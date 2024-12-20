Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией

Рассмотреть архитектуру разных эпох, погулять по синему Шефшауэну и спуститься в Геркулесовы пещеры
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки — приезжайте в Марокко и исследуйте семь колоритных городов, каждый камень которых пропитан древними легендами. Мы погуляем по лабиринту узких улочек Касабланки и посетим Геркулесовы
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пещеры Танжера. Полюбуемся пёстрыми постройками синего Шефшауэна и познакомимся с религиозными традициями Феса. Заедем в местный Версаль — Мекнес, осмотрим белоснежный мавзолей и розовый минарет в Рабате.

Завершим путешествие экскурсией по роскошному оазису, пьянящему ароматами жасмина и апельсиновых цветов, — волшебному Марракешу.

5
2 отзыва
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Каждый день - новый город: марокканское путешествие своей компанией
Ближайшие даты:
26
мая2
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июн16
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июн30
июн7
июл
Время начала: 11:45, 11:50

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4-5*. Варианты гостиниц: Marina Bay Tangier, Barcelo Tangier, Parador, Lina Ryad, Barcelo Fes Medina, Ramada by Wyndham Fes, Riad El Maati, The White Palace Rabat, Dellarosa Boutique hotel, Kenzi Rose Garden или аналогичные.

*Фото номера взято с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка

Встретим вас у аэропорта и поедем в центр Касабланки на прогулку. Мы посетим квартал Хабус — новую медину с лабиринтом узких улочек, опрятными домиками, открыточными мечетями с французскими лужайками перед входом, сувенирными и ремесленными лавками. Пройдём по набережной Корниш — центру ночной жизни с обилием уютных кафе и баров. Осмотрим мечеть Хасана II и увидим лазерный луч, указывающий в сторону Мекки. Вечером доедем до Танжера, где останемся ночевать.

КасабланкаКасабланкаКасабланкаКасабланкаКасабланка
2 день

Танжер

Начнём день с посещения Геркулесовых пещер, с которыми связана древняя легенда о Геракле. Также познакомимся с городом: погуляем по старым улочкам, базару Гранд Сокко и площади, соединяющей медину с современными районами, увидим касбу с уникальным восьмигранным минаретом. Ночевать будем в Шефшауэне.

ТанжерТанжерТанжерТанжер
3 день

Шефшауэн

Шефшауэн — это один из самых атмосферных и колоритных городов Марокко, покоряющий всеми оттенками синего. Мы исследуем петляющие улочки медины и пёстрые рынки, полюбуемся древней касбой на фоне горных отрогов, рассмотрим домики с черепичными крышами и кирпичными порогами и аутентичные кафе. После экскурсии отправимся в Фес.

ШефшауэнШефшауэнШефшауэнШефшауэн
4 день

Фес

Сегодня изучим Фес — старейший имперский город и религиозный центр Марокко. Осмотрим главную достопримечательность — средневековую медину с многовековыми арабскими дворцами. Узнаем историю медресе Бу Инанья и мечети Аль-Карауин, познакомимся с духовными традициями.

ФесФесФесФес
5 день

Мекнес

Покинем Фес и направимся в Рабат. По пути посетим город 100 минаретов или марокканский Версаль — Мекнес. Увидим въездные ворота, колонны для которых изготовили в Италии. Погуляем по колоритным рынкам и старым кварталам, а к вечеру прибудем в современную столицу страны.

МекнесМекнесМекнесМекнес
6 день

Рабат

Нас ждёт экскурсия по городу, в котором гармонично сочетается европейская и восточная архитектура. Мы посетим мавзолей Мухаммеда V — громадный белоснежный куб из мрамора с изумрудной крышей, резьбой и позолотой. Полюбуемся розовым минаретом Хасана и продолжим путь, отправившись в Марракеш.

РабатРабатРабатРабат
7 день

Марракеш

Марракеш — это роскошный оазис, пьянящий ароматами жасмина и цветов апельсина и поражающий буйством красок на фоне заснеженных Атласских гор. Мы увидим мечеть Аль-Кутубия с грандиозным минаретом, посетим дворец Бахия и парк Мажорель, принадлежавший Иву Сен-Лорану. После полудня доставим вас к аэропорту Касабланки и попрощаемся.

МарракешМарракешМарракешМарракеш

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2157
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Входные билеты (оплачиваются на месте) - €60
  • Медицинская страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Количество участников не ограничено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 11:50
Завершение: Аэропорт Касабланки, после полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
20 дек 2024
Лена! Огромное спасибо тебе за организацию нашего сказочного путешествия! Это было незабываемо, интересно, красиво и очень насыщенно. Каждый день градус эмоций повышался!! Все в восторге! Маша - великолепна! Многие собираются дальше осваивать Марокко!!!
А
6 дек 2024
Елена, доброго дня! Шикарная поездка в Марокко. Отличный гид, трансферы. Отели вообще прекрасные выбрали. Из того, что удивило, это было прохладно, неожиданно для Африки. Сами Мароканцы говорят, что не типичная
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погода для этого времени года. Ещё по еде так себе было, не помню чтобы прям вкусно вкусно было где-то. Вот устрицы были самое ТО! Морепродукты класс. Достопримечательности, сами города, для общего развития познавательно и интересно. Для меня была новая страна в путешествиях, это отдельный класс!

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