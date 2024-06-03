Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Индивидуальный тур в Касабланке

Покататься на верблюдах по Сахаре, побывать на киностудии "Атлас" и погулять по "голубому городу"

Величественные мечети и дворцы, ароматы специй и океана уже ждут вас в Марокко.

В этом туре мы узнаем много интересного об исторических центрах государства, таких как Рабат, Фес, Волюбилис и Марракеш, погрузимся в ремесленную культуру, посетив местные мастерские и, конечно, полюбуемся природными достопримечательностями.

Вы почувствуете себя кочевниками во время путешествия по Сахаре, поймаете дзен в городе Эс-Сувейра и прикоснётесь к миру моды, побывав на вилле модельера Ива Сен-Лорана.
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Ближайшие даты:
3
июн
17
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Визы оформляются по прилёте в страну.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Касабланку

Встретим вас в аэропорту Касабланки и поедем заселяться в отель. Отдохнув после перелёта, вы сможете самостоятельно прогуляться по городу.

Прибытие в КасабланкуПрибытие в КасабланкуПрибытие в КасабланкуПрибытие в Касабланку
2 день

Мечеть Хасана II, Рабат и Танжер

В 08:30 после завтрака стартуем в столицу Марокко — Рабат. По пути заедем осмотреть мечеть Хасана II. Из её стеклянного зала можно полюбоваться Атлантическим океаном. Также заглянем в католический собор, над которым работали британские архитекторы.

По прибытии в Рабат увидим мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, а ещё зайдём в Андалузский сад, наполненный пением птиц и цветочными ароматами. После обеда проследуем в Танжер, расположенный у побережья Гибралтарского пролива. Здесь сегодня проведём ночь, поэтому вечером разместимся в отеле.

Мечеть Хасана II, Рабат и ТанжерМечеть Хасана II, Рабат и ТанжерМечеть Хасана II, Рабат и ТанжерМечеть Хасана II, Рабат и Танжер
3 день

Шефшауэн, Волюбилис и Фес

Сегодня первым делом отправляемся в «голубой город» Шефшауэн. Во время экскурсии вы узнаете его историю и почему же дома здесь окрашены в синий цвет. После этого у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки или шопинга.

Зайдём подкрепиться, ведь впереди нас ждёт дорога до Волюбилиса, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Мы осмотрим руины древнеримского города и затем поедем в Фес. По приезде заселимся в отель, а потом вы сможете насладиться отдыхом.

Шефшауэн, Волюбилис и ФесШефшауэн, Волюбилис и ФесШефшауэн, Волюбилис и ФесШефшауэн, Волюбилис и Фес
4 день

Фес: мечети, дворцы и ремесленные мастерские

В этот день познакомимся с городом поближе. Начнём осмотр достопримечательностей Феса с мечети-университета Аль-Карауин, посетим усыпальницу султана Мулая Идриса II, медресе Бу Инания и Дворец Дар-эль-Махзен. Каждый из этих памятников по-своему уникален, но все они одинаково величественны.

Обязательно заглянем в гости к местным мастерам по выделке кожи и побываем на фабрике, где создают изделия из керамики. Закупиться сувенирами и другими товарами вы сможете на рынке.

Завершим экскурсионную программу совместным ужином.

Фес: мечети, дворцы и ремесленные мастерскиеФес: мечети, дворцы и ремесленные мастерскиеФес: мечети, дворцы и ремесленные мастерскиеФес: мечети, дворцы и ремесленные мастерские
5 день

Приключения в Сахаре

Позавтракаем и отправимся в знаменитую пустыню Сахару. По дороге к царству песков увидим горнолыжный курорт Ифран, кедровые леса и берберские деревни. По приезде пересядем на верблюдов, чтобы направиться вглубь пустыни. Ночевать останемся в кочевом лагере со всеми удобствами.

Приключения в СахареПриключения в СахареПриключения в СахареПриключения в Сахаре
6 день

Треккинг: каньон Дадес и ущелье Тодра

С утра встретим рассвет среди дюн Сахары, а затем поедем к каньону Дадес, где открываются невероятные виды на скалы красного цвета. Сделаем остановку в ущелье Тодра, у основания которого протекает река.

Очарованные нереальными пейзажами вернёмся в кемпинг.

Треккинг: каньон Дадес и ущелье ТодраТреккинг: каньон Дадес и ущелье ТодраТреккинг: каньон Дадес и ущелье ТодраТреккинг: каньон Дадес и ущелье Тодра
7 день

Киностудия «Атлас» и приезд в Марракеш

После завтрака выдвигаемся в окрестности Уарзазата. Именно там расположилась киностудия «Атлас». На её территории снимали фильмы «Жемчужины Нила», «Иисус из Назарета» и «Лоуренс Аравийский». Вам расскажут много интересных фактов не только о создании этих картин, но и о студии в целом.

Далее доберёмся до Марракеша и заселимся в отель.

Киностудия «Атлас» и приезд в МарракешКиностудия «Атлас» и приезд в МарракешКиностудия «Атлас» и приезд в МарракешКиностудия «Атлас» и приезд в Марракеш
8 день

Достопримечательности Марракеша

Отправляемся исследовать красоты Марракеша. Первым делом посетим Дворец Бахия, покрытый мозаикой. Затем полюбуемся экзотическим садом Мажореля и элегантным домом знаменитого на весь мир дизайнера Ива Сен-Лорана.

После этого погуляем по улочкам медины, квартала Марракеша, заглянем в древние мечети и дворцы, сувенирные лавки и берберскую аптеку, где вам расскажут о народной медицине и секретах восточной ароматерапии. Выделим также время на шоппинг: здесь ходить по магазинам — одно удовольствие!

Достопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности Марракеша
9 день

Медитативный Эс-Сувейра

Сегодня нас ждёт, пожалуй, самый умиротворённый город Марокко — Эс-Сувейра. Здесь вы узнаете, как производят аргановое масло и амлу, блюдо марокканской кухни. Мы зайдём в мастерскую, где вы сможете понаблюдать за процессом.

Далее отправимся на прогулку: заглянем в порт с синими лодочками, пообедаем свежими морепродуктами и встретим закат на террасе.

Медитативный Эс-СувейраМедитативный Эс-СувейраМедитативный Эс-СувейраМедитативный Эс-Сувейра
10 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени вашего обратного рейса. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМногодневные турыТуры на 10 днейЖивотныеМузеиПопулярные места

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в резиденции короля и отдохнуть на берегу океана
Аэропорт Касабланки, 10:00
1 мар
19 мар
29 мар
9 апр
1670$1 503 за всё до 8 чел.
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 дней
1 отзыв
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан
Насладиться национальным шоу в пустыне, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
Аэропорт Касабланки, до 15:00
15 апр
8 мая
1 180 за всё до 12 чел.
Марокканское комбо: семь городов и Сахара
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Марокканское комбо: семь городов и Сахара
Переночевать в пустыне, пройтись по саду Ив Сен-Лорана и побывать в африканском Голливуде
Касабланка, аэропорт, утро
15 апр
146 000 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Касабланке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