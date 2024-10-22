-
Сёрф-трип в Марокко с уютным гестхаусом (всё включено)
Сёрф-трип с проживанием в гестхаусе
14 мар в 10:00
21 мар в 10:00
от 51 804 ₽
55 131 ₽ за человека
-
20%
Марокко: сёрф, волны и свобода
Ты просыпаешься под шум прибоя
от 68 438 ₽
85 548 ₽ за человека
-
20%
Серф-тур в Марокко: все включено
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг?
21 сен в 10:00
14 ноя в 10:00
от 113 114 ₽
141 630 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Агадире в марте 2026
