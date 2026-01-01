Описание тура
Отличие Нашего Тура От Других:
Программа разработана таким образом, что вам не нужно подниматься в 5 утра, чтобы посещать места, которые не представляют интереса и предлагаются только для того, чтобы убедить вас в покупке с более подробным описанием и большим количеством локаций. Вы увидите все лучшие локации!!
Мы тщательно отбираем отели, учитывая соотношение их цены и качества, так как наша основная прибыль не связана с размещением. Наш заработок обеспечивается предоставлением транспортных услуг с водителем и гидом (так как они работают в штате нашей компании), что позволяет нам предложить лучшие варианты отелей.
9 дней незабываемых эмоций от увиденного.
Марокко — африканская страна с восточным колоритом. Здесь горы, пустыня, водопады и океан, восточные базары и сказочные локации. И увидеть всё это и даже больше можно вместе с новыми друзьями!
Для удобства мы добавили ключевые впечатления прям на фотографии, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько красочно и насыщенно будет проходить поездка. Для нас главное люди и их эмоции.
Важные моменты:
Программа не требует подготовки или специальных навыков. Но нужно учитывать длительные переезды между городами 3-7 часов. Но нужно учитывать длительные переезды между городами 3-7 часов. И высокий темп поездки! Это неизбежно в Марокко, чтобы увидеть все знаменитые локации! Каждый день вы будете видеть красивые места! Переезжаем на комфортабельном автобусе с остановками, поэтому они проходят комфортно. Если совсем негативно относитесь к длительным переездам, то пишите мне, я организую вам индивидуальный формат!!
Встретим в аэропорту Касабланки в день тура (только под прямые дневные рейсы из Москвы). Мы будем встречать вас с табличкой у выхода из аэропорта. В случае задержки рейсов обязательно вас подождём. Трансфер в другой день или ночной, оплачивается дополнительно, так как водитель поедет за вами из другого города.
В последний день тура — групповой трансфер в аэропорт (входит в стоимость). Вы можете брать обратные билеты желательно на рейсы после 15:00. Уточняйте в чате или после бронирования.
Гид имеет право скорректировать маршрут в зависимости от фактической ситуации на маршруте (погода, пробки, закрытие дорог и тд). Пожалуйста, относитесь с пониманием.
Программа тура по дням
Касабланка
- Ваше Захватывающее Путешествие в Марокко Начинается с Касабланки!
Встреча в Аэропорту: Прилетая в Касабланку, вас встретит наша дружелюбная команда, готовая обеспечить вам теплый и радушный прием. С первых минут вашего пребывания в Марокко вы почувствуете гостеприимство и уникальную атмосферу этой замечательной страны
Заселение в Отеле: После встречи в аэропорту мы организуем для вас комфортное заселение в отель, где вы сможете отдохнуть и освежиться после полета, настроившись на предстоящие приключения.
Знакомство с Группой и Гидом: Вас ждет теплая встреча с вашей группой путешественников и гидом, который будет сопровождать вас в течение всего путешествия. Это идеальная возможность познакомиться с единомышленниками и узнать больше о том, что ждет вас впереди.
Прогулка по Касабланке: Затем отправляемся на увлекательную прогулку по Касабланке. Откройте для себя яркие улицы, исторические здания и живописные набережные этого великолепного города. Касабланка — это смесь традиций и современности, и вы сможете увидеть это своими глазами.
Это начало вашего незабываемого путешествия по Марокко, полного открытий и удивительных моментов!
Шефшауен
- Второй день вашего путешествия: От Касабланки до Чарующего Шефшауэна
Посещение Мечети Хасана 2 в Касабланке: Ваш день начнется с посещения одной из самых впечатляющих достопримечательностей Касабланки Мечети Хасана 2. Это архитектурное чудо, расположенное на берегу Атлантического океана, является одной из самых больших мечетей в мире. Вы сможете увидеть великолепные узоры, огромные арки и внушительный размер этого священного места, которое сочетает в себе духовность и величие.
Путешествие в Шефшауэн: После визита в мечеть вы отправитесь в удивительный город Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами, создающими атмосферу волшебства и спокойствия. Это место, где каждый уголок кажется вышедшим из сказки.
