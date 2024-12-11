3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКасабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
22 дек в 14:00
23 дек в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Посетить главные места города, шаг за шагом раскрывая местные традиции и историю
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
от $225 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис11 декабря 2024Одна из лучших прогулок, которая у меня случилась на Трипстере за весь мой долгий опыт экскурсий через этот ресурс. Огромное спасибо, Алексей, за вашу вовлеченность и искренний интерес. Очень рад знакомству и проведенному с вами времени!
- ДДмитрий2 декабря 2024Все было интересно, познавательно и непринужденно! Спасибо.
- AAlexandr28 ноября 2024Необоснованно высокая стоимость!
- ММари10 ноября 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Абдеррахимом. Абдеррахим очень интересный человек, с большой эрудицией, отвечал на все наши вопросы, рассказал не только
- ААлександра15 октября 2024Все очень понравилось! Халиль подстроил под нас всю экскурсию с того места, где мы жили. Очень интересно и по истории
- ТТатьяна1 октября 2024Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 320. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 46 ⭐ отзывов, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль