Любуясь мавританскими изразцами, петляя по узким улочкам медин, отдыхая среди барханов и звёздного неба Сахары, вы почувствуете себя героем восточной сказки.
Мы покажем вам самое лучшее в Фесе, Шефшауэне, Марракеше, Ифране, Уарзарате и Касабланке — вам останется лишь влюбиться в Марокко без оглядки!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет внести часть платы за тур организатору.
Проживание. Размещение 2-местное в традиционном марокканском риаде, люксовом кемпинге, в бутик-отелях и отелях 4* и один отель 3*.
Питание. Включены завтраки и ужин в пустыне, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Касабланке
Встречаем вас в аэропорту и едем в отель. Вы сможете отдохнуть после полёта, а после вас ждёт встреча с гидом и группой — вы познакомитесь с единомышленниками и узнаете больше о предстоящем путешествии.
Затем отправимся на прогулку по Касабланке: исследуем улицы, исторические здания и живописные набережные этого города.
Яркий Шефшауэн
Позавтракав, посетим мечеть Хасана II, расположенную на берегу Атлантического океана — это величественное здание является одной из самых больших мечетей в мире.
После выезжаем в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по живописным улочкам города и узнаете о его культуре и истории.
После у вас останется время сделать яркие снимки — рекомендуем взять одежду контрастных цветов. Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых.
Экскурсия по Фесу
Позавтракав, выезжаем в колоритный Фес: крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. По прибытии отправимся на пешую экскурсию по самой большой средневековой медине в мире — Фес эль-Бали — старой части города. Вы увидите улицы с ремесленными мастерскими, торговцев, активно приглашающих вас купить яркие восточные украшения, посуду, сувениры из кедрового дерева и ковры.
На ночлег остановимся в аутентичном риаде — настоящем марокканском доме с внутренним двором, окружённым балконами.
Марокканская Швейцария и переезд в пустыню
Утром выезжаем в путь — по дороге к Сахаре мы остановимся в марокканской Швейцарии — Ифране. Вы оцените европейскую архитектуру и живописное расположение городка среди гор Среднего Атласа. Затем заедем посмотреть на варварийских бесхвостых обезьян в кедровых лесах.
Ближе к вечеру прибудем в Мерзугу — воротам в пустыню Сахара. Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов. Полюбуемся тем, как солнце медленно скрывается за песчаными дюнами — это медитативное и яркое зрелище.
Заночуем в комфортабельном кемпинге в пустыне. Под звёздным небом Сахары вы насладитесь ужином, а затем — танцами у костра под ритм марокканских барабанов.
Ущелье Тодра и местный Голливуд
Встанем рано утром, чтобы увидеть восход солнца в пустыне. После по желанию вы можете покататься на багги или квадроциклах по барханам— это прекрасный способ почувствовать дух приключений и свободы. Затем вас ждёт переезд через Атласские горы: вы увидите живописные красноватые скалы ущелья Тодра протяжённостью около 40 км.
После обеда мы отправимся в Уарзазат, где расположена знаменитая киностудия «Atlas Studios». Здесь снимались мировые фильмы: «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и другие.
Вечером — заселение в отель и отдых.
Крепость Айт-Бен-Хадду
Первую половину дня посвятим поездке в Айт-Бен-Хадду — древний укреплённый город — ксар, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите старинные глинобитные стены, башни и дома, плотно прилегающие друг к другу, погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом. Здесь были сняты эпизоды из сериала «Игра престолов», фильмы «Александр», «Принц Персии» и другие.
После отправимся в Марракеш, где заселимся в отель и отдохнём.
Насыщенный день в Марракеше
Позавтракав, заглянем в сад Мажорель — оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями. Затем отправимся в музей Ив Сен-Лорана, посвящённый жизни и творчеству знаменитого дизайнера.
Продолжим наше путешествие посещением дворца Бахия — шедевра марокканской архитектуры. Пройдёмся по залам, украшенным изысканной резьбой и мозаикой, проникнемся атмосферой роскоши прошлых веков.
Далее отправимся к Каср-аль-Бади — атмосферным дворцовым руинам, где вы узнаете об истории Марракеша. Сейчас здесь можно увидеть живописно поросшие травой стены внутреннего двора и прогуляться по апельсиновому саду, где в большом количестве гнездятся аисты.
Завершим день на площади Джемаа-аль-Фна — пульсирующем сердце города. Здесь смешиваются ароматы специй, звуки музыки и крики торговцев — жизнь бьёт ключом!
Заселение в отель, отдых.
Возвращение в Касабланку
Позавтракав, выезжаем в обратный путь до Касабланки. Пришло время прощаться с ярким Марокко!
Если вы захотите продлить своё пребывание в королевстве, мы поможем вам организовать трансфер до других городов и подскажем, где лучше разместиться.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 281
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин в пустыне
- Катание на верблюдах в пустыне
- Трансфер из/в аэропорта
- Услуги гида
- Транспорт в зависимости от размера группы - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb или Mercedes E-classа
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиабилеты - мы можем помочь купить билеты со скидкой, так как являемся официальными партнерами авиакомпаний
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Обеды и ужин - стоимость составит приблизительно от 16 $ за человека
- Поездки на багги - 110 $ за час за человека, на квадроциклах - 55 $ за час за человека