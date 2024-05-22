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мы смогли насладиться и полюбить этот город! Алекс очень творческий человек и на 200% отдаётся всем своим проектам, очень много знает и с удовольствием делится своими знаниями, рассказывает то, что не прочитать в интернете и путеводителях! И ещё он прекрасный фотограф! Это очень импонирует и подкупает! Благодаря ему в Касабланку хочется вернуться, хотя она совсем не похожа на Марракеш или другие более туристические города. Очень надеюсь, что прилетим ещё и погуляем с Алексом снова! Спасибо♥️♥️♥️