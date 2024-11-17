Забудьте про скучные экскурсии и большие группы! Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей. Сможем останавливаться по пути, где захотим, и посетим

неприметные для обычного туриста локации. Продегустируем вино и узнаем процесс изготовления. Отправимся в поход на верблюдах по Сахаре и переночуем в пустыне в традиционных бедуинских палатках. Восхитимся марокканскими ущельями и Атласскими горами. Посетим киностудию, где снимали «Игру престолов» и «Гладиатора», и расслабимся в старейшем хамаме Марракеша. Присоединяйтесь к дружеской поездке с посиделками по вечерам, кинопросмотрами и душевными разговорами.

Описание тура

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур — молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна.

Не забудьте купальные принадлежности, летнюю одежду, солнцезащитный крем и головной убор. В Марокко преимущественно солнечно и выше 20 градусов тепла.