Описание тура

9 дней приключений, впечатлений и вдохновения.

Этот тур — для тех, кто хочет прочувствовать Марокко по максимуму.

Активная, насыщенная программа — но, без забегов. Мы смотрим, чувствуем, пробуем, вдыхаем.

9 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

Древние города, пышные базары, ароматы специй и бескрайние дюны Сахары.

Приготовьтесь погрузиться в мир, где время замедляет свой бег, а каждый уголок пронизан историей и магией!

У данного тура есть короткий вариант на 7 дней. Для тех, кто не может остаться подольше.

ссылка >Летние и осенне-зимние программы - ссылочка ниже

Активный тур с насыщенной программой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Зимние солнечные сказки Марокко

Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.

3. Новый год!

4. Частные туры:

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

