Описание тура
9 дней приключений, впечатлений и вдохновения.
Этот тур — для тех, кто хочет прочувствовать Марокко по максимуму.
Активная, насыщенная программа — но, без забегов. Мы смотрим, чувствуем, пробуем, вдыхаем.
9 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.
Древние города, пышные базары, ароматы специй и бескрайние дюны Сахары.
Приготовьтесь погрузиться в мир, где время замедляет свой бег, а каждый уголок пронизан историей и магией!
У данного тура есть короткий вариант на 7 дней. Для тех, кто не может остаться подольше.
ссылка >Летние и осенне-зимние программы - ссылочка ниже
Активный тур с насыщенной программой.
Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.
Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.
Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!
Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.
Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.
Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.
В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.
Основные:
1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.
Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.
2. Зимние солнечные сказки Марокко
Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующую атмосферу страны.
3. Новый год!
4. Частные туры:
Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.
Программа тура по дням
Привет, Восточная Сказка
Ваше марокканское приключение начинается!
Планы: Касабланка — Рабат.
95 км / Приблизительно 2 часа в дороге.
Первый день — это не просто прилёт, трансфер и заселение в отель. Это ваш портал в удивительный мир Марокко, полный вкусов, красок, аромата специй и шумных базаров. Уже с трапа самолёта вы попадёте в атмосферу яркой, гостеприимной страны, где начинается история вашего путешествия.
Рекомендуем планировать прибытие до 12:30, чтобы успеть на первую экскурсию.
Если ваш рейс позже — не волнуйтесь, мы обязательно встретим вас в аэропорту. Некоторые пункты дня могут пройти мимо, но по секрету — это скорее приятный бонус, чем обязательная часть. Если вы прилетаете раньше, мы поможем организовать трансфер в отель и заберём вас в первый день тура прямо из Касабланки.
В программе дня:
Комфортабельный групповой трансфер из аэропорта.
При раннем прилёте (до 13:00) — экскурсия по Касабланке: посещение мечети Хасана Ii с её величественной архитектурой и видом на океан, а также фотостоп на набережной La Corniche.
Переезд в столицу — Рабат.
Заселение в отель.
И вот здесь обычно пишут - свободное время и отдых, но мы перечеркнём этот пункт:)
Для тех, у кого останутся силы после дороги — поделимся идеями для самостоятельной прогулки:
бульвар Мохаммеда V с уютными кафе,
атмосферные улочки старого города,
набережная океана.
отдых, по желанию.
Кто-то выберет вечернюю прогулку, кто-то — уют и тишину в номере. Главное, чтобы вам было комфортно и приятно.
А уже с завтрашнего дня — в путь! Вперёд к яркому и вкусному Марокко!
О да! Цвет настроения - синий
Планы: Рабат, Шефшауэн.
250 км за день / Приблизительно 4.5 часа + время остановок.
Признавайтесь — вы ведь давно грезили о синих лабиринтах Шефшауэна? Ну конечно, я так и знала!
Сегодня мечты сбываются — мы отправляемся в сердце марокканской сказки.
День начнётся рано — но, Шефшауэн того стоит! Тем более, дорога будет полна историй от нашего марокканского гида (и от меня, конечно же), остановок на мятный чай и приятных разговоров.
До отъезда — небольшая прогулка по элегантному Рабату.
Нас ждут:
Бело-голубые улочки столицы,
Виды на океан и дельту реки Бурегрег,
Башня Хасана — амбициозный проект, который мог бы стать минаретом самой большой мечети в мире (но не стал, зато остался фотогеничным!).
А после переезда — он, Шефшауэн. Синий город встречает калейдоскопом небесных оттенков, ярких цветов в горшках и атмосферой невероятного покоя. Здесь легко раствориться, забыть про время и просто наслаждаться.
Подумайте об одежде контрастного цвета — белый, красный, жёлтый или зелёный — на фото будет вау.
Ночь мы проведём прямо в синих стенах этой сказки.
А тем, кто не поленится проснуться пораньше — в подарок пустые улочки, утренние тени и магия просыпающегося Шефшауэна, пока весь остальной мир ещё дремлет.
Имперский Фес
Планы: Фес.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Сегодня просыпаемся лениво, но не слишком поздно — впереди переезд в Фес и знакомство с этим удивительным городом.
Фес — старейший из имперских городов Марокко, основанный вскоре после арабского завоевания, быстро ставший религиозным и культурным сердцем страны. Здесь каждый уголок дышит историей и мистикой.
Старинный, исторический, контрастный, мистический, ужасный, многогранный, лабиринтный, шумный, узкий, впечатляющий, традиционный - так отзываются о Фесе.
В программе:
Посещение фабрики, где раскрывают секреты создания изысканных узоров изразцов.
