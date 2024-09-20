Описание тура

Марокко стало уже четвёртым направлением наших туров, и мы надеемся, что ты решишь открыть эту удивительную страну вместе с нами.

Что делает наш тур особенным?

1. Проживание с высоким уровнем комфорта

Мы уделяем особое внимание отелям в путешествии. Останавливаемся в стильных и уютных бутик-отелях и риадах — традиционных марокканских особняках с богатой историей и атмосферой. В пустыне мы проводим ночь в лагере берберов в красивых шатрах со всеми удобствами. Многие из этих мест бронируются за полгода-год вперёд, и мы нескромно считаем, что у нас лучшее предложение по отношению цена-качество среди всех остальных на данный момент)

2. 2 ночи в Сахаре

Мы проводим две ночи в Сахаре, в отличие от других организаторов, потому что верим: нет смысла ехать 8 часов ради одной ночи. Это дополнительное время позволит тебе познакомиться с культурой и бытом местных племён, отдохнуть после долгого переезда и насладиться пейзажами, и сделать красивые фото на барханах на память.

3. Удобный ритм путешествия

Наша концепция — отдых без гонки. Там, где это возможно, мы не устраиваем ранние подъемы и выезды. Вы приезжаете, чтобы наслаждаться и наблюдать, а не бежать куда-то в 7 утра. Программу продумываем так, чтобы путешествие приносило удовольствие.

4. Честность и прозрачность

Мы ценим открытость и всегда прямо рассказываем обо всех нюансах поездок. Ведём честный диалог с нашими путешественниками. Все фото, которые вы видите, сделаны нами в турах. Мы считаем важным показывать реальность, чтобы вы точно знали, что вас ждёт.

5. Яркие впечатления и забота о деталях

Мы возим с собой красивые восточные костюмы и металлические украшения, которые вы можете использовать для фото бесплатно. А по приезду дарим каждому участнику небольшой подарок — мягкие тапочки для комфортных переездов и дождевики на случай непогоды.

6. Наше комьюнити:

Наши путешественники часто говорят, что в туре как будто встречают старых знакомых. У нас собираются отличные команды — доброжелательные, интеллигентные участники, которые уважают личное пространство. Обычно это люди от 25 до 55 лет.

7. Надёжность и безопасность

Мы сотрудничаем только с аккредитованными местными гидами и перемещаемся на новых комфортных минибасах. Наш гид-тур лидер — внимательный и заботливый. Он- важный член команды, который будет с вами все 9 дней путешествия.

Опыт, Который Вы Проживете: