Марокканская одиссея для молодых авантюристов

Для тех, кто вырос из пакетных форматов
Описание тура

Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — 40+ топовых локаций — 2000 км — Ночь в пустыне Сахара

Для кого этот трип?

  • Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта, при этом находясь в маленькой компании до 8 человек таких же молодых авантюристов

  • Кому хочется попробовать на вкус Африку

  • Кто ценит комфорт и сервис: любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть

  • Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки, чтобы все были на одном вайбе;)

  • Кто не хочет морочиться с иностранными счетами

  • Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов

  • Кто в конце концов всегда мечтал о красочном Марокко:)

_________________________________________________________________________________________

Что нас ждет?

Исследуем 50 оттенков синего в городе Шефшауэн

Отправимся на верблюдах в берберский кэмп

Проведем ночь под звездами у костра в пустыне Сахара

Посетим объекты Всемирного наследия Юнеско

Заедем в лес чтобы покормить с руки обезьян вида Магот

Окунемся в рынок на главной площади Маррокко в Марракеше

Отпаримся в самом старом хаммаме Марракеша

Погуляем по глубоким ущельям Тодха и Дадес

Устроим чилл на берегу океана в Касабланке

_________________________________________________________________________________________

Часто задаваемые вопросы

Что за компашка едет?

Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано

Как мы будем расплачиваться?

Лучше всего привезти с собой кэш: новые доллары или евро. Если будет желание что-то купить, то мы поможем с покупкой. А по факту рассчитаемся удобным способом.

Нужна ли виза?

Виза в Марокко не нужна, надо будет только заполнить медицинскую декларацию в самолете

Как купить билеты?

Покупать билеты выгоднее всего на Aviasales или Тинькофф

Что-то может пойти не по плану?

Да, погода бывает непредсказуема. Бывает, что, по независящим от нас причинам, происходят накладки с машиной или чем-то еще.

Главное быть готовым к этому и относиться как приключению:) А мы сделаем все возможное для комфорта участников

Как мы будем добираться?

Есть прямые билеты из Москвы, а есть с пересадкой. Сам тур сделан под прямые перелеты, где рейс в Касабланку прилетает в 11:50, а улетает в 22:15

Пиши и мы посмотрим возможные варианты из твоего города вылета

Программа тура по дням

1 день

Welcome day in Casablanca

Добро пожаловать в Марокко! Встречаемся в аэропорту Касабланки. Это шумный прибрежный город, известный своей культовой архитектурой в стиле ар-деко, оживленными рынками и потрясающей береговой линией.

Посетим одну из самых больших и впечатляющих мечетей в мире - мечеть Хасана Ii. Мечеть расположена прямо на берегу океана и отличается сложной плиткой и захватывающим дух интерьером.

Прогуляемся по живописной набережной, протянувшейся вдоль побережья Атлантического океана, понаблюдаем, как рыбаки забрасывают сети, и погрузимся в бурлящую энергию Марокко.

Вечером будем знакомиться друг с другом в ламповой атмосфере, где каждый расскажет о себе и как он пришел к поездке в Марокко

Хорошо выспимся ночью, потому что в ближайшие дни в Марокко посмотрим много топовых локаций

Ночуем в Касабланке

2 день

Элегантная столица Марокко

После завтрака отправляемся в Рабат, элегантную столицу Марокко, где приводим инстаграм в порядок, чтобы подписчики знали, что мы в Марокко!:)

Мы пойдем Мавзолей Мухаммеда V, самого известного Короля Марокко. Мавзолей имеет блистающие мраморные полы, замысловатую работу по дереву и зеленоватый купол, украшенный сусальным золотом.

После мавзолея направимся к башне Хасана, впечатляющему минарету, который является знаковой достопримечательностью Рабата. Башня при мечети построена в 12 веке и считается образцом архитектуры берберской династии.

После экскурсии по Башне Хасана прогуляемся по набережной и заскочим в старинную цитадель Рабата, внутри которой остались дома с бело-голубыми стенами. Там же попадем на смотровую, с которой открывается вид на океан

После обеда отправимся в Медину Рабата, где проведем остаток дня, исследуя узкие улочки и шумные рынки. Медина города Рабат является объектом Всемирного наследия Юнеско и славится своей традиционной марокканской архитектурой, яркими тканями и изделиями ручной работы.

