Семейные развлекательные экскурсии Касабланки

Найдено 5 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Касабланке на русском языке, цены от €70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Касабланка: перекрёсток времён
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Секретная устричная ферма под Касабланкой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
100 за человека
Касабланка: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
от 320 за всё до 10 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
52 отзыва
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
360306 за экскурсию
Искусно приготовить и вкусно поесть
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
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    кофе. Прогулялись по древним улочкам с рассказами о стране и культурных особенностям. Посетили много мест, которые раскрывают национальные особенности и калорит Касабланки и Вообще Марокко.

    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек
  • К
    Кирилл
    21 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
    Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. КафеЭто была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе
  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Всегда боюсь экскурсии, которые длятся 5-6 часов, но то как организована и наполнена данная экскурсия, вообще не заметил пролетевшее время. Алекс, спасибо большое
  • S
    Stepan
    24 апреля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прошло отлично, рекомендую!
  • Р
    Регина
    30 марта 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой, атмосферой, людьми! Благодаря Алексу,
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    мы смогли насладиться и полюбить этот город! Алекс очень творческий человек и на 200% отдаётся всем своим проектам, очень много знает и с удовольствием делится своими знаниями, рассказывает то, что не прочитать в интернете и путеводителях! И ещё он прекрасный фотограф! Это очень импонирует и подкупает! Благодаря ему в Касабланку хочется вернуться, хотя она совсем не похожа на Марракеш или другие более туристические города. Очень надеюсь, что прилетим ещё и погуляем с Алексом снова! Спасибо♥️♥️♥️

    Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой
  • Д
    Дмитрий
    9 марта 2024
    Эта необычная Касабланка
    Замечательная экскурсия всем советую
  • Н
    Надежда
    13 февраля 2024
    Эта необычная Касабланка
    Все прекрасно! Марии отдельное спасибо! Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться! Потрясающий гид!
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    Рассказывает так, что хочется слушать и слушать! Открыла нам всю красоту Марокко и особенно прекрасной Касабланки! Мария провела не только замечательную экскурсию по Касабланке, но еще и помогла заселиться в отель! Мария является гидом, который умеет приподнести историю, дух и традицию. Я первый раз в жизни получил кайф от количества информации, которую рассказывает гид, и если снова вернусь туда, обязательно буду обращаться к Марии. Понравилось все: прогулка, история, покупка подарков, много смеха и развлечения. и торгуется она - как будто себе покупает!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Можно с детьми»

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  4. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 96 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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