Обзорная Экскурсия по Шефшауэну: В Шефшауэне вас ждет подробная экскурсия, во время которой вы сможете исследовать его живописные улочки и уникальную архитектуру. Вы узнаете много нового о культуре и истории этого волшебного города. И сделаете много красивых фотографий.
Ночлег в Шефшауэне: После насыщенного впечатлениями дня вы отдохнете в одном из уютных гостиниц Шефшауэна, где сможете подвести итоги этого незабываемого дня.
Этот день, начинающийся с величия Мечети Хасана 2 и завершающийся красотой и уютом Шефшауэна, обещает быть одним из самых ярких в вашем путешествии.
Фес
- Третий день вашего путешествия: Очарование и История Феса
Отправление в Фес после завтрака: Начните ваш третий день с поездки в Фес город с богатым наследием и один из старейших имперских городов Марокко. Этот день обещает быть полным открытий и удивительных моментов в городе, где история оживает на каждом шагу.
Обзорная Экскурсия по Фесу: В Фесе на вас ждет увлекательная экскурсия по Fes el Bali самой большой средневековой медине в мире. Погрузитесь в атмосферу древних улочек и исторических зданий, каждый уголок которых хранит свои тайны и истории.
Осмотр Достопримечательностей Феса: Ваш маршрут будет включать в себя осмотр всех важных и запоминающихся мест Феса, от уникальных исторических зданий до живописных улиц, которые являются свидетелями многовековой истории.
Ночь в Аутентичном Риаде в Фесе: Закончите ваш день, остановившись в одном из аутентичных риадов Феса. Это уникальный шанс насладиться традиционным марокканским гостеприимством и окунуться в атмосферу настоящего марокканского дома, что сделает ваше пребывание в Фесе еще более незабываемым.
Этот день в Фесе обещает быть полным впечатлений, сочетающих в себе историческое наследие и уникальный шарм этого волшебного города.
Марокканская Швейцария-Пустыня Сахара
- Четвертый день вашего путешествия: От Ифрана до Встречи Заката в Сахаре
Утренний Выезд в Пустыню Сахара: Начните свой четвертый день с восхитительного путешествия в направлении пустыни Сахара. Это начало вашего пути к одному из самых завораживающих природных чудес.
Остановка в Марокканской Швейцарии - Ифране: Ваше путешествие украсит остановка в городе Ифран, прозванном Марокканской Швейцарией за его уникальную европейскую архитектуру и живописное расположение среди гор Среднего Атласа.
Посещение Кедровых Лесов и Встреча с Обезьянами: Продолжите ваше путешествие с посещением одного из самых крупных кедровых лесов в регионе, где вам посчастливится встретить варварийских бесхвостых обезьян.
Приезд в Мерзугу и Встреча Заката на Верблюдах: Ближе к закату вы прибудете в Мерзугу, ворота в пустыню Сахара. Здесь вас ждет невероятное приключение встреча заката на верблюдах среди величественных барханов. Этот момент станет одним из самых впечатляющих в вашей жизни, когда вы будете наблюдать, как солнце медленно скрывается за песчаными дюнами.
Ночлег в Комфортабельном Кемпинге: Ночуем в комфортабельном кемпинге в пустыне, где вас ждут все необходимые удобства, включая душ и туалет. Под звездным небом Сахары вы сможете насладиться танцами у костра и музыкой на марокканских барабанах, что сделает вашу ночь по-настоящему волшебной.
Этот день в пустыне Сахара обещает быть полным удивительных открытий и незабываемых впечатлений, объединяя природную красоту и культурное наследие Марокко.
Ущелье Тодра - Марокканский Голливуд
- Пятый день вашего путешествия: От Восхода в Сахаре до Киностудий Уарзазата
Встреча Восхода Солнца в Пустыне: Ваш день начнется с волшебного момента встречи восхода солнца в пустыне Сахара. Наблюдайте, как первые лучи солнца озаряют бескрайние песчаные дюны, создавая незабываемое зрелище.
Утренние Развлечения на Багги и Квадрациклах(необходимо заранее предупредить гида): По желанию вы можете испытать адреналин, катаясь на багги или квадрациклах по пустыне. Это идеальный способ почувствовать дух приключений и свободы, наслаждаясь волнующими пейзажами Сахары.
