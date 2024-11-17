Мои заказы

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд

Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Забудьте про скучные экскурсии и большие группы! Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей. Сможем останавливаться по пути, где захотим, и посетим
неприметные для обычного туриста локации. Продегустируем вино и узнаем процесс изготовления. Отправимся в поход на верблюдах по Сахаре и переночуем в пустыне в традиционных бедуинских палатках. Восхитимся марокканскими ущельями и Атласскими горами.

Посетим киностудию, где снимали «Игру престолов» и «Гладиатора», и расслабимся в старейшем хамаме Марракеша.

Присоединяйтесь к дружеской поездке с посиделками по вечерам, кинопросмотрами и душевными разговорами.

Ближайшие даты:
мар12
мар23
мар3
апр14
апр25
апр6
мая
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур — молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна.

Не забудьте купальные принадлежности, летнюю одежду, солнцезащитный крем и головной убор. В Марокко преимущественно солнечно и выше 20 градусов тепла.

Программа тура по дням

1 день

Касабланка и Атлантический океан

Встречаемся в аэропорту Касабланки. Рассаживаемся поудобнее и едем знакомиться с прибрежным городом, известным культовой архитектурой, оживлёнными рынками и живописной береговой линией. Прогуляемся по набережной и улочкам, налюбуемся Атлантическим океаном и погрузимся в местный колорит. Увидим одну из самых больших мечетей мира. Рассмотрим изделия ручной работы, красочные ткани, ароматные специи на рынке.

За ужином получше познакомимся. Каждый вечер будем собираться нашей уютной компанией на просмотр фильмов, настольные игры и общение.

Касабланка и Атлантический океан
2 день

Столица Марокко

Позавтракав, отправляемся в Рабат. Посетим резиденцию короля — мавзолей Мухаммеда 5, где рассмотрим мраморные полы и украшенный золотом купол. Увидим башню Хасана, которая считается образцом архитектуры берберской династии в мире, и цитадель. Поднимемся на смотровую, откуда полюбуемся океаном. Прогуляемся в медине Рабата, заглядывая на узкие улочки и рынки. Пообедаем в кафе.

Вечером переедем в «синий город» Шефшауэн, где поселимся в уютных апартаментах на 2 ночи.

Столица Марокко
3 день

«Синий город» в горах

Проснёмся в горах, позавтракаем и восхитимся видами из окна. Весь город — достопримечательность, наполненная оттенками синего. Устроим свободную прогулку по Шефшауэну и заглянем в каждый уголок. Увидим площади, окружённые кафешками, магазинами и цитаделью. Посмотрим на город с высоты, немного поднявшись на холм к мечети. Зайдём на обед в кафе. Закупимся сувенирами.

Вечером вернёмся в гостевой дом и устроим киновечер.

«Синий город» в горах
4 день

Древнеримский город, винодельня и переезд в Фес

Сегодня исследуем руины и узнаем историю древнеримского города Волюбилис. Заедем на дегустацию на винодельню, расположенную в самом сердце винодельческого региона Мекнес. Прогуляемся по виноградникам, слушая рассказ о процессе изготовления напитка богов.

Следующая остановка — Фес, культурная и религиозная столица Марокко. Вечером посетим бывшее посольство Великобритании.

Переночуем в Фесе.

Древнеримский город, винодельня и переезд в Фес
5 день

Кожевенные заводы, улочки Феса, «Марокканская Швейцария» и обезьяны

После завтрака посетим кожевенные заводы самого старого города страны и узнаем о традиционных методах дубления кожи. Пройдёмся по старейшей части Феса, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим университет с гравюрами на кедровом дереве.

Далее направляемся ближе к Сахаре. По дороге заедем в горный Ифран, так называемую «Марокканскую Швейцарию». Налюбуемся природой и уютными улицами, зайдём на рынок и присмотрим сувениры домой. Последнее событие на сегодня — встреча с обезьянками. Остановимся у леса и покормим обитателей.

Переночуем в Мидельте.

Кожевенные заводы, улочки Феса, «Марокканская Швейцария» и обезьяны
6 день

Поход на верблюдах по Сахаре и ночь под звёздами

Сегодня нас ждёт самая большая и жаркая пустыня в мире — Сахара.