Под закат отправимся в Шефшауэн, самый известный город Марокко, где приятным вечером отвлечемся от красоты Марокко играми в настолки в кругу единых по духу путешественников

Ночуем в Шефшауэне

3 день

50 оттенков синего

Сегодня мы будем изучать оттенки синего города Шефшауэн, расположенный в высоченных горах Эр-Риф на севере Марокко.

У нас будет инстаграмный день, наделаем кучу контента в самых топовых локациях города.

Посетим площади, окруженные кафешками, ресторанами, магазинами и даже цитаделью!

Главная достопримечательность города - сам город, а не какая-то конкретная его локация. Поэтому мы устроим свободную прогулку по Шефшауэну и заглянем в каждый, даже малоизвестный, уголок

На закате найдем подходящие споты для фотографии рядом с Испанской мечетью, расположенной на холме недалеко от центра. Мечеть построена во время испанской оккупации Марокко, с которой открывается панорама города и окружающие горы.

А еще, это идеальный город для покупки сувениров

Ночуем в Шефшауэне

4 день

Дегустация Premier Cru вина

Просыпаемся и едем исследовать руины и богатую историю хорошо сохранившегося древнеримского города Волюбилис. Там до сих пор остались старые древнеримские мозайки с историей

После этого отправимся на дегустацию в винодельню Chteau Roslane, расположенную в самом сердце винодельческого региона Мекнес. Прогуляемся по винодельне и узнаем о процессе изготовления вина.

Затем поедем в культурную столицу Марокко - Фес, самый старый город Марокко, основанный в 789 году.

Вечером посетим Британский Салун, бывшее посольство Великобритании. Внутри мы очутимся в европейском оазисе мусульманской страны

Ночуем в Фесе

5 день

Культурная столица Фес и Сахара

Просыпаемся и продолжаем исследовать Фес! Мы посетим кожевенные заводы Chaouwara, которые известны своими традиционными методами дубления кожи и яркими цветами.

После чего прогуляемся по извилистым улочкам старейшей части города Фес-эль-Бали, внесенной в список Всемирного наследия Юнеско. Посетим медресе (университет) Боу-Инаниа с великолепными гравюрами на кедровом дереве. Оно было построено на большие деньги во славу исламской науки

Также, в течение дня заскочим поделать фотки в огромный риад, сделанный из соединенных между собой пяти риадов. Риад — традиционный марокканский дом с внутренним садом, вокруг которого располагаются комнаты дома.

Насытившись историей, выдвигаемся в сторону горного города Ифран, известный своей альпийской архитектурой, чистыми улицами и освежающим климатом. Город часто называют Марокканская Швейцария, Ифран предлагает освежающий отдых от жары и городской суеты.

Здесь мы сделаем небольшой перерыв на чай/кофе, закупимся бананами и под закат отправимся в Лес Обезьян. Остановимся пофоткаться и покормить обезьян, которые сидят прямо на деревьях вдоль дороги через лес

Ночуем в Мидельте

6 день

Сахара

Выдвигаемся в сторону Сахары. Для тех, кто забыл уроки географии, это самая большая и жаркая пустыня в мире, покрывающая около 8,6 миллиона квадратных километров. Сахара известна своим экстремальным климатом, с палящими температурами днем и отрицательными температурами ночью.

По дороге нас ждут красивые каньоны, где мы будем останавливаться и лицезреть красоту Атласских гор!

Приезжаем в сердце Сахары и под закат отправляемся в поход на верблюдах через золотые песчаные дюны, наблюдая закат над пустыней. Мы прибудем в бербеский кэмп, где местные будут нас развлекать танцами у костра.

P.S. За дополнительные 40$ можно будет покататься на квадроциклах

Сегодня мы проведем ночь в традиционном бедуинском кемпе под звездами

7 день

День ущельев

Первым делом мы отправимся наслаждаться видом с мыса Доброй Надежды, но не с того, который в Юар, а с того, который в Марокканском регионе Тингир.

После чего поедем к ущелью Тодха, где полюбуемся высоченными каменными стенами, возвышающимися по обе стороны от нас

Затем продолжим путь к ущельям Дадес, где оценим контрастность между скалистым пейзажем пустыни и пышными зелеными пальмовыми рощами, раскинувшимися по берегам рек.

После этого посетим знаменитые скальные образования Monkey Fingers, где наделаем красивого контента для инстаграма. А в завершение дня, заедем передохнуть от роуд-трипа в Тисдрин, смотровую площадку, расположенную в самом сердце Атласских гор. Попьем чай, сделаем красивые кадры и поедем ночевать.

