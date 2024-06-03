Покататься на верблюдах по Сахаре, побывать на киностудии "Атлас" и погулять по "голубому городу"
В этом туре мы узнаем много интересного об исторических центрах государства, таких как Рабат, Фес, Волюбилис и Марракеш, погрузимся в ремесленную культуру, посетив местные мастерские и, конечно, полюбуемся природными достопримечательностями.
Вы почувствуете себя кочевниками во время путешествия по Сахаре, поймаете дзен в городе Эс-Сувейра и прикоснётесь к миру моды, побывав на вилле модельера Ива Сен-Лорана.
июн
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 490
Описание
Организационные детали
Визы оформляются по прилёте в страну.
Программа тура по дням
Прибытие в Касабланку
Встретим вас в аэропорту Касабланки и поедем заселяться в отель. Отдохнув после перелёта, вы сможете самостоятельно прогуляться по городу.
Мечеть Хасана II, Рабат и Танжер
В 08:30 после завтрака стартуем в столицу Марокко — Рабат. По пути заедем осмотреть мечеть Хасана II. Из её стеклянного зала можно полюбоваться Атлантическим океаном. Также заглянем в католический собор, над которым работали британские архитекторы.
По прибытии в Рабат увидим мавзолей Мухаммеда V и минарет Хасана, а ещё зайдём в Андалузский сад, наполненный пением птиц и цветочными ароматами. После обеда проследуем в Танжер, расположенный у побережья Гибралтарского пролива. Здесь сегодня проведём ночь, поэтому вечером разместимся в отеле.
Шефшауэн, Волюбилис и Фес
Сегодня первым делом отправляемся в «голубой город» Шефшауэн. Во время экскурсии вы узнаете его историю и почему же дома здесь окрашены в синий цвет. После этого у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки или шопинга.
Зайдём подкрепиться, ведь впереди нас ждёт дорога до Волюбилиса, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Мы осмотрим руины древнеримского города и затем поедем в Фес. По приезде заселимся в отель, а потом вы сможете насладиться отдыхом.
Фес: мечети, дворцы и ремесленные мастерские
В этот день познакомимся с городом поближе. Начнём осмотр достопримечательностей Феса с мечети-университета Аль-Карауин, посетим усыпальницу султана Мулая Идриса II, медресе Бу Инания и Дворец Дар-эль-Махзен. Каждый из этих памятников по-своему уникален, но все они одинаково величественны.
Обязательно заглянем в гости к местным мастерам по выделке кожи и побываем на фабрике, где создают изделия из керамики. Закупиться сувенирами и другими товарами вы сможете на рынке.
Завершим экскурсионную программу совместным ужином.
Приключения в Сахаре
Позавтракаем и отправимся в знаменитую пустыню Сахару. По дороге к царству песков увидим горнолыжный курорт Ифран, кедровые леса и берберские деревни. По приезде пересядем на верблюдов, чтобы направиться вглубь пустыни. Ночевать останемся в кочевом лагере со всеми удобствами.
Треккинг: каньон Дадес и ущелье Тодра
С утра встретим рассвет среди дюн Сахары, а затем поедем к каньону Дадес, где открываются невероятные виды на скалы красного цвета. Сделаем остановку в ущелье Тодра, у основания которого протекает река.
Очарованные нереальными пейзажами вернёмся в кемпинг.
Киностудия «Атлас» и приезд в Марракеш
После завтрака выдвигаемся в окрестности Уарзазата. Именно там расположилась киностудия «Атлас». На её территории снимали фильмы «Жемчужины Нила», «Иисус из Назарета» и «Лоуренс Аравийский». Вам расскажут много интересных фактов не только о создании этих картин, но и о студии в целом.
Далее доберёмся до Марракеша и заселимся в отель.
Достопримечательности Марракеша
Отправляемся исследовать красоты Марракеша. Первым делом посетим Дворец Бахия, покрытый мозаикой. Затем полюбуемся экзотическим садом Мажореля и элегантным домом знаменитого на весь мир дизайнера Ива Сен-Лорана.
После этого погуляем по улочкам медины, квартала Марракеша, заглянем в древние мечети и дворцы, сувенирные лавки и берберскую аптеку, где вам расскажут о народной медицине и секретах восточной ароматерапии. Выделим также время на шоппинг: здесь ходить по магазинам — одно удовольствие!
Медитативный Эс-Сувейра
Сегодня нас ждёт, пожалуй, самый умиротворённый город Марокко — Эс-Сувейра. Здесь вы узнаете, как производят аргановое масло и амлу, блюдо марокканской кухни. Мы зайдём в мастерскую, где вы сможете понаблюдать за процессом.
Далее отправимся на прогулку: заглянем в порт с синими лодочками, пообедаем свежими морепродуктами и встретим закат на террасе.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени вашего обратного рейса. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.