По дороге увидим живописные каньоны. Далее пересядем на верблюдов и отправимся в поход через золотые песчаные дюны. Встретим закат и остановимся на ночь в бербеском кэмпе, где нас дружелюбно встретят местные, поселят в традиционную бедуинскую палатку и развлекут танцами у костра под звёздным небом.

Поход на верблюдах по Сахаре и ночь под звёздами
7 день

Ущелья, Атласские горы и город-оазис

Сегодня увидим множество живописных природных локаций. Полюбуемся видом с мыса Доброй Надежды в Тингире, высоченными каменными стенами в ущелье Тодха, скалами и пышными пальмовыми рощами в ущелье Дадес. Окажемся в самом сердце Атласских гор — в Тисдрине. Посетим знаменитые скальные образования — Monkey Fingers. Сделаем много эффектных фотографий и остановимся на ночь в Скуре, городе-оазисе.

Ущелья, Атласские горы и город-оазис
8 день

Места съёмок фильмов, город из глины, американская заправка и Марракеш

Сегодня отправляемся в Уарзазат, где находится крупнейшая киностудия Африки, на которой снимали «Игру престолов» и «Гладиатора». Прогуляемся по древнему городу-крепости из глины и остановимся на заправке в американском стиле «Hills Have Eyes». Она была показана в фильме ужасов 2006 года «У холмов есть глаза». Сделаем здесь фотографии на память и отправимся в сторону Марракеша через Атласские горы. По дороге будет много живописных локаций. Сможем останавливаться, где захотим.

Разместимся в гостинице в бывшей столице Марокко на 2 ночи. Поужинаем в проверенном ресторане в Марракеше и впитаем атмосферу вечернего города на оживлённой площади.

Места съёмок фильмов, город из глины, американская заправка и Марракеш
9 день

День отдыха в Марракеше с посещением хамама

Сегодня отдыхаем от дороги и изучаем колоритный Марракеш. Посетим причудливо украшенный дворец Бахия и базар Семмарин. Желающие смогут закупиться специями, текстилем и другими марокканскими товарами. Неспешно прогуляемся и сделаем фотографии в традиционном риаде — внутреннем саду, гармонично сочетающимся с архитектурой дома. Увидим особняк, в котором находился дом легендарного модельера Ив Сен-Лорана. Отдохнём в старейшем хамаме Марракеша, где в посещение входит скрабирование тела.

День отдыха в Марракеше с посещением хамама
10 день

Касабланка и отъезд

После завтра выезжаем в Касабланку. Прогуляемся по набережной Корниш и насладимся видами на Атлантический океан. Желающие смогут попробовать местные деликатесы.

Вылет рекомендуем планировать после 20:00. Проводим всех в аэропорт.

Касабланка и отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Оплата парковок
  • Дегустация на винодельне Château Roslane
  • Посещение всех локаций по программе
  • Входные билеты на платные достопримечательности по программе
  • Поход на верблюдах в Сахаре и ночь с ритуалами
  • Хаммам
  • Фотографии от тимлида
  • Работа организатора, помощь с покупкой билетов и во время тура по любым вопросам
Что не входит в цену
  • Билеты до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины - $20-30 в день
  • 1-местное размещение - доплата от $450
  • Катание на квадроциклах (по желанию) - $40
  • Путешествие проводится в группе от 3 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
Завершение: Аэропорт Касабланки, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Касабланке
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я опытный путешественник с количеством посещённых стран, перевалившим за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель — объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 38 лет, которым надоели
пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Катя
Катя
17 ноя 2024
В восторге от путешествия - понравилась и страна, и формат, и проводник:) маршрут, наверное, можно чуть скорректировать - куда-то не заезжать, а что-то добавить - но это скорее придирки и повод вернуться) точно рекомендую!
Д
Дарья
22 апр 2024
Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
А
Андрей
31 мая 2023
Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для меня было открытием, что можно проводить время и получать впечатления вот так, в стороне от проторенных и захоженных туристических троп. Каждый день был продуман и мы были в восторге от необычного формата отдыха, спасибо!
м
мария
31 мая 2023
Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.

