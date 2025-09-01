Мои заказы

Марокко المغرب Полное погружение

Мини-группа. Марракеш, Фес, Касабланка, Рабат, Шефшауэн, Сахара и не только! 9 дней - 1001 впечатление
Описание тура

9 дней приключений, впечатлений и вдохновения.

Этот тур — для тех, кто хочет прочувствовать Марокко по максимуму.

Активная, насыщенная программа — но, без забегов. Мы смотрим, чувствуем, пробуем, вдыхаем.

9 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

Древние города, пышные базары, ароматы специй и бескрайние дюны Сахары.

Приготовьтесь погрузиться в мир, где время замедляет свой бег, а каждый уголок пронизан историей и магией!

---------------------------------------------------------------------------------------

У данного тура есть короткий вариант на 7 дней. Для тех, кто не может остаться подольше.

ссылка >Летние и осенне-зимние программы - ссылочка ниже

---------------------------------------------------------------------------------------

Активный тур с насыщенной программой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

---------------------------------------------------------------------------------------

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

ссылка

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Зимние солнечные сказки Марокко

ссылка

Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.

3. Новый год!

ссылка

4. Частные туры:

ссылка

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

-----------------------------------------------------------------------------

Программа тура по дням

1 день

Привет, Восточная Сказка

Ваше марокканское приключение начинается!

Планы: Касабланка — Рабат.

95 км / Приблизительно 2 часа в дороге.

Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение в отель. Это ваш портал в удивительный мир Марокко, полный вкусов, красок, аромата специй и шумных базаров. Уже с трапа самолёта вы попадёте в атмосферу яркой, гостеприимной страны, где начинается история вашего путешествия.

Рекомендуем планировать прибытие до 12:30, чтобы успеть на первую экскурсию.

Если ваш рейс позже — не волнуйтесь, мы обязательно встретим вас в аэропорту. Некоторые пункты дня могут пройти мимо, но по секрету — это скорее приятный бонус, чем обязательная часть. Если вы прилетаете раньше, мы поможем организовать трансфер в отель и заберём вас в первый день тура прямо из Касабланки.

В программе дня:

  • Комфортабельный групповой трансфер из аэропорта.

  • При раннем прилёте (до 13:00) — экскурсия по Касабланке: посещение мечети Хасана Ii с её величественной архитектурой и видом на океан, а также фотостоп на набережной La Corniche.

  • Переезд в столицу — Рабат.

  • Заселение в отель.

И вот здесь обычно пишут - свободное время и отдых, но мы перечеркнём этот пункт:)

Для тех, у кого останутся силы после дороги — поделимся идеями для самостоятельной прогулки:

  • бульвар Мохаммеда V с уютными кафе,

  • атмосферные улочки старого города,

  • набережная океана.

  • отдых, по желанию.

Кто-то выберет вечернюю прогулку, кто-то — уют и тишину в номере. Главное, чтобы вам было комфортно и приятно.

А уже с завтрашнего дня — в путь! Вперёд к яркому и вкусному Марокко!

2 день

О да! Цвет настроения - синий

Планы: Рабат, Шефшауэн.

250 км за день / Приблизительно 4.5 часа + время остановок.

Признавайтесь — вы ведь давно грезили о синих лабиринтах Шефшауэна? Ну конечно, я так и знала!

Сегодня мечты сбываются — мы отправляемся в сердце марокканской сказки.

День начнётся рано — но, Шефшауэн того стоит! Тем более, дорога будет полна историй от нашего марокканского гида (и от меня, конечно же), остановок на мятный чай и приятных разговоров.

До отъезда — небольшая прогулка по элегантному Рабату.

Нас ждут:

  • Бело-голубые улочки столицы,

  • Виды на океан и дельту реки Бурегрег,

  • Башня Хасана — амбициозный проект, который мог бы стать минаретом самой большой мечети в мире (но не стал, зато остался фотогеничным!).

