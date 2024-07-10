Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток

Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Погрузитесь в атмосферу королевства Марокко — страны, где современность переплетается с древней историей, а каждый уголок пронизан своеобразным колоритом.

Любуясь мавританскими изразцами, петляя по узким улочкам медин, отдыхая среди барханов и звёздного неба Сахары, вы почувствуете себя героем восточной сказки.

Мы покажем вам самое лучшее в Фесе, Шефшауэне, Марракеше, Ифране, Уарзарате и Касабланке — вам останется лишь влюбиться в Марокко без оглядки!
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет внести часть платы за тур организатору.

Проживание. Размещение 2-местное в традиционном марокканском риаде, люксовом кемпинге, в бутик-отелях и отелях 4* и один отель 3*.

Питание. Включены завтраки и ужин в пустыне, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Касабланке

Встречаем вас в аэропорту и едем в отель. Вы сможете отдохнуть после полёта, а после вас ждёт встреча с гидом и группой — вы познакомитесь с единомышленниками и узнаете больше о предстоящем путешествии.

Затем отправимся на прогулку по Касабланке: исследуем улицы, исторические здания и живописные набережные этого города.

Встреча и прогулка по КасабланкеВстреча и прогулка по КасабланкеВстреча и прогулка по КасабланкеВстреча и прогулка по КасабланкеВстреча и прогулка по Касабланке
2 день

Яркий Шефшауэн

Позавтракав, посетим мечеть Хасана II, расположенную на берегу Атлантического океана — это величественное здание является одной из самых больших мечетей в мире.

После выезжаем в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по живописным улочкам города и узнаете о его культуре и истории.

После у вас останется время сделать яркие снимки — рекомендуем взять одежду контрастных цветов. Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых.

Яркий ШефшауэнЯркий ШефшауэнЯркий ШефшауэнЯркий ШефшауэнЯркий ШефшауэнЯркий Шефшауэн
3 день

Экскурсия по Фесу

Позавтракав, выезжаем в колоритный Фес: крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. По прибытии отправимся на пешую экскурсию по самой большой средневековой медине в мире — Фес эль-Бали — старой части города. Вы увидите улицы с ремесленными мастерскими, торговцев, активно приглашающих вас купить яркие восточные украшения, посуду, сувениры из кедрового дерева и ковры.

На ночлег остановимся в аутентичном риаде — настоящем марокканском доме с внутренним двором, окружённым балконами.

Экскурсия по ФесуЭкскурсия по ФесуЭкскурсия по ФесуЭкскурсия по ФесуЭкскурсия по Фесу
4 день

Марокканская Швейцария и переезд в пустыню

Утром выезжаем в путь — по дороге к Сахаре мы остановимся в марокканской Швейцарии — Ифране. Вы оцените европейскую архитектуру и живописное расположение городка среди гор Среднего Атласа. Затем заедем посмотреть на варварийских бесхвостых обезьян в кедровых лесах.

Ближе к вечеру прибудем в Мерзугу — воротам в пустыню Сахара. Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов. Полюбуемся тем, как солнце медленно скрывается за песчаными дюнами — это медитативное и яркое зрелище.

Заночуем в комфортабельном кемпинге в пустыне. Под звёздным небом Сахары вы насладитесь ужином, а затем — танцами у костра под ритм марокканских барабанов.

Марокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустынюМарокканская Швейцария и переезд в пустыню
5 день

Ущелье Тодра и местный Голливуд

Встанем рано утром, чтобы увидеть восход солнца в пустыне. После по желанию вы можете покататься на багги или квадроциклах по барханам— это прекрасный способ почувствовать дух приключений и свободы. Затем вас ждёт переезд через Атласские горы: вы увидите живописные красноватые скалы ущелья Тодра протяжённостью около 40 км.

После обеда мы отправимся в Уарзазат, где расположена знаменитая киностудия «Atlas Studios». Здесь снимались мировые фильмы: «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и другие.

Вечером — заселение в отель и отдых.

Ущелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный ГолливудУщелье Тодра и местный Голливуд
6 день

Крепость Айт-Бен-Хадду

Первую половину дня посвятим поездке в Айт-Бен-Хадду — древний укреплённый город — ксар, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите старинные глинобитные стены, башни и дома, плотно прилегающие друг к другу, погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом. Здесь были сняты эпизоды из сериала «Игра престолов», фильмы «Александр», «Принц Персии» и другие.

После отправимся в Марракеш, где заселимся в отель и отдохнём.

Крепость Айт-Бен-ХаддуКрепость Айт-Бен-ХаддуКрепость Айт-Бен-ХаддуКрепость Айт-Бен-ХаддуКрепость Айт-Бен-ХаддуКрепость Айт-Бен-Хадду
7 день

Насыщенный день в Марракеше

Позавтракав, заглянем в сад Мажорель — оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями. Затем отправимся в музей Ив Сен-Лорана, посвящённый жизни и творчеству знаменитого дизайнера.

Продолжим наше путешествие посещением дворца Бахия — шедевра марокканской архитектуры. Пройдёмся по залам, украшенным изысканной резьбой и мозаикой, проникнемся атмосферой роскоши прошлых веков.

Далее отправимся к Каср-аль-Бади — атмосферным дворцовым руинам, где вы узнаете об истории Марракеша. Сейчас здесь можно увидеть живописно поросшие травой стены внутреннего двора и прогуляться по апельсиновому саду, где в большом количестве гнездятся аисты.

Завершим день на площади Джемаа-аль-Фна — пульсирующем сердце города. Здесь смешиваются ароматы специй, звуки музыки и крики торговцев — жизнь бьёт ключом!

Заселение в отель, отдых.

Насыщенный день в МарракешеНасыщенный день в МарракешеНасыщенный день в МарракешеНасыщенный день в МарракешеНасыщенный день в МарракешеНасыщенный день в Марракеше
8 день

Возвращение в Касабланку

Позавтракав, выезжаем в обратный путь до Касабланки. Пришло время прощаться с ярким Марокко!

Если вы захотите продлить своё пребывание в королевстве, мы поможем вам организовать трансфер до других городов и подскажем, где лучше разместиться.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 281
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин в пустыне
  • Катание на верблюдах в пустыне
  • Трансфер из/в аэропорта
  • Услуги гида
  • Транспорт в зависимости от размера группы - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb или Mercedes E-classа
  • Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - мы можем помочь купить билеты со скидкой, так как являемся официальными партнерами авиакомпаний
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужин - стоимость составит приблизительно от 16 $ за человека
  • Поездки на багги - 110 $ за час за человека, на квадроциклах - 55 $ за час за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Касабланка, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыНа ноябрьские праздникиНа 8 днейЖивотныеШопинг

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