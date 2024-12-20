Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4-5*. Варианты гостиниц: Marina Bay Tangier, Barcelo Tangier, Parador, Lina Ryad, Barcelo Fes Medina, Ramada by Wyndham Fes, Riad El Maati, The White Palace Rabat, Dellarosa Boutique hotel, Kenzi Rose Garden или аналогичные.
*Фото номера взято с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Касабланка
Встретим вас у аэропорта и поедем в центр Касабланки на прогулку. Мы посетим квартал Хабус — новую медину с лабиринтом узких улочек, опрятными домиками, открыточными мечетями с французскими лужайками перед входом, сувенирными и ремесленными лавками. Пройдём по набережной Корниш — центру ночной жизни с обилием уютных кафе и баров. Осмотрим мечеть Хасана II и увидим лазерный луч, указывающий в сторону Мекки. Вечером доедем до Танжера, где останемся ночевать.
Танжер
Начнём день с посещения Геркулесовых пещер, с которыми связана древняя легенда о Геракле. Также познакомимся с городом: погуляем по старым улочкам, базару Гранд Сокко и площади, соединяющей медину с современными районами, увидим касбу с уникальным восьмигранным минаретом. Ночевать будем в Шефшауэне.
Шефшауэн
Шефшауэн — это один из самых атмосферных и колоритных городов Марокко, покоряющий всеми оттенками синего. Мы исследуем петляющие улочки медины и пёстрые рынки, полюбуемся древней касбой на фоне горных отрогов, рассмотрим домики с черепичными крышами и кирпичными порогами и аутентичные кафе. После экскурсии отправимся в Фес.
Фес
Сегодня изучим Фес — старейший имперский город и религиозный центр Марокко. Осмотрим главную достопримечательность — средневековую медину с многовековыми арабскими дворцами. Узнаем историю медресе Бу Инанья и мечети Аль-Карауин, познакомимся с духовными традициями.
Мекнес
Покинем Фес и направимся в Рабат. По пути посетим город 100 минаретов или марокканский Версаль — Мекнес. Увидим въездные ворота, колонны для которых изготовили в Италии. Погуляем по колоритным рынкам и старым кварталам, а к вечеру прибудем в современную столицу страны.
Рабат
Нас ждёт экскурсия по городу, в котором гармонично сочетается европейская и восточная архитектура. Мы посетим мавзолей Мухаммеда V — громадный белоснежный куб из мрамора с изумрудной крышей, резьбой и позолотой. Полюбуемся розовым минаретом Хасана и продолжим путь, отправившись в Марракеш.
Марракеш
Марракеш — это роскошный оазис, пьянящий ароматами жасмина и цветов апельсина и поражающий буйством красок на фоне заснеженных Атласских гор. Мы увидим мечеть Аль-Кутубия с грандиозным минаретом, посетим дворец Бахия и парк Мажорель, принадлежавший Иву Сен-Лорану. После полудня доставим вас к аэропорту Касабланки и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2157
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Входные билеты (оплачиваются на месте) - €60
- Медицинская страховка
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Количество участников не ограничено