А после переезда — он, Шефшауэн. Синий город встречает калейдоскопом небесных оттенков, ярких цветов в горшках и атмосферой невероятного покоя. Здесь легко раствориться, забыть про время и просто наслаждаться.

Подумайте об одежде контрастного цвета — белый, красный, жёлтый или зелёный — на фото будет вау.

Ночь мы проведём прямо в синих стенах этой сказки.

А тем, кто не поленится проснуться пораньше — в подарок пустые улочки, утренние тени и магия просыпающегося Шефшауэна, пока весь остальной мир ещё дремлет.

3 день

Имперский Фес

Планы: Фес.

200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.

Сегодня просыпаемся лениво, но не слишком поздно — впереди переезд в Фес и знакомство с этим удивительным городом.

Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания, быстро ставший религиозным и культурным сердцем страны. Здесь каждый уголок дышит историей и мистикой.

Старинный, исторический, контрастный, мистический, ужасный, многогранный, лабиринтный, шумный, узкий, впечатляющий, традиционный - так отзываются о Фесе.

В программе:

  • Посещение фабрики, где раскрывают секреты создания изысканных узоров изразцов.

  • Знакомство с мастерскими ремесленников — ковры, керамика, искусная ковка и многое другое.

  • Знаменитые красильни кожи.

  • Улицы из сериала Клон

  • Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире, настоящий лабиринт истории и культуры.

После насыщенного дня мы заселимся в уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двором, где можно отдохнуть и восстановить силы.

Кстати, заметили, что я почти не говорю о еде? Марокканская кухня — одна из лучших в мире, и мы обязательно насладимся её вкусами и ароматами. Обед и ужин — по желанию, с рекомендациями нашего гида и выбором блюд на месте.

Мы обедаем каждый день вместе, выбирая проверенные места, где вкусно и комфортно для бюджета. На ужин даём рекомендации, и каждый может выбрать кафе или ресторан по вкусу, интересам и ценовой политике.

4 день

Величие Сахары

Планы: Средний Атлас, Ифран, кедровый лес, Сахара.

470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.

Пришло время, друзья! Мы отправляемся в Сахару!

Дорога будет очень увлекательной и интересной. По пути, мы навестим маготов — редких и очаровательных бесхвостых обезьян. Полюбуемся величественными атласскими кедрами и живописными пейзажами.

Сделаем фотоостановку в горном городке Ифран, известном как Марокканская Швейцария.

Далее дорога в пустыню пролегает в окружении Атласских гор — невероятные пейзажи, живописные берберские деревни и чарующая атмосфера настоящего Марокко будут сопровождать нас на всём пути. После долгой, но очень интересной поездки мы наконец окажемся в бескрайних песках Сахары.

Прибыв в Сахару, оставим комфортабельный автобус и пересядем на верблюдов — наших верных спутников в путешествии по золотистым барханам.

На ночь мы остановимся в берберском лагере, где местные жители радушно встретят нас, поселят в традиционные, но комфортабельные бедуинские палатки и угостят вкуснейшим ужином.

Вечером у костра под бескрайним звездным небом прозвучат песни и танцы — настоящее празднование жизни в сердце Сахары.

Ужин в пустыне включён в стоимость тура.

5 день

Горные тайны Атласа

Планы: каньон Тодра, долина Дадес.

360 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.

Сегодня мы покидаем бескрайние пески Сахары, но не торопимся прощаться с волшебством пустыни.

Нас ждёт пробуждение под завораживающий рассвет и вкусный завтрак, после которого по желанию можно отправиться на утренний сэндбординг — скольжение по золотым дюнам — или прокатиться на квадроциклах.

Кто не успел вчера выплеснуть адреналин и сделать лучшие фото, тот наверстает упущенное!

Здесь время будто замирает — и в этой безмятежности хочется просто раствориться.

Но зачем вам я? Чтобы напомнить: уже через день нас ждёт Марракеш, а по дороге — масса впечатлений и красоты. Так что пора в путь!

