Ваше Захватывающее Путешествие в Марокко Начинается с Касабланки!

Встреча в Аэропорту: Прилетая в Касабланку, вас встретит наша дружелюбная команда, готовая обеспечить вам теплый и радушный прием. С первых минут вашего пребывания в Марокко вы почувствуете гостеприимство и уникальную атмосферу этой замечательной страны

Заселение в Отеле: После встречи в аэропорту мы организуем для вас комфортное заселение в отель, где вы сможете отдохнуть и освежиться после полета, настроившись на предстоящие приключения.

Знакомство с Группой и Гидом: Вас ждет теплая встреча с вашей группой путешественников и гидом, который будет сопровождать вас в течение всего путешествия. Это идеальная возможность познакомиться с единомышленниками и узнать больше о том, что ждет вас впереди.

Прогулка по Касабланке: Затем отправляемся на увлекательную прогулку по Касабланке. Откройте для себя яркие улицы, исторические здания и живописные набережные этого великолепного города. Касабланка — это смесь традиций и современности, и вы сможете увидеть это своими глазами.

Это начало вашего незабываемого путешествия по Марокко, полного открытий и удивительных моментов!