Описание тура
Отличие Нашего Тура От Других:
Программа разработана таким образом, что вам не нужно подниматься в 5 утра, чтобы посещать места, которые не представляют интереса и предлагаются только для того, чтобы убедить вас в покупке с более подробным описанием и большим количеством локаций. Вы увидите все лучшие локации!!
Мы тщательно отбираем отели, учитывая соотношение их цены и качества, так как наша основная прибыль не связана с размещением. Наш заработок обеспечивается предоставлением транспортных услуг с водителем и гидом (так как они работают в штате нашей компании), что позволяет нам предложить лучшие варианты отелей.
На сайте еще опубликовано еще 2 наших тура, отличие только в отелях:
Тур с отелями эконом
Тур с отелями Vip
8 дней незабываемых эмоций от увиденного.
Марокко — африканская страна с восточным колоритом. Здесь горы, пустыня, водопады и океан, восточные базары и сказочные локации. И увидеть всё это и даже больше можно вместе с новыми друзьями!
Для удобства мы добавили ключевые впечатления прям на фотографии, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько красочно и насыщенно будет проходить поездка. Для нас главное люди и их эмоции.
Есть возможность сделать тур на 9, 10 или 12 дней по запросу.
Важные моменты:
Программа не требует подготовки или специальных навыков. Но нужно учитывать длительные переезды между городами 4-8 часов. И высокий темп поездки! Это неизбежно в Марокко, чтобы увидеть все знаменитые локации! Каждый день вы будете видеть красивые места! Переезжаем на комфортабельном автобусе с остановками, поэтому они проходят комфортно. Если совсем негативно относитесь к длительным переездам, то пишите мне, я организую вам индивидуальный формат!!
Наша компания является лидирующей компанией, специализирующимся на приеме гостей в Марокко. Более 14 лет мы тщательно разрабатываем уникальные маршруты по этой великолепной стране.
Встретим в аэропорту Касабланки в день тура (только под прямые дневные рейсы из Москвы). Мы будем встречать вас с табличкой у выхода из аэропорта. В случае задержки рейсов обязательно вас подождём. Трансфер в другой день или ночной, оплачивается дополнительно, так как водитель поедет за вами из другого города.
В последний день тура — групповой трансфер в аэропорт (входит в стоимость). Вы можете брать обратные билеты желательно на рейсы после 15:00. Уточняйте в чате или после бронирования.
Гид имеет право скорректировать маршрут в зависимости от фактической ситуации на маршруте (погода, пробки, закрытие дорог и тд). Пожалуйста, относитесь с пониманием.
Программа тура по дням
Касабланка
- Ваше Захватывающее Путешествие в Марокко Начинается с Касабланки!
Встреча в Аэропорту: Прилетая в Касабланку, вас встретит наша дружелюбная команда, готовая обеспечить вам теплый и радушный прием. С первых минут вашего пребывания в Марокко вы почувствуете гостеприимство и уникальную атмосферу этой замечательной страны
Заселение в Отеле: После встречи в аэропорту мы организуем для вас комфортное заселение в отель, где вы сможете отдохнуть и освежиться после полета, настроившись на предстоящие приключения.
Знакомство с Группой и Гидом: Вас ждет теплая встреча с вашей группой путешественников и гидом, который будет сопровождать вас в течение всего путешествия. Это идеальная возможность познакомиться с единомышленниками и узнать больше о том, что ждет вас впереди.
Прогулка по Касабланке: Затем отправляемся на увлекательную прогулку по Касабланке. Откройте для себя яркие улицы, исторические здания и живописные набережные этого великолепного города. Касабланка — это смесь традиций и современности, и вы сможете увидеть это своими глазами.
Это начало вашего незабываемого путешествия по Марокко, полного открытий и удивительных моментов!
Наследие Юнеско Айт-Бен-Хаду
Шестой день вашего путешествия: От Айт Бен Хаду до Вечернего Марракеша
Путешествие в Айт Бен Хаду: Ваш шестой день начнется с утренней поездки в Айт Бен Хаду, одно из самых захватывающих и исторически значимых мест Марокко. Эта древняя крепость, внесенная в список Всемирного наследия Юнеско, является живым свидетельством многовековой истории.
