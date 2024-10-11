Здесь можно прочувствовать дух Востока и Запада, увидеть, как они переплетаются и создают нечто уникальное.
В нашем путешествии вы погрузитесь в атмосферу колоритной
Описание тура
Организационные детали
Для бронирования необходимо внести предоплату 200€, оставшуюся сумму — за день до начала тура.
Проживание. В трёх- и четырёхзвёздочных отелях, а также риадах. Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также пикник и ужины в Уарзазате и Мерзуге. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Касабланку
Встретим вас в аэропорту и направимся гулять по Касабланке. Далее доберёмся до Рабата, где заселимся в отель. После размещения сможем поужинать вместе в ресторане, познакомимся друг с другом.
Оттенки синего в Шефшауэне
Сегодня отправляемся в знаменитый город Шефшауэн. Он является популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной архитектуре и атмосфере. В городе можно увидеть множество узких улочек, украшенных яркими цветами, а также посетить местные рынки, где продаются традиционные товары и сувениры. Город основали беженцы из Андалусии. Они принесли с собой традицию окрашивать дома в синий цвет, символизирующий небо.
Затеряемся в ярких улочках и сделаем эффектные кадры на память.
Фес - религиозный центр Марокко
Утром у вас будет время насладиться атмосферой Шефшауэна, а после завтрака мы стартуем в древний Фес. Ежегодно здесь проходит Фестиваль священной земли, во время которого люди со всей страны приезжают в город, чтобы помолиться у могилы Мулай Идриса II. Фес разделён на две части: старый Фес (Фес-эль-Бали) и новый Фес (Фес-Дждид). Старый Фес включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы погуляем по Старой Медине и увидим старейший университет мира — Аль-Карауин, основанный в 859 году. Заглянем в кожевенные мастерские и пройдёмся по торговым рядам базаров Феса, чтобы закупиться сувенирами и полакомимся местными деликатесами.
Отдохнём на террасе, потягивая марокканский чай.
Дорога до пустыни: Ифран
В этот день проснёмся рано, ведь нас ждёт путешествие в Сахару. По пути мы сделаем остановку в Ифране. Он был основан в начале XX века французскими колониальными властями как курортный город для европейцев. Здесь были построены роскошные отели, виллы и другие здания в альпийском стиле. В городе есть несколько горнолыжных курортов, где можно покататься на лыжах, сноуборде или санках.
Вечером прибудем в пустыню и поужинаем.
Прогулка на верблюдах и квадроциклах по дюнам Сахары
Встанем до восхода, чтобы успеть полюбоваться просыпающимся солнцем. На рассвете устроим фотосессию, а после — отправимся кататься на верблюдах и квадроциклах. Мы посетим поселения кочевников и заглянем в гости к племени Гнау.
Затем направимся в Уарзазат.
Уарзазат - «африканский Голливуд»
Добро пожаловать в Уарзазат! Этот город расположился в долине реки Зиз. Он известен своими крепостями и касбами, традиционными марокканскими домами, а также киностудией «Атлас», которая сделала его популярным местом для съёмок фильмов. Она была основана в 1983 году и с тех пор стала одной из крупнейших киностудий в Африке. Здесь снимались такие фильмы, как «Гладиатор», «Мумия возвращается» и «Астерикс и Клеопатра».
После обеда отправимся в Марракеш.
Достопримечательности Марракеша
Желающие начнут свой день с полёта на воздушном шаре (за дополнительную плату). Позавтракав, мы пойдём исследовать достопримечательности города. Вы увидите Дворец Бахия, построенный в конце 19 века для одной из жён султана. Он украшен красивыми мозаиками, резьбой по дереву и керамикой. Зайдёте на площадь Джемаа-эль-Фна. Это главная площадь Марракеша, которая является сердцем города. Здесь можно найти множество уличных артистов, музыкантов, танцоров, гадалок и продавцов сувениров. Площадь оживает вечером, когда зажигаются фонари и начинается настоящее представление. Также прогуляемся по старейшим кварталам Медины.
Вечером встретим закат на одной из террас.
Переезд в Эс-Сувейру: «козьи деревья» и порт
Покидаем колоритный Марракеш и направляемся в не менее захватывающий город — Эс-Сувейру. По пути сделаем остановку, чтобы увидеть «козьи деревья». Так их прозвали не случайно, ведь млекопитающие действительно забираются на кроны в поисках пропитания. Также мы заедем на производство арганового масла.
Во второй половине дня посетим порт, где проходили съёмки культового сериала «Игра престолов». Встретим закат с видом на океан.
Уалидия
До отъезда погуляем по Эс-Сувейра, а потом переместимся в Уалидию — посёлок, который расположился в трёх часах езды от Марракеша. Он может похвастаться своими живописными лагунами и пляжами. Сюда стремились влиятельные персоны, чтобы отдохнуть. В наше время Уалидия славится устричными фермами.
Пикник на берегу океана
Последние часы перед отъездом домой проведём на берегу океана, наслаждаясь морепродуктами. Вас ждёт пикник со свежайшими устрицами, креветками, кальмарами и рыбой и марокканскими винами. Наш шеф-повар при готовит деликатесы, пока мы будем любоваться пейзажами.
Заедем за подарками для себя и близких, а после — поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 390
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и пикник в Уалидии, ужины в Уарзазате и Мерзуге
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Катание на баркасе
Что не входит в цену
- Перелёт до Марокко и обратно
- Остальное питание
- Личные расходы
- Медицинская страховка
- Полёт на воздушном шаре