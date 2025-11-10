Мои заказы

Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне

Изучить более 11 городов на пути, дойти на верблюдах до берберского лагеря и посетить киностудию
За 2 недели вы пройдёте сквозь всю палитру Марокко — от минаретов Касабланки до глиняных касб в пустыне, от Атлантики до Средиземноморья. На маршруте: города с историей, рынки специй, старинные
читать дальше

мечети и живописные ущелья.

Вы окажетесь посреди бескрайних дюн на верблюдах, переночуете в аутентичном берберском лагере, где также отведаете традиционных блюд и посмотрите шоу. За одно путешествие посетим более 11 городов и заглянем к природным достопримечательностям страны. Увидим «летающих коз», устричную ферму и киностудию и даже успеем отдохнуть на побережье.

Не жертвуем комфортом — вас ждут колоритные отели со всеми удобствами, часть из которых с бассейнами и у моря.

Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Марокко от и до: большой комфорт-тур с этнопогружением и ночью в пустыне
Ближайшие даты:
29
мар25
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
— одежда закрытого типа (джинсы, брюки, футболки, лёгкие кофты с закрытым рукавом) для нахождения на природе (водопады/горы/лес);
— обувь без каблука или кроссовки, в которых удобно отправиться на 3-5-часовую прогулку в городе и на горных тропах;
— головные уборы (кепки, шляпки, для посещения мечети желательно иметь палантин);
— крем от загара;
— купальный костюм;
— солнцезащитные очки.

Гражданам РФ виза не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.

Питание. Включены завтраки и 1 традиционный ужин в берберском лагере. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн/микроавтобус с кондиционером.

Возраст участников. Тур активный с длительными переездами, не рекомендуется для маленьких детей.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая подготовка не требуется.

Виза. Гражданам РФ виза не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Марокко

Прибываем в Касабланку, где начнётся наше знакомство с Королевством Марокко. Для удобства будут организованы 2 групповых трансфера из аэропорта — под утренние и вечерние рейсы. При необходимости можно будет заранее заказать индивидуальный трансфер за доплату. Вас встретит водитель с табличкой, а после прибытия в отель — гид, который станет вашим проводником по стране.

Размещение в отеле. После дороги будет возможность расслабиться за чашкой традиционного марокканского мятного чая. Ночь в Касабланке.

Прибытие в Марокко
2 день

Знакомство с Касабланкой и Рабатом

Мы начнём день с посещения мечети Хасана II — одного из главных символов Касабланки. Это крупнейшая мечеть в Марокко, построенная частично над океаном, со стеклянным полом и открытым доступом для немусульман.

Затем пройдём по кварталу Хаббус, полюбуемся неомавританской архитектурой, заглянем ко дворцу Махкама дю Паша, если он будет открыт для посещения.

После обеда отправимся в Рабат — столицу Марокко и город с многовековой историей: римский порт, столица Альмохадов, база пиратов, а с 1912 года — административный центр страны. Прогуляемся по медине, Андалузскому саду и посетим крепость Касба Удайя.

Размещение в отеле в Рабате.

Знакомство с Касабланкой и РабатомЗнакомство с Касабланкой и РабатомЗнакомство с Касабланкой и Рабатом
3 день

Главное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в Танжер

После завтрака мы отправимся к мавзолею Мухаммеда V, где нас встретят гвардейцы в парадной форме. Внутри — пышный интерьер, оформленный в лучших арабских традициях. Затем по живописному побережью направимся в город Асила, известный как арт-резиденция.

Далее — к мысу Спартель и Геркулесовым пещерам, где, по легенде, когда-то располагалась Атлантида. Вечером прибудем в Танжер — город, вдохновлявший Матисса, Берроуза, Теннесси Уильямса и даже музыкантов The Beatles и The Rolling Stones.

Размещение в Танжере.

