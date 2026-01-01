Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — 40+ топовых локаций — 2000 км — Ночь в пустыне Сахара

Для кого этот трип?

Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта , при этом находясь в маленькой компании до 8 человек таких же молодых авантюристов

Кому хочется попробовать на вкус Африку

Кто ценит комфорт и сервис : любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть

Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки , чтобы все были на одном вайбе;)

Кто не хочет морочиться с иностранными счетами

Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов

Кто в конце концов всегда мечтал о красочном Марокко:)

_________________________________________________________________________________________

Что нас ждет?

Исследуем 50 оттенков синего в городе Шефшауэн

Отправимся на верблюдах в берберский кэмп

Проведем ночь под звездами у костра в пустыне Сахара

Посетим объекты Всемирного наследия Юнеско

Заедем в лес чтобы покормить с руки обезьян вида Магот

Окунемся в рынок на главной площади Маррокко в Марракеше

Отпаримся в самом старом хаммаме Марракеша

Погуляем по глубоким ущельям Тодха и Дадес

Устроим чилл на берегу океана в Касабланке

_________________________________________________________________________________________

Часто задаваемые вопросы

Что за компашка едет?

Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано

Как мы будем расплачиваться?

Лучше всего привезти с собой кэш: новые доллары или евро. Если будет желание что-то купить, то мы поможем с покупкой. А по факту рассчитаемся удобным способом.

Нужна ли виза?

Виза в Марокко не нужна, надо будет только заполнить медицинскую декларацию в самолете

Как купить билеты?

Покупать билеты выгоднее всего на Aviasales или Тинькофф. На основании города вылета вышлем подробный гайд

Что-то может пойти не по плану?

Да, погода бывает непредсказуема. Бывает, что, по независящим от нас причинам, происходят накладки с машиной или чем-то еще.

Главное быть готовым к этому и относиться как приключению:) А мы сделаем все возможное для комфорта участников

Как мы будем добираться? Есть прямые билеты из Москвы, а есть с пересадкой. Сам тур сделан под прямые перелеты, где рейс в Касабланку прилетает в 11:50, а улетает в 22:15

Пиши и мы посмотрим возможные варианты из твоего города вылета