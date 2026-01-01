Описание тура
Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — 40+ топовых локаций — 2000 км — Ночь в пустыне Сахара
Для кого этот трип?
Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта, при этом находясь в маленькой компании до 8 человек таких же молодых авантюристов
Кому хочется попробовать на вкус Африку
Кто ценит комфорт и сервис: любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть
Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки, чтобы все были на одном вайбе;)
Кто не хочет морочиться с иностранными счетами
Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов
Кто в конце концов всегда мечтал о красочном Марокко:)
Что нас ждет?
Исследуем 50 оттенков синего в городе Шефшауэн
Отправимся на верблюдах в берберский кэмп
Проведем ночь под звездами у костра в пустыне Сахара
Посетим объекты Всемирного наследия Юнеско
Заедем в лес чтобы покормить с руки обезьян вида Магот
Окунемся в рынок на главной площади Маррокко в Марракеше
Отпаримся в самом старом хаммаме Марракеша
Погуляем по глубоким ущельям Тодха и Дадес
Устроим чилл на берегу океана в Касабланке
Часто задаваемые вопросы
Что за компашка едет?
Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано
Как мы будем расплачиваться?
Лучше всего привезти с собой кэш: новые доллары или евро. Если будет желание что-то купить, то мы поможем с покупкой. А по факту рассчитаемся удобным способом.
Нужна ли виза?
Виза в Марокко не нужна, надо будет только заполнить медицинскую декларацию в самолете
Как купить билеты?
Покупать билеты выгоднее всего на Aviasales или Тинькофф. На основании города вылета вышлем подробный гайд
Что-то может пойти не по плану?
Да, погода бывает непредсказуема. Бывает, что, по независящим от нас причинам, происходят накладки с машиной или чем-то еще.
Главное быть готовым к этому и относиться как приключению:) А мы сделаем все возможное для комфорта участников
Как мы будем добираться? Есть прямые билеты из Москвы, а есть с пересадкой. Сам тур сделан под прямые перелеты, где рейс в Касабланку прилетает в 11:50, а улетает в 22:15
Пиши и мы посмотрим возможные варианты из твоего города вылета
Программа тура по дням
Welcome day in Casablanca
Добро пожаловать в Марокко! Встречаемся в аэропорту Касабланки. Это шумный прибрежный город, известный своей культовой архитектурой в стиле ар-деко, оживленными рынками и потрясающей береговой линией.
Посетим одну из самых больших и впечатляющих мечетей в мире - мечеть Хасана Ii. Мечеть расположена прямо на берегу океана и отличается сложной плиткой и захватывающим дух интерьером.
Прогуляемся по живописной набережной, протянувшейся вдоль побережья Атлантического океана, понаблюдаем, как рыбаки забрасывают сети, и погрузимся в бурлящую энергию Марокко.
Вечером будем знакомиться друг с другом в ламповой атмосфере, где каждый расскажет о себе и как он пришел к поездке в Марокко
Хорошо выспимся ночью, потому что в ближайшие дни в Марокко посмотрим много топовых локаций
Ночуем в Касабланке
Элегантная столица Марокко
После завтрака отправляемся в Рабат, элегантную столицу Марокко, где приводим инстаграм в порядок, чтобы подписчики знали, что мы в Марокко!:)
Мы пойдем Мавзолей Мухаммеда V, самого известного Короля Марокко. Мавзолей имеет блистающие мраморные полы, замысловатую работу по дереву и зеленоватый купол, украшенный сусальным золотом.
После мавзолея направимся к башне Хасана, впечатляющему минарету, который является знаковой достопримечательностью Рабата. Башня при мечети построена в 12 веке и считается образцом архитектуры берберской династии.
После экскурсии по Башне Хасана прогуляемся по набережной и заскочим в старинную цитадель Рабата, внутри которой остались дома с бело-голубыми стенами. Там же попадем на смотровую, с которой открывается вид на океан
После обеда отправимся в Медину Рабата, где проведем остаток дня, исследуя узкие улочки и шумные рынки. Медина города Рабат является объектом Всемирного наследия Юнеско и славится своей традиционной марокканской архитектурой, яркими тканями и изделиями ручной работы.
