба. И какие элементы берберских традиций сохранились несмотря на мощное влияние арабского мира. В программе также будет посещение мечети Мухаммеда V, где мы поговорим о религиозной стороне марокканской жизни. И, конечно, я познакомлю вас с современными европейскими зданиями на широких проспектах и покажу роскошные виллы мировых знаменитостей. А в завершение вы сможете посетить магазин с традиционными изделиями и арабский базар Агадирский Сук — огромный рынок, где от многообразия фруктов кружится голова.

Организационные детали

  • На экскурсии вас будет сопровождать гид и водитель.
  • В стоимость экскурсии включено все, кроме питания.
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа
История и культура Агадира за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ахмед
Ахмед
«Здравствуйте, уважаемые! Добро пожаловать в Марокко, мир контрастов!» Именно таким приветствием мы встречаем гостей нашей страны. Страна, которая простирает свои границы от Сахары до Гибралтара, от Атлантики до Атласа! Страна, согретая солнцем, с неторопливым течением времени и приветливыми местными жителями. Уникальное королевство — все это Марокко! Нашей задачей остается лишь помочь вам открыть дверь в настоящий и удивительный мир живых эмоций и бурных приключений.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2019
Приезжала на отдых в Марокко в феврале 2019 г. с дочерьми. Брали обзорную экскурсию по г. Агадир. Благодаря гиду Ахмеду узнали об истории чудесного Королевства Марокко, о культуре, нравах и обычаях. Очень довольны. Гид Ахмед - профессионал своего дела, мог ответить на любой вопрос. Буду рекомендовать своим друзьям.

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1 отзыв
Увидеть самые интересные места города и научиться местным хитростям на дружеской экскурсии
Многие путешественники думают, что Агадир — это только живописные пляжи, Атлантический океан и рестораны. Я помогу раскрыть другую сторону это чудесного города: вы погуляете по извилистым улочкам, увидите исторические символы Агадира, заглянете на местный бурлящий рынок и ощутите настоящий восточный колорит.

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