Осмотр Айт Бен Хаду: По прибытии в Айт Бен Хаду вас встретит его великолепие: старинные стены и башни, стоящие на протяжении веков. Вы погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом, где были сняты многие знаменитые фильмы, такие как Игра Престолов, Гладиатор, Мумия, Александр, Принц Персии и другие.
Прибытие в Марракеш к Вечеру: После исследования Айт Бен Хаду вы отправитесь в Марракеш. Поездка будет сопровождаться живописными пейзажами и уникальными видами, которые сделают ваше путешествие еще более запоминающимся.
Ночевка в Марракеше: Ваш день завершится прибытием в Марракеш, где вы проведете ночь, наслаждаясь комфортом и гостеприимством одного из самых ярких городов Марокко. Это идеальное время, чтобы расслабиться и подготовиться к новым приключениям, которые ждут вас в этом удивительном городе.
Шестой день вашего путешествия по Марокко обещает быть полным открытий и впечатлений, сочетая в себе богатую историю, культурное наследие и уникальную атмосферу Марракеша.
Марракеш
Откроем Колоритный и Завораживающий Марракеш!
Сад Мажорель: Начнем свой день в Марракеше с посещения волшебного Сада Мажорель. Этот оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями и яркими цветами, представляет собой настоящий райский уголок. Прогуляемся по тенистым аллеям, наслаждаясь спокойствием и умиротворением, которое преобладает здесь.
Музей Ива Сен-Лорана: Затем отправимся в музей Yves Saint Laurent, посвященный жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Этот музей не только покажет вам эволюцию моды, но и позволит окунуться в мир высокой культуры и изысканности.
Площадь и рынок Джемаа аль-Фна: Завершим наш день на знаменитой площади Джемаа аль-Фна, пульсирующем сердце Марракеша. Ощутим энергию этого места, где смешиваются ароматы специй, звуки музыки и радостные крики торговцев. Это место, где жизнь бьет ключом!
Ночуем в Марракеше
Марракеш - это не просто город, это место, где история, культура, искусство и традиции переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это путешествие останется с вами навсегда!
Марокканская Швейцария-Пустыня Сахара
- Четвертый день вашего путешествия: От Ифрана до Встречи Заката в Сахаре
Утренний Выезд в Пустыню Сахара: Начните свой четвертый день с восхитительного путешествия в направлении пустыни Сахара. Это начало вашего пути к одному из самых завораживающих природных чудес.
Остановка в Марокканской Швейцарии - Ифране: Ваше путешествие украсит остановка в городе Ифран, прозванном Марокканской Швейцарией за его уникальную европейскую архитектуру и живописное расположение среди гор Среднего Атласа.
Посещение Кедровых Лесов и Встреча с Обезьянами: Продолжите ваше путешествие с посещением одного из самых крупных кедровых лесов в регионе, где вам посчастливится встретить варварийских бесхвостых обезьян.
Приезд в Мерзугу и Встреча Заката на Верблюдах: Ближе к закату вы прибудете в Мерзугу, ворота в пустыню Сахара. Здесь вас ждет невероятное приключение встреча заката на верблюдах среди величественных барханов. Этот момент станет одним из самых впечатляющих в вашей жизни, когда вы будете наблюдать, как солнце медленно скрывается за песчаными дюнами.
Ночлег в Комфортабельном Кемпинге: Ночуем в комфортабельном кемпинге в пустыне, где вас ждут все необходимые удобства, включая душ и туалет. Под звездным небом Сахары вы сможете насладиться танцами у костра и музыкой на марокканских барабанах, что сделает вашу ночь по-настоящему волшебной.
Этот день в пустыне Сахара обещает быть полным удивительных открытий и незабываемых впечатлений, объединяя природную красоту и культурное наследие Марокко.
Ущелье Тодра - Марокканский Голливуд
- Пятый день вашего путешествия: От Восхода в Сахаре до Киностудий Уарзазата
Встреча Восхода Солнца в Пустыне: Ваш день начнется с волшебного момента встречи восхода солнца в пустыне Сахара. Наблюдайте, как первые лучи солнца озаряют бескрайние песчаные дюны, создавая незабываемое зрелище.