Главное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в ТанжерГлавное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в Танжер
4 день

Медина Танжера и синий Шефшауэн

Утром прогуляемся по медине Танжера, а затем отправимся вглубь страны — в Шефшауэн, «синий город», чьи дома окрашены в десятки оттенков лазури. Это место обожают фотографы, художники и редакции модных журналов. Прогуляемся по его улочкам, пропитанным светом, тенью и красками.

Размещение в Шефшауэне.

Медина Танжера и синий ШефшауэнМедина Танжера и синий ШефшауэнМедина Танжера и синий Шефшауэн
5 день

Утро в Шефшауэне и имперский Фес

Утро можно провести за неторопливой прогулкой по Шефшауэну или — по желанию всей группы — отправиться в национальный парк «Талассемтане». Это живописный горный регион с тропами к водопадам.

Во второй половине дня мы выдвинемся в Фес — древний имперский город, крупнейший центр исламской культуры и религии в Марокко. Здесь увидим дубильни кожи, где с древности сохраняется традиционный процесс окрашивания и обработки. Прогуляемся по медине и заселимся в отель.

Утро в Шефшауэне и имперский ФесУтро в Шефшауэне и имперский Фес
6 день

Продолжение знакомства с Фесом и путь через национальный парк в Азру

Утром продолжим осмотр Феса: посетим новую медину, еврейский квартал Меллах и ремесленные мастерские. Затем отправимся через кедровые леса национального парка «Ифран», который является домом для берберских макак-маготов.

Путь приведёт нас в Азру — небольшой горный городок в Среднем Атласе. Размещение в отеле.

Продолжение знакомства с Фесом и путь через национальный парк в АзруПродолжение знакомства с Фесом и путь через национальный парк в АзруПродолжение знакомства с Фесом и путь через национальный парк в Азру
7 день

Яблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустыне

Сегодня нас ждёт один из самых живописных переездов: ландшафт будет сменяться от горных хребтов и лесов национального парка до каменистых долин, оазисов и крепостей-касб. Сделаем остановку в городе Медельт — «яблочной столице» Марокко. Далее — по долине реки Зиз к Эрфуду, границе Сахары.

Добравшись до Мерзуги, пересечём дюны на верблюдах и окажемся в берберском лагере, где нас ждут ужин, ночь под звёздами и фольклорная программа. Ночь в пустыне.

Яблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустынеЯблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустынеЯблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустынеЯблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустынеЯблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустынеЯблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустыне
8 день

Скальные каньоны, местный Голливуд и розовая ферма

После встречи рассвета в пустыне мы направимся к 2 природным чудесам — ущельям Тодра и Дадес. Скальные каньоны поражают величием, а песчаные оттенки породы создают неземной пейзаж. В этих местах живут туареги, чей уклад жизни и поныне строится на матриархальных традициях.

Далее путь приведёт нас в Уарзазат, известный как «африканский Голливуд». По дороге остановимся на ферме, где производят розовую воду.

Размещение в Уарзазате.

Скальные каньоны, местный Голливуд и розовая фермаСкальные каньоны, местный Голливуд и розовая фермаСкальные каньоны, местный Голливуд и розовая фермаСкальные каньоны, местный Голливуд и розовая ферма
9 день

Айт-Бен-Хадду, киностудия и Марракеш

С утра посетим Айт-Бен-Хадду — легендарную касбу, включённую в список ЮНЕСКО. Здесь снимали «Гладиатора», «Игру престолов» и множество других фильмов. Далее — экскурсия по киностудии «Атлас», а затем короткая остановка у необычного объекта — «заправки-призрака», декорации для хоррор-фильмов.

Во второй половине дня прибудем в Марракеш, где начнём знакомство с самым ярким городом Марокко. Посетим сад Мажорель, созданный художником Жаком Мажорелем, а позже приобретённый Ивом Сен-Лораном.

Размещение в Марракеше.

Айт-Бен-Хадду, киностудия и МарракешАйт-Бен-Хадду, киностудия и Марракеш
10 день

Водопад Узуд и вечер в Марракеше

После завтрака отправимся к самому знаменитому водопаду страны — Узуду, который романтичные французы окрестили «покрывалом влюблённых». Высокие каскады воды, брызги, радуга, скалы и зелень — пейзаж, достойный лучших открыток. Здесь обитают обезьяны-маготы, которых можно покормить у подножия водопада.