Под закат отправимся в Шефшауэн, самый известный город Марокко, где приятным вечером отвлечемся от красоты Марокко играми в настолки в кругу единых по духу путешественников
Ночуем в Шефшауэне
50 оттенков синего
Сегодня мы будем изучать оттенки синего города Шефшауэн, расположенный в высоченных горах Эр-Риф на севере Марокко.
У нас будет инстаграмный день, наделаем кучу контента в самых топовых локациях города.
Посетим площади, окруженные кафешками, ресторанами, магазинами и даже цитаделью!
Главная достопримечательность города - сам город, а не какая-то конкретная его локация. Поэтому мы устроим свободную прогулку по Шефшауэну и заглянем в каждый, даже малоизвестный, уголок
На закате найдем подходящие споты для фотографии рядом с Испанской мечетью, расположенной на холме недалеко от центра. Мечеть построена во время испанской оккупации Марокко, с которой открывается панорама города и окружающие горы.
А еще, это идеальный город для покупки сувениров
Ночуем в Шефшауэне
Дегустация Premier Cru вина
Просыпаемся и едем исследовать руины и богатую историю хорошо сохранившегося древнеримского города Волюбилис. Там до сих пор остались старые древнеримские мозайки с историей
После этого отправимся на дегустацию в винодельню Chteau Roslane, расположенную в самом сердце винодельческого региона Мекнес. Прогуляемся по винодельне и узнаем о процессе изготовления вина.
Затем поедем в культурную столицу Марокко - Фес, самый старый город Марокко, основанный в 789 году.
Вечером посетим Британский Салун, бывшее посольство Великобритании. Внутри мы очутимся в европейском оазисе мусульманской страны
Ночуем в Фесе
Культурная столица Фес и Сахара
Просыпаемся и продолжаем исследовать Фес! Мы посетим кожевенные заводы Chaouwara, которые известны своими традиционными методами дубления кожи и яркими цветами.
После чего прогуляемся по извилистым улочкам старейшей части города Фес-эль-Бали, внесенной в список Всемирного наследия Юнеско. Посетим медресе (университет) Боу-Инаниа с великолепными гравюрами на кедровом дереве. Оно было построено на большие деньги во славу исламской науки
Также, в течение дня заскочим поделать фотки в огромный риад, сделанный из соединенных между собой пяти риадов. Риад — традиционный марокканский дом с внутренним садом, вокруг которого располагаются комнаты дома.
Насытившись историей, выдвигаемся в сторону горного города Ифран, известный своей альпийской архитектурой, чистыми улицами и освежающим климатом. Город часто называют Марокканская Швейцария, Ифран предлагает освежающий отдых от жары и городской суеты.
Здесь мы сделаем небольшой перерыв на чай/кофе, закупимся бананами и под закат отправимся в Лес Обезьян. Остановимся пофоткаться и покормить обезьян, которые сидят прямо на деревьях вдоль дороги через лес
Ночуем в Мидельте
Сахара
Выдвигаемся в сторону Сахары. Для тех, кто забыл уроки географии, это самая большая и жаркая пустыня в мире, покрывающая около 8,6 миллиона квадратных километров. Сахара известна своим экстремальным климатом, с палящими температурами днем и отрицательными температурами ночью.
По дороге нас ждут красивые каньоны, где мы будем останавливаться и лицезреть красоту Атласских гор!
Приезжаем в сердце Сахары и под закат отправляемся в поход на верблюдах через золотые песчаные дюны, наблюдая закат над пустыней. Мы прибудем в бербеский кэмп, где местные будут нас развлекать танцами у костра.
P.S. За дополнительные 40$ можно будет покататься на квадроциклах
Сегодня мы проведем ночь в традиционном бедуинском кемпе под звездами
День ущельев
Первым делом мы отправимся наслаждаться видом с мыса Доброй Надежды, но не с того, который в Юар, а с того, который в Марокканском регионе Тингир.
