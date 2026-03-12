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Там начинается Восток: 5 марокканских городов и античный Волюбилис

Вдохнуть бриз океана в Касабланке, Рабате, Танжере и попетлять по мединам Шефшауэна и Феса
Приглашаем вас в страну, словно из восточных сказок, — чарующее Марокко. Каждый день нашего путешествия — это новый город и новый узор на мозаике впечатлений.

Сначала под крики чаек и шелест
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волн проследуем вдоль кромки Атлантического океана: полюбуемся минаретом мечети Хасана II в Касабланке, рассмотрим богатый декор Королевского дворца и мавзолея Мухаммеда V в Рабате, насладимся шедеврами природы в Танжере.

Затем удалимся вглубь континента: сделаем кадры во всех оттенках синего в Шефшауэне и попетляем по медине и ремесленным кварталам Феса.

А также в предгорьях Среднего Атласа отыщем осколки Римской империи — развалины античного Волюбилиса.

5
1 отзыв
Там начинается Восток: 5 марокканских городов и античный Волюбилис
Там начинается Восток: 5 марокканских городов и античный Волюбилис
Там начинается Восток: 5 марокканских городов и античный Волюбилис

Описание тура

Организационные детали

Важно знать — есть нюансы, которые следует учесть:
прежде всего, следует уважительно относиться к исламским традициям;
женщинам не рекомендуется одеваться вызывающе, особенно за пределами туристических комплексов;
не стоит отправляться в самостоятельные поездки, отрываясь от группы, тем более если вы плохо знакомы с местными традициями;
запрещено фотографировать здания государственных учреждений, женщин-мусульманок, военных и полицейских.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка: мечеть Хасана II, набережная

Встретимся в Касабланке, где прямо над океаном красуется минарет мечети Хасана II, один из высочайших в мире. А живописная набережная манит шелестом волн и ароматами кофе. У вас будет свободное время для обеда, а вечером мы поедем в столицу Марокко — Рабат.

Касабланка: мечеть Хасана II, набережнаяКасабланка: мечеть Хасана II, набережнаяКасабланка: мечеть Хасана II, набережнаяКасабланка: мечеть Хасана II, набережнаяКасабланка: мечеть Хасана II, набережная
2 день

Рабат: Королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, касба Удая

Сегодня познакомимся с королевским городом и его богатой историей. Осмотрим символ Марокко — монарший дворец. Полюбуемся изяществом мрамора и золотой отделки мавзолея Мухаммеда V, попетляем по атмосферным улочкам касбы Удая и увидим океан, от которого захватывает дух. Вечером переезжаем в Танжер.

Рабат: Королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, касба УдаяРабат: Королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, касба УдаяРабат: Королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, касба Удая
3 день

Танжер: мыс Спартель, Геркулесовы пещеры, природное окно

Посвятим день городу у водного перекрёстка Средиземного моря и Атлантического океана. Посетим мыс Спартель, Геркулесовы пещеры и природное окно в форме Африки. А вечером окажемся в местечке с открыток — Шефшауэне.

Танжер: мыс Спартель, Геркулесовы пещеры, природное окноТанжер: мыс Спартель, Геркулесовы пещеры, природное окноТанжер: мыс Спартель, Геркулесовы пещеры, природное окно
4 день

Шефшауэн: медина

В первой половине дня погуляем по медине, окрашенной во все оттенки синего. Шефшауэн создан для фотографий — кадры тут получаются невероятно сочные. Вечером нас встретит древний Фес.

Шефшауэн: мединаШефшауэн: мединаШефшауэн: медина
5 день

Фес, Волюбилис

Фес — это город, где прошлое оживает на каждом шагу. Вы погрузитесь в атмосферу средневекового Востока, гуляя по медине и узким улочкам, наполненным ароматами специй и криками торговцев. Увидите медресе Бу Инания, площадь Нежарин, окружённый ремесленными мастерскими элегантный фонтан. А также посетите кварталы, где, как и столетия назад, создают шедевры из кожи и керамики.

Сегодня также съездим в древний римский город Волюбилис, в котором сохранились античные мозаики и приветствовавшая легионы триумфальная арка.

Фес, ВолюбилисФес, ВолюбилисФес, Волюбилис
6 день

Свободный день в Касабланке

Вернёмся в Касабланку. У вас будет время для самостоятельных прогулок, шопинга, посещения ресторанов, музеев или хаммама.

Свободный день в КасабланкеСвободный день в КасабланкеСвободный день в Касабланке
7 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении (отели 4*)149 000 ₽
1-местное проживание (отели 4*)169 000 ₽
1-местное проживание (отели 3*)139 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (отели 3*)129 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное размещение
  • Входные билеты - 5000 ₽
  • Проживание в отелях 4
  • Туристический налог в отелях - от €2 день/чел
  • Чаевые гиду (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 14:00
Завершение: Аэропорт Касабланки, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 87 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Хочу оставить отзыв о поездке в Марокко.

С момента покупки тура турагент Екатерина постоянно была на связи: сообщала все подробности поездки, оперативно информировала о любых изменениях и быстро отвечала на все
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возникающие вопросы. Благодаря этому подготовка к путешествию прошла спокойно и комфортно.

Для меня это была первая поездка в составе группы, поэтому сначала были некоторые сомнения. Но, как оказалось, они были совершенно напрасны.

Сама поездка прошла отлично — программа была очень интересной и насыщенной. За небольшое время удалось посмотреть почти всю страну. Отели полностью соответствовали заявленным заранее. Трансфер и транспорт по всему маршруту были организованы хорошо и без задержек.

Отдельно хочется отметить, что группа была небольшой, поэтому путешествовать было очень комфортно.

Большое спасибо гиду Ольге. Она уже много лет живёт в стране и рассказывала очень интересные факты и истории, которые знают только местные жители. Благодаря ей поездка стала ещё более увлекательной и познавательной.

Большое спасибо за прекрасно организованное путешествие!

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Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Аман, благодарю за доверие и очень рада, что Вам понравилось! Приглашаю в мои другие туры!
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