Ночуем в Дадес или Скуре

8 день

Голливуд на минималках

Начинаем день с посещения Atlas Studios, крупнейшей киностудии в Африке, расположенной в соседнем городе Уарзазат. Студия использовалась для съемок известных фильмов и сериалов, включая Игру престолов и Гладиатор.

Изюминкой дня является посещение Айт-Бен-Хадду, древнего города-крепости из глины, который с 1987 года является объектом Всемирного наследия Юнеско.

Днем заедем на заправку Hills Have Eyes, настоящий клад для любителей роуд-трипов засчет американского внешнего вида. Кстати, заправка была показана в фильме ужасов 2006 года У холмов есть глаза.

После чего отправимся в сторону Марракеша через Атласские горы, где у нас будет красивое закатное солнце с горами. У нас свобода действий и мы сделаем остановки на любой понравившейся локации

По приезду в Марракеш пойдем ужинать и посетим главную достопримечательность города - оживленную площадь Джамаа-эль-Фна, где мы впитаем атмосферу, звуки и запахи города.

Ночуем в Марракеше

9 день

Chill day в Марракеше

Сегодня мы отдохнем от дороги: у нас будет chill day и мы изучим Марракеш вдоль и поперек!

Посетим особняк Jardin Majorelle с красивым ботаническим садом в бывшем доме легендарного модельера Ив Сен-Лорана. Сад похож на безмятежный оазис посреди города, в котором собрали фауну со всех пяти континентов.

Зайдем в Медресе 16-го века с названием Бен Юсуфа - самое крупное медресе в Марокко. Это бывшая кораническая школа, основанная в далеком Xvi веке.

Сходим на базар Семмарин, красочный и шумный рынок, наполненный специями, текстилем и другими марокканскими товарами.

Так как у нас chill day, мы пойдем расслабиться в старейший хаммам Марракеша, где нас еще и проскрабируют. Аутентичный экспиренс:)

Ночуем в Марракеше

10 день

Chill day в Касабланке и вылет домой

Отправляемся обратно в Касабланку, где в спокойной обстановке отдыхаем и проводим время на набережной Корниш, наслаждаясь видом на океан. А еще, зайдем в самый большой Тц в Африке!

К сожалению, настало времени прощаться

На этом трипу конец, кто был с нами — молодец!

Предупреждение: после этого путешествия родными могут стать края Марокко:)

Летим из красочного Марокко по домам

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на протяжении всего пути в домах, апартаментах и виллах в 2-х местных комнатах
  • Место в машине: будет максимально комфортный и удобный джип или минивэн
  • Встреча/провод в аэропорту
  • Все расходы на авто: бензин, обслуживание, парковки и т. п
  • Посещение древнеримского города Волюбилис
  • Дегустация и экскурсия в Chteau Roslane
  • Поход на верблюдах в Сахаре
  • Ночь с ритуалами в традиционном берберском кэмпе в Сахаре
  • Экскурсия по киностудии Atlas Studios
  • Посещение садов Ив Сен Лорана Jardin Majorelle
  • Все платные локации на протяжении маршрута
  • Фотографии от организатора
  • Завтраки
  • Отличная компания молодых ребят
  • Свобода действий: если увидел красивое место по дороге и захотел остановиться - youre welcome
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет. Цена зависит от города вылета
  • Обеды и ужины. Места где вкусно накормят знаем! 20-30$
  • Квадроциклы 40$
  • Страховка
  • Сувениры
Пожелания к путешественнику

  • Быть готовым морально оказаться в сказке о которой мечтал

  • Отличное настроение!

  • Много смешных шуток, чтобы и у остальных было отличное настроение:)

  • От 18 до 39 лет

  • Морально подготовить своих подписчиков к фоткам на краю Земли;)

Визы
Виза в Марокко не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Женя. Я опытный путешественник с количеством посещенных стран переваливших за 35, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия и многие другие. В нынешнее время являюсь проводником в Европу и очень
хочу со всеми делиться и рассказывать что есть мир за пределами России:) Я нахожу интересных путешественников возрастом от 18 до 35 лет, которым надоели пакетные и тюленьи направления, то есть те, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения, а так же много юмора и хорошее настроение! Если ты подходишь - то тебе со мной;) Из будущих поездок у нас: Исландия, США, о. Мадейра, Марокко, ЮАР, о. Тенерифе, Бали, Мадагаскар и много чего еще