Знакомство с мастерскими ремесленников — ковры, керамика, искусная ковка и многое другое.
Знаменитые красильни кожи.
Улицы из сериала Клон
Погружение в медину — крупнейший средневековый мусульманский район в мире, настоящий лабиринт истории и культуры.
После насыщенного дня мы заселимся в уютный риад — традиционный марокканский дом, превращённый в отель с внутренним двором, где можно отдохнуть и восстановить силы.
Кстати, заметили, что я почти не говорю о еде? Марокканская кухня — одна из лучших в мире, и мы обязательно насладимся её вкусами и ароматами. Обед и ужин — по желанию, с рекомендациями нашего гида и выбором блюд на месте.
Мы обедаем каждый день вместе, выбирая проверенные места, где вкусно и комфортно для бюджета. На ужин даём рекомендации, и каждый может выбрать кафе или ресторан по вкусу, интересам и ценовой политике.
Величие Сахары
Планы: Средний Атлас, Ифран, кедровый лес, Сахара.
470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.
Пришло время, друзья! Мы отправляемся в Сахару!
Дорога будет очень увлекательной и интересной. По пути, мы навестим маготов — редких и очаровательных бесхвостых обезьян. Полюбуемся величественными атласскими кедрами и живописными пейзажами.
Сделаем фотоостановку в горном городке Ифран, известном как Марокканская Швейцария.
Далее дорога в пустыню пролегает в окружении Атласских гор — невероятные пейзажи, живописные берберские деревни и чарующая атмосфера настоящего Марокко будут сопровождать нас на всём пути. После долгой, но очень интересной поездки мы наконец окажемся в бескрайних песках Сахары.
Прибыв в Сахару, оставим комфортабельный автобус и пересядем на верблюдов — наших верных спутников в путешествии по золотистым барханам.
На ночь мы остановимся в берберском лагере, где местные жители радушно встретят нас, поселят в традиционные, но комфортабельные бедуинские палатки и угостят вкуснейшим ужином.
Вечером у костра под бескрайним звездным небом прозвучат песни и танцы — настоящее празднование жизни в сердце Сахары.
Ужин в пустыне включён в стоимость тура.
Горные тайны Атласа
Планы: каньон Тодра, долина Дадес.
360 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.
Сегодня мы покидаем бескрайние пески Сахары, но не торопимся прощаться с волшебством пустыни.
Нас ждёт пробуждение под завораживающий рассвет и вкусный завтрак, после которого по желанию можно отправиться на утренний сэндбординг — скольжение по золотым дюнам — или прокатиться на квадроциклах.
Кто не успел вчера выплеснуть адреналин и сделать лучшие фото, тот наверстает упущенное!
Здесь время будто замирает — и в этой безмятежности хочется просто раствориться.
Но зачем вам я? Чтобы напомнить: уже через день нас ждёт Марракеш, а по дороге — масса впечатлений и красоты. Так что пора в путь!
Выезжаем из пустыни и к вечеру приезжаем в уютный отель в горах.
По пути сделаем фотопаузы на потрясающих смотровых площадках и в колоритных горных деревушках.
Приготовьтесь увидеть грандиозный каньон Тодра, пальмовые оазисы и берберские поселения, которые хранят дух гор и пустыни.
Вечером мы разместимся в уютном отеле в самом сердце Атласских гор.
Хозяева обязательно угостят нас вкуснейшим ужином.
Ужин включён в стоимость тура.
Полный Голливуд
Планы: Долина роз, Дорога тысячи песчаных замков, киностудия, город Xii века, Марракеш
330 км за день / В общем, в дороге примерно 5 часов в пути + время остановок.
Хотите, признаюсь, за что я люблю этот тур?
Каждый день этого тура — настоящее приключение!
Эмоции зашкаливают, уровень счастья на высоте! Всё ярко, колоритно, очень вкусно, интересно и весело.
Сегоднямы выезжаем в Марракеш!
По традиции — никаких скучных переездов. К вечеру мы будем в Марракеше.
В течение дня нас ждут:
Смотровая площадка у входа в киностудию Атлас, где снимали множество знаменитых фильмов (киностудию посещаем в других турах);
Город Айт-Бен-Хадду — впечатляющий образец марокканской глинобитной архитектуры, знакомый по голивудским фильмам: Гладиатор, Принц Персии, Мумия, Игра престолов… Здесь так легко почувствовать себя кинозвездой или героем любимого фильма.
Переезд через самый высокий перевал Северной Африки — Тизи-Н-Тишка, с потрясающими видами Атласских гор. К вечеру, счастливо уставшие, мы прибудем в Марракеш.
Перед тем как отправиться в отель, сделаем остановку на главной площади города — сердце Марракеша.
Здесь веками кипит жизнь, наполненная красками, звуками и эмоциями. Что именно вас ждёт — пусть останется приятной тайной, которую вы откроете сами!