Выезжаем из пустыни и к вечеру приезжаем в уютный отель в горах.

По пути сделаем фотопаузы на потрясающих смотровых площадках и в колоритных горных деревушках.

Приготовьтесь увидеть грандиозный каньон Тодра, пальмовые оазисы и берберские поселения, которые хранят дух гор и пустыни.

Вечером мы разместимся в уютном отеле в самом сердце Атласских гор.

Хозяева обязательно угостят нас вкуснейшим ужином.

Ужин включён в стоимость тура.

6 день

Полный Голливуд

Планы: Долина роз, Дорога тысячи песчаных замков, киностудия, город Xii века, Марракеш

330 км за день / В общем, в дороге примерно 5 часов в пути + время остановок.

Хотите, признаюсь, за что я люблю этот тур?

Каждый день этого тура — настоящее приключение!

Эмоции зашкаливают, уровень счастья на высоте! Всё ярко, колоритно, очень вкусно, интересно и весело.

Сегоднямы выезжаем в Марракеш!

По традиции — никаких скучных переездов. К вечеру мы будем в Марракеше.

В течение дня нас ждут:

  • Смотровая площадка у входа в киностудию Атлас, где снимали множество знаменитых фильмов (киностудию посещаем в других турах);

  • Город Айт-Бен-Хадду — впечатляющий образец марокканской глинобитной архитектуры, знакомый по голивудским фильмам: Гладиатор, Принц Персии, Мумия, Игра престолов… Здесь так легко почувствовать себя кинозвездой или героем любимого фильма.

  • Переезд через самый высокий перевал Северной Африки — Тизи-Н-Тишка, с потрясающими видами Атласских гор. К вечеру, счастливо уставшие, мы прибудем в Марракеш.

Перед тем как отправиться в отель, сделаем остановку на главной площади города — сердце Марракеша.

Здесь веками кипит жизнь, наполненная красками, звуками и эмоциями. Что именно вас ждёт — пусть останется приятной тайной, которую вы откроете сами!

7 день

Волшебный Марракеш

Планы: Марракеш.

Переездов нет.

Сегодня — день в Марракеше, городе, который не оставляет равнодушным. Здесь всё сразу: ритм, краски, ароматы, эмоции.

В наших планах:

Пешеходная экскурсия по историческому центру с харизматичным местным гидом. Узкие улочки медины, восточные базары, ремесленные мастерские, яркие витрины специй и тканей — Марракеш буквально захватывает все чувства. Мы вдыхаем, пробуем, удивляемся, любуемся — и снова удивляемся.

Марракеш удивительно многогранен. И лучшее отражение этого — контраст между шумом медины и умиротворением сада Мажорель. Мажорель — изысканное и умиротворённое пространство, которое когда-то вдохновляло самого Ива Сен-Лорана. Лазурные стены, редкие растения, кобальтовые акценты и шелест листвы создают идеальный финальный аккорд дня, наполненного контрастами.

Вечер в Марракеше, когда город уже знаком и близок — идеальное время, чтобы окунуться в атмосферу базаров и заняться шоппингом!

8 день

Жемчужина Эссуэйра

Планы: Океан и Эссуэйра.

200 км за день / Примерно 3 часа в пути + время остановок.

Выезжаем в Эссуэйру!

Представьте город, где волны Атлантики ласкают белоснежные песчаные пляжи, а шум прибоя и крики чаек сливаются в единую мелодию. Город, где история плавно переплетается с современностью, а атмосфера свободы манит каждого.

Это — Эссуэйра, жемчужина Атлантического побережья Марокко.

Наш путь пройдет через плантации уникальных аргановых деревьев — источника знаменитого жидкого золота Марокко. Обязательно увидим процесс производства ценного арганового масла своими глазами.

В Эссуэйре нас ждет увлекательная прогулка по городу.

