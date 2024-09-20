Марокко с высоким уровнем комфорта: хорошие отели, спокойный ритм, подарки

Описание тура

Марокко стало уже четвёртым направлением наших туров, и мы надеемся, что ты решишь открыть эту удивительную страну вместе с нами.

Что делает наш тур особенным?

1. Проживание с высоким уровнем комфорта

Мы уделяем особое внимание отелям в путешествии. Останавливаемся в стильных и уютных бутик-отелях и риадах — традиционных марокканских особняках с богатой историей и атмосферой. В пустыне мы проводим ночь в лагере берберов в красивых шатрах со всеми удобствами. Многие из этих мест бронируются за полгода-год вперёд, и мы нескромно считаем, что у нас лучшее предложение по отношению цена-качество среди всех остальных на данный момент)

2. 2 ночи в Сахаре

Мы проводим две ночи в Сахаре, в отличие от других организаторов, потому что верим: нет смысла ехать 8 часов ради одной ночи. Это дополнительное время позволит тебе познакомиться с культурой и бытом местных племён, отдохнуть после долгого переезда и насладиться пейзажами, и сделать красивые фото на барханах на память.

3. Удобный ритм путешествия

Наша концепция — отдых без гонки. Там, где это возможно, мы не устраиваем ранние подъемы и выезды. Вы приезжаете, чтобы наслаждаться и наблюдать, а не бежать куда-то в 7 утра. Программу продумываем так, чтобы путешествие приносило удовольствие.

4. Честность и прозрачность

Мы ценим открытость и всегда прямо рассказываем обо всех нюансах поездок. Ведём честный диалог с нашими путешественниками. Все фото, которые вы видите, сделаны нами в турах. Мы считаем важным показывать реальность, чтобы вы точно знали, что вас ждёт.

5. Яркие впечатления и забота о деталях

Мы возим с собой красивые восточные костюмы и металлические украшения, которые вы можете использовать для фото бесплатно. А по приезду дарим каждому участнику небольшой подарок — мягкие тапочки для комфортных переездов и дождевики на случай непогоды.

6. Наше комьюнити:

Наши путешественники часто говорят, что в туре как будто встречают старых знакомых. У нас собираются отличные команды — доброжелательные, интеллигентные участники, которые уважают личное пространство. Обычно это люди от 25 до 55 лет.

7. Надёжность и безопасность

Мы сотрудничаем только с аккредитованными местными гидами и перемещаемся на новых комфортных минибасах. Наш гид-тур лидер — внимательный и заботливый. Он- важный член команды, который будет с вами все 9 дней путешествия.

Опыт, Который Вы Проживете:

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Марокко

Сегодня начинается наше невероятное путешествие) Встречаемся с вами в аэропорту Касабланки и сразу окунаемся в магию Востока!

Отдыхаем после заселения в отеле, а во второй половине дня отправляемся на прогулку и приветственный ужин на берегу Атлантического океана, чтобы познакомиться друг с другом поближе.

Рекомендованный рейс для прилета: Royal Air Maroc вылет из Москвы в 7:35, прилет в Касабланку в 12:00 (точное время этого рейса иногда сдвигается). Можно прилететь другим рейсом, поможем подобрать варианты

2 день

От океана вглубь страны

Нас ждет экскурсия по самому крупному городу страны - Касабланке. Мы посетим самое высокое религиозное здание в мире - мечеть Хасана Ii. Главная особенность этой мечети - стеклянный пол, который создаёт у молящихся ощущение, что под ногами плещется океан.

На возведение комплекса было затрачено более 800 млн., вся сумма была собрана за счёт пожертвований

Наша дорога пройдет через столицу Марокко - Рабат. Посетим мавзолей Мухаммеда V, прогуляемся по городу. Выдвигаемся в голубой город Шефшауэн. Там заселяемся в отель и встречаем закат с нереальным видом на весь город

3 день

50 оттенков синего

После завтрака нас ждет захватывающая экскурсия по городу в компании опытного гида, который раскроет нам богатую историю Шефшауэна.

После обеда отправимся в один из имперских городов Марокко - Фес. Ночуем там в атмосферном историческом риаде.

Риад — традиционный марокканский дом. Обычно они имеют внутренний дворик с садом, откуда естественный свет проникает во все комнаты дома, а стены сохраняют приятную прохладу внутри, даже когда на улице стоит солнцепёк.

4 день

По следам Жади и Лукаса

Сегодня нас ожидает погружение в историю одного из старейших городов Марокко.

История Феса насчитывает больше 1000 лет, трижды город был столицей страны. Тут же находится самая большая медина мира, которая входит в список всемирного наследия Юнеско.

Мы прогуляемся по местам из сериала Клон и посетим знаменитые кожевенные красильни. Увидим Золотые ворота Королевского дворца, самый старый в мире университет Аль-Карауин и полюбуемся панорамным видом на весь город.

5 день

Кедры, обезьяны и оазисы

Ранним утром выезжаем в сторону пустыни Сахара по живописной дороге. На пути сделаем остановку в марокканской Швейцарии — городе Ифран, который полностью отличается от остальных городов своей европейской архитектурой и хвойными лесами.

Посетим кедровый лес, в котором живут милые берберские обезьянки маготы. Мы остановимся в самых живописных местах для того, чтобы каждый мог запечатлеть местную красоту.