Возвращаемся в Марракеш и проводим ещё одну ночь в этом сказочном городе.

Водопад Узуд и вечер в МарракешеВодопад Узуд и вечер в Марракеше
11 день

Достопримечательности Марракеша и пляжный отдых в Агадире

Утром по желанию и за доплату (и при хорошей погоде) можно отправиться на полёт на воздушном шаре над окрестностями Марракеша.

После — посещение музея Марракеша и дворца Бахия, а затем переезд к Атлантическому океану, в город Агадир. Далее вы сможете отдохнуть на побережье.

Достопримечательности Марракеша и пляжный отдых в АгадиреДостопримечательности Марракеша и пляжный отдых в АгадиреДостопримечательности Марракеша и пляжный отдых в АгадиреДостопримечательности Марракеша и пляжный отдых в Агадире
12 день

Дорога вдоль побережья в рыбацкий город с пиратским прошлым

Продолжим путешествие вдоль побережья: по дороге увидим аргановые фермы, закупим масла, а также полюбуемся «летающими козами», прыгающими по деревьям в поисках плодов.

Вечером прибудем в Эссуэйру — рыбацкий город с пиратским прошлым. Размещение в отеле.

Дорога вдоль побережья в рыбацкий город с пиратским прошлымДорога вдоль побережья в рыбацкий город с пиратским прошлымДорога вдоль побережья в рыбацкий город с пиратским прошлым
13 день

Эссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в Касабланку

Утром исследуем медину Эссуэйры, рыбацкий порт и бастионы, где снимались сцены из «Пиратов Карибского моря» и «Игры престолов». По пути на север остановимся в Уалидии — центре устричных ферм Марокко. Пообедаем в лагуне (по желанию — на ферме Maizon de l’Ostrea).

Через Эль-Джадиду вернёмся в Касабланку. Размещение в отеле.

Эссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в КасабланкуЭссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в КасабланкуЭссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в КасабланкуЭссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в Касабланку
14 день

Отъезд

После завтрака будет время на последние покупки и прогулки. Организован групповой трансфер в аэропорт.

При желании можно остаться в Марокко дольше — организаторы подскажут, как провести дополнительные дни и помогут с индивидуальным трансфером.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки и 1 ужин (в пустыне)
  • Все переезды по программе, включая трансферы из/в аэропорт
  • Посещение всех объектов по программе, входные билеты
  • Сопровождение местным лицензированным гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - 1 приём пищи стоит от €10 до €25 (в зависимости от заведения)
  • Туристическая страховка
  • Повышение уровня отеля до 5* - стоимость по запросу
  • 1-местное размещение - доплата от €40 за ночь
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (при необходимости)
  • Дополнительные развлечения (полёт на воздушном шаре, прогулка на яхте и рыбалка в океане, другие экскурсии)
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от количества участников:
  • €1790/чел в группе из 10-13 участников
  • €1890/чел в группе из 7-9 участников
  • €1950/чел в группе из 5-6 участников
  • Точное количество человек в группе на интересующие даты уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, 2 групповых трансфера (утром и вечером), точное время зависит от рейсов
Завершение: Касабланка, аэропорт, в первой половине дня. Точное время обсуждается индивидуально, в зависимости от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 12 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Касабланки

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
-
10%
4 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 мар в 12:00
12 мар в 12:00
$1700$1888 за человека
8 городов Марокко
На машине
9 дней
2 отзыва
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
22 мар в 08:00
19 апр в 08:00
140 000 ₽ за человека
Калейдоскоп марокканских городов
На автобусе
10 дней
1 отзыв
Калейдоскоп марокканских городов
Посетить топовые достопримечательности страны, провести ночь в пустыне и полюбоваться океаном
Начало: Касабланка, аэропорт, утро, точное время по догово...
12 мар в 12:00
€2500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки