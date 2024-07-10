Встречаем вас в аэропорту и едем в отель. Вы сможете отдохнуть после полёта, а после вас ждёт встреча с гидом и группой — вы познакомитесь с единомышленниками и узнаете больше о предстоящем путешествии.

Затем отправимся на прогулку по Касабланке: исследуем улицы, исторические здания и живописные набережные этого города.