Путешествие через Атласские горы и Ущелье Тодра: Далее нас ждет захватывающий маршрут через Атласские горы. Вы посетите ущелье Тодра, одно из самых впечатляющих природных чудес с протяженностью около 40 км. Это место не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Визит в Уарзазат и Atlas Studios: После обеда мы отправимся в Уарзазат, где расположена знаменитая киностудия Atlas Studios, известная как марокканский Голливуд. Откройте для себя место, где снимались мировые фильмы, такие как Мумия, Гладиатор, Александр и др.
Ночь в Аутентичном Отеле в Уарзазате: Завершите ваш день, остановившись в аутентичном отеле в Уарзазате. Этот вечер будет идеальным временем для отдыха и размышлений о ярких впечатлениях дня, проведенного среди невероятных пейзажей и культурных чудес Марокко.
Этот день обещает быть полным удивительных открытий и впечатлений, сочетая в себе природную красоту, культурное богатство и кинематографическую историю.
Наследие Юнеско Айт-Бен-Хаду
- Шестой день вашего путешествия: От Айт Бен Хаду до Вечернего Марракеша
Путешествие в Айт Бен Хаду: Ваш шестой день начнется с утренней поездки в Айт Бен Хаду, одно из самых захватывающих и исторически значимых мест Марокко. Эта древняя крепость, внесенная в список Всемирного наследия Юнеско, является живым свидетельством многовековой истории.
Осмотр Айт Бен Хаду: По прибытии в Айт Бен Хаду вас встретит его великолепие: старинные стены и башни, стоящие на протяжении веков. Вы погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом, где были сняты многие знаменитые фильмы, такие как Игра Престолов, Гладиатор, Мумия, Александр, Принц Персии и другие.
Прибытие в Марракеш к Вечеру: После исследования Айт Бен Хаду вы отправитесь в Марракеш. Поездка будет сопровождаться живописными пейзажами и уникальными видами, которые сделают ваше путешествие еще более запоминающимся.
Ночевка в Марракеше: Ваш день завершится прибытием в Марракеш, где вы проведете ночь, наслаждаясь комфортом и гостеприимством одного из самых ярких городов Марокко. Это идеальное время, чтобы расслабиться и подготовиться к новым приключениям, которые ждут вас в этом удивительном городе.
Шестой день вашего путешествия по Марокко обещает быть полным открытий и впечатлений, сочетая в себе богатую историю, культурное наследие и уникальную атмосферу Марракеша.
Уалидия
- Ваше утро начнется с раннего отъезда из отеля в Эссувейре. После завтрака вы отправитесь на комфортабельном транспорте в направлении Уалидии, наслаждаясь панорамными видами атлантического побережья.
Посещение Уалидии
Прибыв в Уалидию, город, известный своими живописными пейзажами и устричными фермами, вы сможете исследовать этот чарующий прибрежный городок. Основной целью визита станет посещение местной устричной фермы, где вы узнаете об уникальном процессе выращивания устриц и, конечно же, попробуете свежие устрицы прямо на берегу.
Трапеза на Берегу
После экскурсии на ферму, насладитесь поздним обедом в одном из местных ресторанов Уалидии, где подают свежие морепродукты и традиционные марокканские блюда.
Прибытие в Касабланку и Отъезд в Аэропорт
Завершая ваше путешествие, вы отправитесь в Касабланку. По дороге вас ждут удивительные виды марокканского побережья. По прибытии в Касабланку (18-19 с по местному времени), вы будете доставлены прямо в аэропорт, где прощальные процедуры завершат ваше незабываемое путешествие по Марокко.
Эссувейра
В этот день вы попрощаетесь с частью группы, которая по 8 дневному туру и отправляетесь из Марракеша в прибрежный город Эссувейра. По пути вы будете наслаждаться живописными пейзажами и уникальными культурными достопримечательностями.
Встреча с Козами на Деревьях
Одной из самых удивительных особенностей вашего путешествия будет встреча с козами, которые взбираются на деревья в поисках питательных аргановых листьев. Это зрелище, характерное для марокканского пейзажа, удивит и восхитит вас. Возможность сфотографировать этих удивительных животных станет ярким моментом вашей поездки (только в наших турах есть такая возможность увидеть гарантированно коз)
Прибытие в Эссувейру
По прибытии в Эссувейру вы ощутите контраст между суетливым Марракешем и спокойствием этого прибрежного города. Вы будете иметь свободное время для исследования старого города, который является объектом Всемирного наследия Юнеско, с его узкими улочками, белыми домами и голубыми дверьми.
