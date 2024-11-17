Описание тура
Организационные детали
Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур — молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.
Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна.
Не забудьте купальные принадлежности, летнюю одежду, солнцезащитный крем и головной убор. В Марокко преимущественно солнечно и выше 20 градусов тепла.
Программа тура по дням
Касабланка и Атлантический океан
Встречаемся в аэропорту Касабланки. Рассаживаемся поудобнее и едем знакомиться с прибрежным городом, известным культовой архитектурой, оживлёнными рынками и живописной береговой линией. Прогуляемся по набережной и улочкам, налюбуемся Атлантическим океаном и погрузимся в местный колорит. Увидим одну из самых больших мечетей мира. Рассмотрим изделия ручной работы, красочные ткани, ароматные специи на рынке.
За ужином получше познакомимся. Каждый вечер будем собираться нашей уютной компанией на просмотр фильмов, настольные игры и общение.
Столица Марокко
Позавтракав, отправляемся в Рабат. Посетим резиденцию короля — мавзолей Мухаммеда 5, где рассмотрим мраморные полы и украшенный золотом купол. Увидим башню Хасана, которая считается образцом архитектуры берберской династии в мире, и цитадель. Поднимемся на смотровую, откуда полюбуемся океаном. Прогуляемся в медине Рабата, заглядывая на узкие улочки и рынки. Пообедаем в кафе.
Вечером переедем в «синий город» Шефшауэн, где поселимся в уютных апартаментах на 2 ночи.
«Синий город» в горах
Проснёмся в горах, позавтракаем и восхитимся видами из окна. Весь город — достопримечательность, наполненная оттенками синего. Устроим свободную прогулку по Шефшауэну и заглянем в каждый уголок. Увидим площади, окружённые кафешками, магазинами и цитаделью. Посмотрим на город с высоты, немного поднявшись на холм к мечети. Зайдём на обед в кафе. Закупимся сувенирами.
Вечером вернёмся в гостевой дом и устроим киновечер.
Древнеримский город, винодельня и переезд в Фес
Сегодня исследуем руины и узнаем историю древнеримского города Волюбилис. Заедем на дегустацию на винодельню, расположенную в самом сердце винодельческого региона Мекнес. Прогуляемся по виноградникам, слушая рассказ о процессе изготовления напитка богов.
Следующая остановка — Фес, культурная и религиозная столица Марокко. Вечером посетим бывшее посольство Великобритании.
Переночуем в Фесе.
Кожевенные заводы, улочки Феса, «Марокканская Швейцария» и обезьяны
После завтрака посетим кожевенные заводы самого старого города страны и узнаем о традиционных методах дубления кожи. Пройдёмся по старейшей части Феса, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим университет с гравюрами на кедровом дереве.
Далее направляемся ближе к Сахаре. По дороге заедем в горный Ифран, так называемую «Марокканскую Швейцарию». Налюбуемся природой и уютными улицами, зайдём на рынок и присмотрим сувениры домой. Последнее событие на сегодня — встреча с обезьянками. Остановимся у леса и покормим обитателей.
Переночуем в Мидельте.
Поход на верблюдах по Сахаре и ночь под звёздами
Сегодня нас ждёт самая большая и жаркая пустыня в мире — Сахара.
По дороге увидим живописные каньоны. Далее пересядем на верблюдов и отправимся в поход через золотые песчаные дюны. Встретим закат и остановимся на ночь в бербеском кэмпе, где нас дружелюбно встретят местные, поселят в традиционную бедуинскую палатку и развлекут танцами у костра под звёздным небом.
Ущелья, Атласские горы и город-оазис
Сегодня увидим множество живописных природных локаций. Полюбуемся видом с мыса Доброй Надежды в Тингире, высоченными каменными стенами в ущелье Тодха, скалами и пышными пальмовыми рощами в ущелье Дадес. Окажемся в самом сердце Атласских гор — в Тисдрине. Посетим знаменитые скальные образования — Monkey Fingers. Сделаем много эффектных фотографий и остановимся на ночь в Скуре, городе-оазисе.
Места съёмок фильмов, город из глины, американская заправка и Марракеш
Сегодня отправляемся в Уарзазат, где находится крупнейшая киностудия Африки, на которой снимали «Игру престолов» и «Гладиатора». Прогуляемся по древнему городу-крепости из глины и остановимся на заправке в американском стиле «Hills Have Eyes». Она была показана в фильме ужасов 2006 года «У холмов есть глаза». Сделаем здесь фотографии на память и отправимся в сторону Марракеша через Атласские горы. По дороге будет много живописных локаций. Сможем останавливаться, где захотим.
Разместимся в гостинице в бывшей столице Марокко на 2 ночи. Поужинаем в проверенном ресторане в Марракеше и впитаем атмосферу вечернего города на оживлённой площади.
День отдыха в Марракеше с посещением хамама
Сегодня отдыхаем от дороги и изучаем колоритный Марракеш. Посетим причудливо украшенный дворец Бахия и базар Семмарин. Желающие смогут закупиться специями, текстилем и другими марокканскими товарами. Неспешно прогуляемся и сделаем фотографии в традиционном риаде — внутреннем саду, гармонично сочетающимся с архитектурой дома. Увидим особняк, в котором находился дом легендарного модельера Ив Сен-Лорана. Отдохнём в старейшем хамаме Марракеша, где в посещение входит скрабирование тела.
Касабланка и отъезд
После завтра выезжаем в Касабланку. Прогуляемся по набережной Корниш и насладимся видами на Атлантический океан. Желающие смогут попробовать местные деликатесы.
Вылет рекомендуем планировать после 20:00. Проводим всех в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Оплата парковок
- Дегустация на винодельне Château Roslane
- Посещение всех локаций по программе
- Входные билеты на платные достопримечательности по программе
- Поход на верблюдах в Сахаре и ночь с ритуалами
- Хаммам
- Фотографии от тимлида
- Работа организатора, помощь с покупкой билетов и во время тура по любым вопросам
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины - $20-30 в день
- 1-местное размещение - доплата от $450
- Катание на квадроциклах (по желанию) - $40
- Путешествие проводится в группе от 3 человек