Утренние Развлечения на Багги и Квадрациклах (необходимо заранее предупредить гида): По желанию вы можете испытать адреналин, катаясь на багги или квадрациклах по пустыне. Это идеальный способ почувствовать дух приключений и свободы, наслаждаясь волнующими пейзажами Сахары.
Путешествие через Атласские горы и Ущелье Тодра: Далее нас ждет захватывающий маршрут через Атласские горы. Вы посетите ущелье Тодра, одно из самых впечатляющих природных чудес с протяженностью около 40 км. Это место не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Визит в Уарзазат и Atlas Studios: После обеда мы отправимся в Уарзазат, где расположена знаменитая киностудия Atlas Studios, известная как марокканский Голливуд. Откройте для себя место, где снимались мировые фильмы, такие как Мумия, Гладиатор, Александр и др.
Ночь в Аутентичном Отеле в Уарзазате: Завершите ваш день, остановившись в аутентичном отеле в Уарзазате. Этот вечер будет идеальным временем для отдыха и размышлений о ярких впечатлениях дня, проведенного среди невероятных пейзажей и культурных чудес Марокко.
Этот день обещает быть полным удивительных открытий и впечатлений, сочетая в себе природную красоту, культурное богатство и кинематографическую историю.
Имперский город Фес
- Третий день вашего путешествия: Очарование и История Феса
Отправление в Фес после завтрака: Начните ваш третий день с поездки в Фес город с богатым наследием и один из старейших имперских городов Марокко. Этот день обещает быть полным открытий и удивительных моментов в городе, где история оживает на каждом шагу.
Обзорная Экскурсия по Фесу: В Фесе на вас ждет увлекательная экскурсия по Fes el Bali самой большой средневековой медине в мире. Погрузитесь в атмосферу древних улочек и исторических зданий, каждый уголок которых хранит свои тайны и истории.
Осмотр Достопримечательностей Феса: Ваш маршрут будет включать в себя осмотр всех важных и запоминающихся мест Феса, от уникальных исторических зданий до живописных улиц, которые являются свидетелями многовековой истории.
Ночь в Аутентичном Риаде в Фесе: Закончите ваш день, остановившись в одном из аутентичных риадов Феса. Это уникальный шанс насладиться традиционным марокканским гостеприимством и окунуться в атмосферу настоящего марокканского дома, что сделает ваше пребывание в Фесе еще более незабываемым.
Этот день в Фесе обещает быть полным впечатлений, сочетающих в себе историческое наследие и уникальный шарм этого волшебного города.
Синий город
- Второй день вашего путешествия: От Касабланки до Чарующего Шефшауэна
Посещение Мечети Хасана 2 в Касабланке: Ваш день начнется с посещения одной из самых впечатляющих достопримечательностей Касабланки Мечети Хасана 2. Это архитектурное чудо, расположенное на берегу Атлантического океана, является одной из самых больших мечетей в мире. Вы сможете увидеть великолепные узоры, огромные арки и внушительный размер этого священного места, которое сочетает в себе духовность и величие.
Путешествие в Шефшауэн: После визита в мечеть вы отправитесь в удивительный город Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами, создающими атмосферу волшебства и спокойствия. Это место, где каждый уголок кажется вышедшим из сказки.
Обзорная Экскурсия по Шефшауэну: В Шефшауэне вас ждет подробная экскурсия, во время которой вы сможете исследовать его живописные улочки и уникальную архитектуру. Вы узнаете много нового о культуре и истории этого волшебного города. И сделаете много красивых фотографий.
Ночлег в Шефшауэне: После насыщенного впечатлениями дня вы отдохнете в одном из уютных гостиниц Шефшауэна, где сможете подвести итоги этого незабываемого дня.
Этот день, начинающийся с величия Мечети Хасана 2 и завершающийся красотой и уютом Шефшауэна, обещает быть одним из самых ярких в вашем путешествии.