Вечер: Ночевка в Эссувейре
Вечером насладитесь прогулкой по морской набережной, исследуйте местные рынки и насладитесь свежей морской едой в одном из местных ресторанов. Ваша ночевка будет организована в уютном отеле в городе, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к продолжению вашего путешествия.
Марракеш
Откроем Колоритный и Завораживающий Марракеш!
Сад Мажорель: Начнем свой день в Марракеше с посещения волшебного Сада Мажорель. Этот оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями и яркими цветами, представляет собой настоящий райский уголок. Прогуляемся по тенистым аллеям, наслаждаясь спокойствием и умиротворением, которое преобладает здесь.
Музей Ива Сен-Лорана: Затем отправимся в музей Yves Saint Laurent, посвященный жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Этот музей не только покажет вам эволюцию моды, но и позволит окунуться в мир высокой культуры и изысканности.
Площадь и рынок Джемаа аль-Фна: Завершим наш день на знаменитой площади Джемаа аль-Фна, пульсирующем сердце Марракеша. Ощутим энергию этого места, где смешиваются ароматы специй, звуки музыки и радостные крики торговцев. Это место, где жизнь бьет ключом!
Ночуем в Марракеше
Марракеш - это не просто город, это место, где история, культура, искусство и традиции переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это путешествие останется с вами навсегда!
Ответы на вопросы
Что включено
- Гарантия цены! Если до тура вы нашли дешевле с таким же наполнением, то мы вернем разницу
- Групповой трансфер в день прилета и вылета (трансфер из аэропорта включен в день начала тура под прямые рейсы из Москвы, обратный трансфер в аэропорт в 18-19 ч в день окончания тура)
- Ваше проживание в аутентичной Риаде 5, бутик отелях, отелях 3 - 4 звезды (но не обращайте внимание на звездность отелей, в Марокко это не работает. Мы бронируем для вас лучшие отели по цене и качеству, так как не зарабатываем на отелях, наша специализация транспорт и гиды.) В данном туре подобраны отели стандарт. Также есть возможность выбрать отели эконом 3 или Vip 4-5 (Ссылки в описании)
- Все туристические налоги
- Катание на верблюдах в пустыне
- 7 завтраков и 2 ужина (в пустыне и Уарзазате)
- Русскоговорящий гид Марокканец (Важно!! все наши гиды хорошо разговаривают на русском, так как жили и учились в России)
- Комфортабельный транспорт (зависит от количества человек в группе. Имеем собственный автопарк - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb, Mercedes E class и лицензию на транспортные услуги!!)
- Транспортные расходы (топливо, платные парковки и дороги)
- Страхование на транспорте
- Наша круглосуточная помощь по всем вопросам, касаемо тура
- Важный момент! Ознакомьтесь с нашими отелями в карусели фото. Если выбранные нами отели заняты, мы имеем право заменить их на равнозначные варианты или лучше. Чтобы гарантировать размещение в лучших отелях, рекомендуем бронировать тур примерно за месяц до поездки, а в высокий сезон - за 1,5-2 месяца
- Мы имеем право заменить гида из за болезни или непредвиденных ситуаций. Но не переживайте, у нас в штате 4 из 6 самых лучших гидов в Марокко
Что не входит в цену
- Авиаперелет - поможем купить со скидкой. являемся официальными партнерами Royal Air Maroc и других авиакомпаний
- Обеды и ужины (в пустыне ужин входит в стоимость). Приблизительно от 15 евро. Места где вкусно накормят мы знаем
- По желанию поездки на Багги 110 евро за час, квадроциклы 85 евро за час (нужно заранее предупредить гида)
- Входные билеты (85 евро)
О чём нужно знать до поездки
Моя компания является лидирующим туроператором, специализирующимся на приеме гостей в Марокко. Более 14 лет мы тщательно разрабатываем уникальные маршруты по этой великолепной стране, подбирая лучшие отели, которые сочетают в себе превосходное качество и разумные цены. За время нашей работы мы радушно встретили более 15000 гостей из различных уголков мира. Мы предлагаем широкий спектр туров от стандартных до супер эксклюзивных, и гордимся тем, что среди наших клиентов были даже арабские принцы.