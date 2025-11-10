Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
— одежда закрытого типа (джинсы, брюки, футболки, лёгкие кофты с закрытым рукавом) для нахождения на природе (водопады/горы/лес);
— обувь без каблука или кроссовки, в которых удобно отправиться на 3-5-часовую прогулку в городе и на горных тропах;
— головные уборы (кепки, шляпки, для посещения мечети желательно иметь палантин);
— крем от загара;
— купальный костюм;
— солнцезащитные очки.
Гражданам РФ виза не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.
Питание. Включены завтраки и 1 традиционный ужин в берберском лагере. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный минивэн/микроавтобус с кондиционером.
Возраст участников. Тур активный с длительными переездами, не рекомендуется для маленьких детей.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Марокко
Прибываем в Касабланку, где начнётся наше знакомство с Королевством Марокко. Для удобства будут организованы 2 групповых трансфера из аэропорта — под утренние и вечерние рейсы. При необходимости можно будет заранее заказать индивидуальный трансфер за доплату. Вас встретит водитель с табличкой, а после прибытия в отель — гид, который станет вашим проводником по стране.
Размещение в отеле. После дороги будет возможность расслабиться за чашкой традиционного марокканского мятного чая. Ночь в Касабланке.
Знакомство с Касабланкой и Рабатом
Мы начнём день с посещения мечети Хасана II — одного из главных символов Касабланки. Это крупнейшая мечеть в Марокко, построенная частично над океаном, со стеклянным полом и открытым доступом для немусульман.
Затем пройдём по кварталу Хаббус, полюбуемся неомавританской архитектурой, заглянем ко дворцу Махкама дю Паша, если он будет открыт для посещения.
После обеда отправимся в Рабат — столицу Марокко и город с многовековой историей: римский порт, столица Альмохадов, база пиратов, а с 1912 года — административный центр страны. Прогуляемся по медине, Андалузскому саду и посетим крепость Касба Удайя.
Размещение в отеле в Рабате.
Главное в Рабате, Атлантический океан, Асил, мыс Спартель, пещеры и прибытие в Танжер
После завтрака мы отправимся к мавзолею Мухаммеда V, где нас встретят гвардейцы в парадной форме. Внутри — пышный интерьер, оформленный в лучших арабских традициях. Затем по живописному побережью направимся в город Асила, известный как арт-резиденция.
Далее — к мысу Спартель и Геркулесовым пещерам, где, по легенде, когда-то располагалась Атлантида. Вечером прибудем в Танжер — город, вдохновлявший Матисса, Берроуза, Теннесси Уильямса и даже музыкантов The Beatles и The Rolling Stones.
Размещение в Танжере.
Медина Танжера и синий Шефшауэн
Утром прогуляемся по медине Танжера, а затем отправимся вглубь страны — в Шефшауэн, «синий город», чьи дома окрашены в десятки оттенков лазури. Это место обожают фотографы, художники и редакции модных журналов. Прогуляемся по его улочкам, пропитанным светом, тенью и красками.
Размещение в Шефшауэне.
Утро в Шефшауэне и имперский Фес
Утро можно провести за неторопливой прогулкой по Шефшауэну или — по желанию всей группы — отправиться в национальный парк «Талассемтане». Это живописный горный регион с тропами к водопадам.
Во второй половине дня мы выдвинемся в Фес — древний имперский город, крупнейший центр исламской культуры и религии в Марокко. Здесь увидим дубильни кожи, где с древности сохраняется традиционный процесс окрашивания и обработки. Прогуляемся по медине и заселимся в отель.
Продолжение знакомства с Фесом и путь через национальный парк в Азру
Утром продолжим осмотр Феса: посетим новую медину, еврейский квартал Меллах и ремесленные мастерские. Затем отправимся через кедровые леса национального парка «Ифран», который является домом для берберских макак-маготов.
Путь приведёт нас в Азру — небольшой горный городок в Среднем Атласе. Размещение в отеле.
Яблочный Медельт, долина реки Зиз и вечер в берберском лагере в пустыне
Сегодня нас ждёт один из самых живописных переездов: ландшафт будет сменяться от горных хребтов и лесов национального парка до каменистых долин, оазисов и крепостей-касб. Сделаем остановку в городе Медельт — «яблочной столице» Марокко. Далее — по долине реки Зиз к Эрфуду, границе Сахары.