К вечеру мы прибудем к краю самой большой песчаной пустыни в мире. Сегодня отдыхаем и высыпаемся после долгой дороги.

6 день

По песчаным дюнам Сахары

В первой половине дня отдыхаем на бассейне, а любители фото могут взять костюмы и устроить фотосессию на барханах.

После обеда отправимся в тур по пустыне на джипе. Мы посетим местные племена, познакомимся с их жизнью и бытом. И немного погоняем с ветерком по дюнам)

Чтобы продлить чарующую атмосферу востока, сегодняшнюю ночь мы проведем не в отеле, а в атмосферных берберских шатрах, прямо посреди пустыни. А вечером нас ждет сказка: едем кататься и смотреть на закат верхом на верблюдах.

В эту ночь нас ждет наблюдение за звездами, песни и танцы местных берберов и обмен впечатлениями у костра. Это событие станет одним из самых ярких моментов нашего путешествия.

7 день

По следам Игры престолов

Встречаем рассвет на дюнах, наслаждаемся игрой света на песке и непривычной завораживающей эстетикой пустыни

После завтрака отправляемся к ущелью Тодра, которое кстати входит в рейтинг самых красивых горных каньонов в мире.

Следующая точка нашего маршрута - городод Урзазат, тут находится знаменитый Марокканский Голливуд - киностудия Атлас. Здесь снимали множество голливудских фильмов: Мумия, Принц Персии, Игра престолов, Астерикс и Обеликс, Гладиатор и многие другие. Прогуляемся по павильонам с местным гидом и узнаем интересные и забавные факты со съемок фильмов, а также сделаем кучу фото на память.

8 день

Дорога в Марракеш

После завтрака отправляемся на прогулку в Айт Бен Хадду

На берегу реки Уарзазат, в пустыне на южных склонах высокого Атласа, расположен сказочный ксар или укрепленный город Айт-Бен-Хадду. Почти не изменившийся с Xi века, он представляем собой яркий пример уникальной архитектуры Марокко. Многие также узнают здесь города Юнкай и Пентос из Игры престолов.

Выдвигаемся в сторону Марракеша - самого тусовочного города Марокко, который давно облюбовали для отдыха европейцы.

Проедем самый высокий горный перевал в Северной Африке +2350 м и увидим горы Высокого Атласа.

Заселяемся в отель и отдыхаем

9 день

Пока, Марокко

Заключительный день поездки, который мы проведем, изучая исторические достопримечательности Марракеша и закупаясь сувенирами и подарками близким)

Увидим самую большую площадь АфрикиДжамаа-эль-Фна, кишащую жизнью до глубокой ночи. Смелые могут попробовать уличную еду и сделать фото с заклинателями кобр.

Погуляем по узким улочкам медины, смотрим старинные дворы, ворота, фонтаны, а главное — магазины и лавки.

Поселим сад французского художника Жака Мажореля, где собрана богатая коллекция экзотических растении, привезенных им со всех уголков мира. И музей известного модельера Ив Сен-Лорана

После 16:00 отправляемся в аэропорт Касабланки.

Рекомендованный рейс для вылета в Москву: Royal Air Maroc в 22:30 из аэропорта Касабланки. Если вам нужен другой рейс, поможем с выбором

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание. Размещение по 2 человека в номере в риадах, отелях и палатке в пустыне
  • Питание по программе - все завтраки, 1 ужин в пустыне
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт (ко времени старта и окончания тура)
  • Проезд по всему маршруту путешествия на комфортабельном микроавтобусе
  • Прогулка на верблюдах
  • Посещение деревни берберов в пустыне
  • Катание на джипах по Сахаре
  • Входные билеты на все локации и музеи по программе
  • Сопровождение лицензированного гида - тур лидера
  • Гайд лукбук от стилиста с советами, как подготовить гардероб к отпуску
  • Восточные украшения, аксессуары и костюмы для фото
  • Информационная поддержка при подготовке к поездке и во время тура
  • Помощь в подборе билетов и страховки
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города до Касабланки и обратно
  • Питание не по программе - около 20-30 евро за обед или ужин
  • Страховка
  • Сувениры и чаевые
О чём нужно знать до поездки

Путешествие по Марокко невозможно без переездов из города в город, есть достаточно длительные переезды, иногда за день мы преодолеваем 250-400 км. Это нужно понимать, планируя поездку, и быть к этому готовым.

Пожелания к путешественнику

К участию в путешествии приглашаются люди, которые могут совершать пешие прогулки в одном ритме с группой, хорошо переносят переезды и не имеют серьезных проблем со здоровьем и двигательной деятельностью.

Обязательно сообщите нам, об имеющихся проблемах со здоровьем, которые могут повлиять на ход поездки перед бронированием.

Визы
Гражданам Рф виза в Марокко не нужна, всех остальных проконсультируем, как решить вопрос с получением
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Na сайте с 2026 года
Привет, я - Настя) И я не могу сидеть на одном месте - с 20 лет я путешествую по миру всеми возможными способами. Ездила в Америку по студенческой программе Work
and Travel, работала крупье в казино на Кипре, покоряла Азию: Тайланд, Корею и Вьетнам. Осела в Турции и уже 2 годf провожу свои авторские туры. Открыто 4 направления, 150+ человек из 6 стран уже их посетило - ждем тебя)