Волшебный Марракеш
Планы: Марракеш.
Переездов нет.
Сегодня — день в Марракеше, городе, который не оставляет равнодушным. Здесь всё сразу: ритм, краски, ароматы, эмоции.
В наших планах:
Пешеходная экскурсия по историческому центру с харизматичным местным гидом. Узкие улочки медины, восточные базары, ремесленные мастерские, яркие витрины специй и тканей — Марракеш буквально захватывает все чувства. Мы вдыхаем, пробуем, удивляемся, любуемся — и снова удивляемся.
Марракеш удивительно многогранен. И лучшее отражение этого — контраст между шумом медины и умиротворением сада Мажорель. Мажорель — изысканное и умиротворённое пространство, которое когда-то вдохновляло самого Ива Сен-Лорана. Лазурные стены, редкие растения, кобальтовые акценты и шелест листвы создают идеальный финальный аккорд дня, наполненного контрастами.
Вечер в Марракеше, когда город уже знаком и близок — идеальное время, чтобы окунуться в атмосферу базаров и заняться шоппингом!
Жемчужина Эссуэйра
Планы: Океан и Эссуэйра.
200 км за день / Примерно 3 часа в пути + время остановок.
Выезжаем в Эссуэйру!
Представьте город, где волны Атлантики ласкают белоснежные песчаные пляжи, а шум прибоя и крики чаек сливаются в единую мелодию. Город, где история плавно переплетается с современностью, а атмосфера свободы манит каждого.
Это — Эссуэйра, жемчужина Атлантического побережья Марокко.
Наш путь пройдет через плантации уникальных аргановых деревьев — источника знаменитого жидкого золота Марокко. Обязательно увидим процесс производства ценного арганового масла своими глазами.
В Эссуэйре нас ждет увлекательная прогулка по городу.
Когда-то европейский форпост, затем пристанище пиратов и контрабандистов, а позже крупнейший порт страны, сегодня город покоряет своей расслабленной атмосферой и духом свободы.
Пляжи Эссуэйры — длинные, песчаные с красивыми атлантическими волнами — обязательно посетим!
После прогулки у нас будет свободное время. Кто-то отправится на шопинг (поверьте, здесь такие находки, что кошелек скажет вам спасибо!), кто-то насладится пляжем и свежим океанским воздухом, а любители активного отдыха смогут покорить волны на серфинге или прокатиться на лошадях.
Полные энергии Атлантики, мы проведем ночь в Эссуэйре.
Идеальные каникулы
Вот он — день, который я не очень люблю. Все разъезжаются, и в воздухе становится немного грустно.
Ведь 9 дней тура — это не просто цифра. Это настоящая маленькая жизнь, наполненная новыми впечатлениями, яркими эмоциями и незабываемыми моментами.
Эти девять дней путешествия будут согревать вашу душу гораздо дольше, чем 90 рабочих дней! Согласны? Даже если вы обожаете свою работу:)
Полные впечатлений и вдохновения, мы возвращаемся домой.
А если вы решили продолжить отдых на побережье — напишите мне, и мы вместе организуем комфортный переезд к морю.
Сегодня наша группа расходится:
Для тех, кто уезжает из Касабланки - групповой трансфер готов к выезду.
Расстояние от Эссуэйры до Касабланки — 400 км, около 4,5 часов + время остановок.
Выезд приблизительно в 13:30, прибытие в аэропорт около 19:00
Пожалуйста, планируйте покупку авиабилетов с вылетом не ранее 21:00.
А кто планирует задержаться в каком-либо из городов после тура, пожалуйста, сообщите мне заранее — мы поможем организовать индивидуальный трансфер и при необходимости забронируем транспорт на дополнительные дни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Чаепитие
- Все туристические налоги в городах и отелях
- Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в город
- Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
- Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
- Услуги лицензированных гидов
- Два ужина (в долине Дадес и ужин в Сахаре)
- Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
- Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе
- Экскурсионная программа
- Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
- Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
- Транспорт всегда комфортабельный, с кондиционером - от микроавтобусов до больших автобусов в зависимости от размера группы. Обычно в группе от 6 до 20 человек. Если для вас важно точное количество участников, пожалуйста, напишите мне. Могу сразу отметить, что путешествовать в группе из 15-20 человек очень удобно и интересно
- Музыка в пустыне
- !!! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет
- Входные билеты в монументы, по желанию (около 50 евро на весь тур)
- Питание не входящее в программу. Приблизительно, обед 15 евро - с человека Мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение (приблизительно 400 евро, зависит от месяца тура)
- Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
- Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую сказку.
- Проверьте все необходимые документы
- Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
- Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
- Позитив и хорошее настроение.
- Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
- Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
- Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
- Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
- Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.