Касабланка
- Восьмой день вашего путешествия: Прощальный День и Возвращение в Касабланку
Трансфер в Касабланку: Ваш последний день путешествия по Марокко начнется с организованного трансфера в Касабланку.
Прощание: Момент прощания. Это время, чтобы поделиться последними впечатлениями и моментами с новыми друзьями, которых вы, возможно, завели во время путешествия. Мы выразим благодарность за выбор нашего тура и пожелаем вам счастливого пути домой (окончание программы 18:00)
Возможность Продления Отдыха: Если вы чувствуете, что ваше приключение в Марокко еще не завершилось, у вас есть возможность продлить свое пребывание. По вашему желанию мы поможем вам добраться до других городов Марокко и разместим вас там. Будь то живописные пляжи, исторические медины или уединенные горные деревушки Марокко полно мест, которые ждут вашего изучения.
Ваш последний день в Марокко обещает быть спокойным и ностальгическим, предоставляя вам время на размышления о прекрасных моментах, проведенных в этой удивительной стране.
Ответы на вопросы
Что включено
- Гарантия цены! Если до тура вы нашли дешевле с таким же наполнением, то мы вернем разницу
- Групповой трансфер в день прилета и вылета (трансфер из аэропорта включен в день начала тура под прямые рейсы из Москвы, обратный трансфер в аэропорт в 18-19 ч в день окончания тура)
- Ваше проживание в аутентичной Риаде 5, бутик отелях, отелях 3 - 4 звезды (но не обращайте внимание на звездность отелей, в Марокко это не работает. Мы бронируем для вас лучшие отели по цене и качеству, так как не зарабатываем на отелях, наша специализация транспорт и гиды.) В данном туре подобраны отели стандарт. Также есть возможность выбрать отели эконом 3 или Vip 4-5 (Ссылки в описании)
- Все туристические налоги
- Катание на верблюдах в пустыне
- 7 завтраков и 2 ужина (в пустыне и Уарзазате)
- Русскоговорящий гид Марокканец (Важно!! все наши гиды хорошо разговаривают на русском, так как жили и учились в России)
- Транспорт комфортного класса (зависит от количества человек в группе. Имеем собственный автопарк - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb, Mercedes E class и лицензию на транспортные услуги!!)
- Транспортные расходы (топливо, платные парковки и дороги)
- Страхование на транспорте
- Наша круглосуточная помощь по всем вопросам, касаемо тура
- Важный момент! Ознакомьтесь с нашими отелями в карусели фото. Если выбранные нами отели заняты, мы имеем право заменить их на равнозначные варианты или лучше. Чтобы гарантировать размещение в лучших отелях, рекомендуем бронировать тур примерно за месяц до поездки, а в высокий сезон - за 1,5-2 месяцамы имеем право заменить гида из за болезни или непредвиденных ситуаций. Но не переживайте, у нас в штате 4 из 6 самых лучших гидов в Марокко
Что не входит в цену
- Авиаперелет - поможем купить со скидкой. являемся официальными партнерами Royal Air Maroc и других авиакомпаний
- Обеды и ужины не по программе. Приблизительно от 15 евро. Места где вкусно накормят мы знаем
- По желанию поездки на Багги 110 евро, квадроциклы 85 евро за час (нужно заранее предупредить гида)
- Входные билеты - 85 евро
- Чаевые носильщикам, если не хотите носить багаж +10 евро на весь тур
- Чаевые гиду и водителю
О чём нужно знать до поездки
Уже много лет я являюсь сооснователем лидирующей Марокканской компании, специализирующееся на приеме гостей в этой удивительной стране. У нас есть лицензия на осуществление туристических и транспортных услуг от министерства туризма. За время нашей работы мы радушно встретили более 15000 гостей из различных уголков мира. Мы предлагаем широкий спектр туров от стандартных до супер эксклюзивных. В моем личном списке достижений: самый крупный в мире кортеж для арабского принца и транспорт для принцессы Монако. Также в нашей команде работают лучшие гиды из возможных. С уважением, Александр. Ваш надежный партнер в мире путешествий.
Визы
Виза для граждан Рф не нужна