Добравшись до Мерзуги, пересечём дюны на верблюдах и окажемся в берберском лагере, где нас ждут ужин, ночь под звёздами и фольклорная программа. Ночь в пустыне.
Скальные каньоны, местный Голливуд и розовая ферма
После встречи рассвета в пустыне мы направимся к 2 природным чудесам — ущельям Тодра и Дадес. Скальные каньоны поражают величием, а песчаные оттенки породы создают неземной пейзаж. В этих местах живут туареги, чей уклад жизни и поныне строится на матриархальных традициях.
Далее путь приведёт нас в Уарзазат, известный как «африканский Голливуд». По дороге остановимся на ферме, где производят розовую воду.
Размещение в Уарзазате.
Айт-Бен-Хадду, киностудия и Марракеш
С утра посетим Айт-Бен-Хадду — легендарную касбу, включённую в список ЮНЕСКО. Здесь снимали «Гладиатора», «Игру престолов» и множество других фильмов. Далее — экскурсия по киностудии «Атлас», а затем короткая остановка у необычного объекта — «заправки-призрака», декорации для хоррор-фильмов.
Во второй половине дня прибудем в Марракеш, где начнём знакомство с самым ярким городом Марокко. Посетим сад Мажорель, созданный художником Жаком Мажорелем, а позже приобретённый Ивом Сен-Лораном.
Размещение в Марракеше.
Водопад Узуд и вечер в Марракеше
После завтрака отправимся к самому знаменитому водопаду страны — Узуду, который романтичные французы окрестили «покрывалом влюблённых». Высокие каскады воды, брызги, радуга, скалы и зелень — пейзаж, достойный лучших открыток. Здесь обитают обезьяны-маготы, которых можно покормить у подножия водопада.
Возвращаемся в Марракеш и проводим ещё одну ночь в этом сказочном городе.
Достопримечательности Марракеша и пляжный отдых в Агадире
Утром по желанию и за доплату (и при хорошей погоде) можно отправиться на полёт на воздушном шаре над окрестностями Марракеша.
После — посещение музея Марракеша и дворца Бахия, а затем переезд к Атлантическому океану, в город Агадир. Далее вы сможете отдохнуть на побережье.
Дорога вдоль побережья в рыбацкий город с пиратским прошлым
Продолжим путешествие вдоль побережья: по дороге увидим аргановые фермы, закупим масла, а также полюбуемся «летающими козами», прыгающими по деревьям в поисках плодов.
Вечером прибудем в Эссуэйру — рыбацкий город с пиратским прошлым. Размещение в отеле.
Эссуэйра, центр устричных ферм и возвращение в Касабланку
Утром исследуем медину Эссуэйры, рыбацкий порт и бастионы, где снимались сцены из «Пиратов Карибского моря» и «Игры престолов». По пути на север остановимся в Уалидии — центре устричных ферм Марокко. Пообедаем в лагуне (по желанию — на ферме Maizon de l’Ostrea).
Через Эль-Джадиду вернёмся в Касабланку. Размещение в отеле.
Отъезд
После завтрака будет время на последние покупки и прогулки. Организован групповой трансфер в аэропорт.
При желании можно остаться в Марокко дольше — организаторы подскажут, как провести дополнительные дни и помогут с индивидуальным трансфером.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки и 1 ужин (в пустыне)
- Все переезды по программе, включая трансферы из/в аэропорт
- Посещение всех объектов по программе, входные билеты
- Сопровождение местным лицензированным гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - 1 приём пищи стоит от €10 до €25 (в зависимости от заведения)
- Туристическая страховка
- Повышение уровня отеля до 5* - стоимость по запросу
- 1-местное размещение - доплата от €40 за ночь
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (при необходимости)
- Дополнительные развлечения (полёт на воздушном шаре, прогулка на яхте и рыбалка в океане, другие экскурсии)
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от количества участников:
- €1790/чел в группе из 10-13 участников
- €1890/чел в группе из 7-9 участников
- €1950/чел в группе из 5-6 участников
- Точное количество человек в группе на интересующие даты уточняйте у организатора