Фес — это город, где прошлое оживает на каждом шагу. Вы погрузитесь в атмосферу средневекового Востока, гуляя по медине и узким улочкам, наполненным ароматами специй и криками торговцев. Увидите медресе Бу Инания, площадь Нежарин, окружённый ремесленными мастерскими элегантный фонтан. А также посетите кварталы, где, как и столетия назад, создают шедевры из кожи и керамики.

Сегодня также съездим в древний римский город Волюбилис, в котором сохранились античные мозаики и приветствовавшая легионы триумфальная арка.