Для бронирования необходимо внести предоплату 200€, оставшуюся сумму — за день до начала тура.

Проживание. В трёх- и четырёхзвёздочных отелях, а также риадах. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также пикник и ужины в Уарзазате и Мерзуге. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.