Когда-то европейский форпост, затем пристанище пиратов и контрабандистов, а позже крупнейший порт страны, сегодня город покоряет своей расслабленной атмосферой и духом свободы.

Пляжи Эссуэйры — длинные, песчаные с красивыми атлантическими волнами — обязательно посетим!

После прогулки у нас будет свободное время. Кто-то отправится на шопинг (поверьте, здесь такие находки, что кошелек скажет вам спасибо!), кто-то насладится пляжем и свежим океанским воздухом, а любители активного отдыха смогут покорить волны на серфинге или прокатиться на лошадях.

Полные энергии Атлантики, мы проведем ночь в Эссуэйре.

9 день

Идеальные каникулы

Вот он — день, который я не очень люблю. Все разъезжаются, и в воздухе становится немного грустно.

Ведь 9 дней тура — это не просто цифра. Это настоящая маленькая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами.

Эти девять дней путешествия будут согревать вашу душу гораздо дольше, чем 90 рабочих дней! Согласны? Даже если вы обожаете свою работу:)

Полные впечатлений и вдохновения, мы возвращаемся домой.

А если вы решили продолжить отдых на побережье — напишите мне, и мы вместе организуем комфортный переезд к морю.

Сегодня наша группа расходится:

Для тех, кто уезжает из Касабланки - групповой трансфер готов к выезду.

Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — 400 км, около 4,5 часов + время остановок.

Выезд приблизительно в 13:30, прибытие в аэропорт около 19:00

Пожалуйста, планируйте покупку авиабилетов с вылетом не ранее 21:00.

А кто планирует задержаться в каком-либо из городов после тура, пожалуйста, сообщите мне заранее — мы поможем организовать индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
  • Чаепитие
  • Все туристические налоги в городах и отелях
  • Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в город
  • Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
  • Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
  • Услуги лицензированных гидов
  • Два ужина (в долине Дадес и ужин в Сахаре)
  • Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
  • Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе
  • Экскурсионная программа
  • Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
  • Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
  • Транспорт всегда комфортабельный, с кондиционером - от микроавтобусов до больших автобусов в зависимости от размера группы. Обычно в группе от 6 до 20 человек. Если для вас важно точное количество участников, пожалуйста, напишите мне. Могу сразу отметить, что путешествовать в группе из 15-20 человек очень удобно и интересно
  • Музыка в пустыне
  • !!! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Авиаперелет
  • Входные билеты в монументы, по желанию (около 50 евро на весь тур)
  • Питание не входящее в программу. Приблизительно, обед 15 евро - с человека Мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
  • Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение (приблизительно 400 евро, зависит от месяца тура)
  • Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки

Собирайте вещи - я и Марокко ждём.

  • Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
  • Проверьте все необходимые документы
  • Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
  • Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
  • Позитив и хорошее настроение.
  • Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
  • Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
  • Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
  • Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
  • Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Приветствую! Меня зовут Юлия! С момента начала своей карьеры в туризме в 2007 году я занимаюсь организацией групповых и индивидуальных туров. Профессионально влюбляю в традиции, историю, вкусную еду… Уже более 20 лет я постоянно
читать дальше

живу в Португалии. Являюсь официальным лицензированным гидом с медалью, между прочим:)))) Об этом я расскажу при личной встрече. Мои направления - Португалия и Марокко. Почему? Португалия и Марокко имеют глубокие исторические связи, а их культуры, несмотря на расстояние, имеют много общего. Мы делимся множеством архитектурных, кулинарных и культурных элементов. И, признаюсь, Португалия и Марокко - моя любовь. Как я могу не поделиться этой любовью с вами? В турах я предлагаю не только посетить знаменитые достопримечательности, но также, интересные места, вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять страну, по-настоящему. Погрузиться в атмосферу жизни почувствовать дух местного народа и проникнуться особым колоритом. В путешествиях со мной каждый момент станет незабываемым и вдохновляющим приключением. И это не просто стандартная фраза! Проверьте;)

