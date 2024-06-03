В 08:30 после завтрака стартуем в столицу Марокко — Рабат. По пути заедем осмотреть мечеть Хасана II. Из её стеклянного зала можно полюбоваться Атлантическим океаном. Также заглянем в католический собор, над которым работали британские архитекторы.

По прибытии в Рабат увидим мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, а ещё зайдём в Андалузский сад, наполненный пением птиц и цветочными ароматами. После обеда проследуем в Танжер, расположенный у побережья Гибралтарского пролива. Здесь сегодня проведём ночь, поэтому вечером разместимся в отеле.