После чего поедем к ущелью Тодха, где полюбуемся высоченными каменными стенами, возвышающимися по обе стороны от нас
Затем продолжим путь к ущельям Дадес, где оценим контрастность между скалистым пейзажем пустыни и пышными зелеными пальмовыми рощами, раскинувшимися по берегам рек.
После этого посетим знаменитые скальные образования Monkey Fingers, где наделаем красивого контента для инстаграма. А в завершение дня, заедем передохнуть от роуд-трипа в Тисдрин, смотровую площадку, расположенную в самом сердце Атласских гор. Попьем чай, сделаем красивые кадры и поедем ночевать.
Ночуем в Дадес или Скуре
Голливуд на минималках
Начинаем день с посещения Atlas Studios, крупнейшей киностудии в Африке, расположенной в соседнем городе Уарзазат. Студия использовалась для съемок известных фильмов и сериалов, включая Игру престолов и Гладиатор.
Изюминкой дня является посещение Айт-Бен-Хадду, древнего города-крепости из глины, который с 1987 года является объектом Всемирного наследия Юнеско.
Днем заедем на заправку Hills Have Eyes, настоящий клад для любителей роуд-трипов засчет американского внешнего вида. Кстати, заправка была показана в фильме ужасов 2006 года У холмов есть глаза.
После чего отправимся в сторону Марракеша через Атласские горы, где у нас будет красивое закатное солнце с горами. У нас свобода действий и мы сделаем остановки на любой понравившейся локации
По приезду в Марракеш пойдем ужинать и посетим главную достопримечательность города - оживленную площадь Джамаа-эль-Фна, где мы впитаем атмосферу, звуки и запахи города.
Ночуем в Марракеше
Chill day в Марракеше
Сегодня мы отдохнем от дороги: у нас будет chill day и мы изучим Марракеш вдоль и поперек!
Посетим особняк Jardin Majorelle с красивым ботаническим садом в бывшем доме легендарного модельера Ив Сен-Лорана. Сад похож на безмятежный оазис посреди города, в котором собрали фауну со всех пяти континентов.
Зайдем в Медресе 16-го века с названием Бен Юсуфа - самое крупное медресе в Марокко. Это бывшая кораническая школа, основанная в далеком Xvi веке.
Сходим на базар Семмарин, красочный и шумный рынок, наполненный специями, текстилем и другими марокканскими товарами.
Так как у нас chill day, мы пойдем расслабиться в старейший хаммам Марракеша, где нас еще и проскрабируют. Аутентичный экспиренс:)
Ночуем в Марракеше
Chill day в Касабланке и вылет домой
Отправляемся обратно в Касабланку, где в спокойной обстановке отдыхаем и проводим время на набережной Корниш, наслаждаясь видом на океан. А еще, зайдем в самый большой Тц в Африке!
К сожалению, настало времени прощаться
На этом трипу конец, кто был с нами — молодец!
Предупреждение: после этого путешествия родными могут стать края Марокко:)
Летим из красочного Марокко по домам
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на протяжении всего пути в домах, апартаментах или отелях в 2-х местных комнатах
- Завтраки
- Место в машине, будет максимально комфортный и удобный джип или минивэн
- Ночь с ритуалами в традиционном берберском кэмпе в Сахаре
- Завтрак и ужин в берберском кэмпе
- Фотографии от организатора
- Свобода действий: если увидел красивое место по дороге и захотел остановиться - youre welcome
- Помощь с поиском билетов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет. Цена зависит от города вылета
- Обеды и ужины. Места где вкусно накормят знаем! 30-40$ в день
- Все платные локации на протяжении маршрута 280$
- Квадроциклы 40$
- Страховка
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
Быть готовым морально оказаться в сказке о которой мечтал
Отличное настроение!
Много смешных шуток, чтобы и у остальных было отличное настроение:)
От 18 до 39 лет
Морально подготовить своих подписчиков к фоткам на краю Земли;)