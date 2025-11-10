Прибываем в Касабланку, где начнётся наше знакомство с Королевством Марокко. Для удобства будут организованы 2 групповых трансфера из аэропорта — под утренние и вечерние рейсы. При необходимости можно будет заранее заказать индивидуальный трансфер за доплату. Вас встретит водитель с табличкой, а после прибытия в отель — гид, который станет вашим проводником по стране.

Размещение в отеле. После дороги будет возможность расслабиться за чашкой традиционного марокканского мятного чая. Ночь в Касабланке.