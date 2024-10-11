Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана

Посетить «синий сад» Марракеша, заглянуть в гости к племени Гнау и попробовать местные морепродукты
Марокко — место, где встречаются разные культуры и традиции.

Здесь можно прочувствовать дух Востока и Запада, увидеть, как они переплетаются и создают нечто уникальное.

В нашем путешествии вы погрузитесь в атмосферу колоритной
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страны, исследовав достопримечательности Феса, Шефшауэна, Уарзазата, Эс-Сувейры, Марракеша и Уалидии.

Мы прогуляемся по марокканским базарам и побываем в кожевенных мастерских, прокатимся по сахаре на верблюдах и квадроциклах и попробуем местные морепродукты, любуясь океаном. Желающие смогут полетать на воздушном шаре, чтобы добавить нотку экстрима в тур.

Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Все краски Марокко: колоритные города, Сахара и просторы Атлантического океана
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для бронирования необходимо внести предоплату 200€, оставшуюся сумму — за день до начала тура.

Проживание. В трёх- и четырёхзвёздочных отелях, а также риадах. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также пикник и ужины в Уарзазате и Мерзуге. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Касабланку

Встретим вас в аэропорту и направимся гулять по Касабланке. Далее доберёмся до Рабата, где заселимся в отель. После размещения сможем поужинать вместе в ресторане, познакомимся друг с другом.

Прибытие в КасабланкуПрибытие в КасабланкуПрибытие в КасабланкуПрибытие в Касабланку
2 день

Оттенки синего в Шефшауэне

Сегодня отправляемся в знаменитый город Шефшауэн. Он является популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной архитектуре и атмосфере. В городе можно увидеть множество узких улочек, украшенных яркими цветами, а также посетить местные рынки, где продаются традиционные товары и сувениры. Город основали беженцы из Андалусии. Они принесли с собой традицию окрашивать дома в синий цвет, символизирующий небо.

Затеряемся в ярких улочках и сделаем эффектные кадры на память.

Оттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в ШефшауэнеОттенки синего в Шефшауэне
3 день

Фес - религиозный центр Марокко

Утром у вас будет время насладиться атмосферой Шефшауэна, а после завтрака мы стартуем в древний Фес. Ежегодно здесь проходит Фестиваль священной земли, во время которого люди со всей страны приезжают в город, чтобы помолиться у могилы Мулай Идриса II. Фес разделён на две части: старый Фес (Фес-эль-Бали) и новый Фес (Фес-Дждид). Старый Фес включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы погуляем по Старой Медине и увидим старейший университет мира — Аль-Карауин, основанный в 859 году. Заглянем в кожевенные мастерские и пройдёмся по торговым рядам базаров Феса, чтобы закупиться сувенирами и полакомимся местными деликатесами.

Отдохнём на террасе, потягивая марокканский чай.

Фес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр МароккоФес - религиозный центр Марокко
4 день

Дорога до пустыни: Ифран

В этот день проснёмся рано, ведь нас ждёт путешествие в Сахару. По пути мы сделаем остановку в Ифране. Он был основан в начале XX века французскими колониальными властями как курортный город для европейцев. Здесь были построены роскошные отели, виллы и другие здания в альпийском стиле. В городе есть несколько горнолыжных курортов, где можно покататься на лыжах, сноуборде или санках.

Вечером прибудем в пустыню и поужинаем.

Дорога до пустыни: ИфранДорога до пустыни: ИфранДорога до пустыни: ИфранДорога до пустыни: Ифран
5 день

Прогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам Сахары

Встанем до восхода, чтобы успеть полюбоваться просыпающимся солнцем. На рассвете устроим фотосессию, а после — отправимся кататься на верблюдах и квадроциклах. Мы посетим поселения кочевников и заглянем в гости к племени Гнау.

Затем направимся в Уарзазат.

Прогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам СахарыПрогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам Сахары
6 день

Уарзазат - «африканский Голливуд»

Добро пожаловать в Уарзазат! Этот город расположился в долине реки Зиз. Он известен своими крепостями и касбами, традиционными марокканскими домами, а также киностудией «Атлас», которая сделала его популярным местом для съёмок фильмов. Она была основана в 1983 году и с тех пор стала одной из крупнейших киностудий в Африке. Здесь снимались такие фильмы, как «Гладиатор», «Мумия возвращается» и «Астерикс и Клеопатра».

После обеда отправимся в Марракеш.

Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»Уарзазат - «африканский Голливуд»
7 день

Достопримечательности Марракеша

Желающие начнут свой день с полёта на воздушном шаре (за дополнительную плату). Позавтракав, мы пойдём исследовать достопримечательности города. Вы увидите Дворец Бахия, построенный в конце 19 века для одной из жён султана. Он украшен красивыми мозаиками, резьбой по дереву и керамикой. Зайдёте на площадь Джемаа-эль-Фна. Это главная площадь Марракеша, которая является сердцем города. Здесь можно найти множество уличных артистов, музыкантов, танцоров, гадалок и продавцов сувениров. Площадь оживает вечером, когда зажигаются фонари и начинается настоящее представление. Также прогуляемся по старейшим кварталам Медины.

Вечером встретим закат на одной из террас.

Достопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности Марракеша
8 день

Переезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и порт

Покидаем колоритный Марракеш и направляемся в не менее захватывающий город — Эс-Сувейру. По пути сделаем остановку, чтобы увидеть «козьи деревья». Так их прозвали не случайно, ведь млекопитающие действительно забираются на кроны в поисках пропитания. Также мы заедем на производство арганового масла.

Во второй половине дня посетим порт, где проходили съёмки культового сериала «Игра престолов». Встретим закат с видом на океан.

Переезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и портПереезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и порт
9 день

Уалидия

До отъезда погуляем по Эс-Сувейра, а потом переместимся в Уалидию — посёлок, который расположился в трёх часах езды от Марракеша. Он может похвастаться своими живописными лагунами и пляжами. Сюда стремились влиятельные персоны, чтобы отдохнуть. В наше время Уалидия славится устричными фермами.

УалидияУалидияУалидияУалидияУалидия
10 день

Пикник на берегу океана

Последние часы перед отъездом домой проведём на берегу океана, наслаждаясь морепродуктами. Вас ждёт пикник со свежайшими устрицами, креветками, кальмарами и рыбой и марокканскими винами. Наш шеф-повар при готовит деликатесы, пока мы будем любоваться пейзажами.

Заедем за подарками для себя и близких, а после — поедем в аэропорт. До новых встреч!

Пикник на берегу океанаПикник на берегу океанаПикник на берегу океанаПикник на берегу океанаПикник на берегу океанаПикник на берегу океана

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и пикник в Уалидии, ужины в Уарзазате и Мерзуге
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Катание на баркасе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Марокко и обратно
  • Остальное питание
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, около 11:40
Завершение: Аэропорт Касабланки, 22:15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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