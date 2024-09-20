Описание тура
Марокко стало уже четвёртым направлением наших туров, и мы надеемся, что ты решишь открыть эту удивительную страну вместе с нами.
Что делает наш тур особенным?
1. Проживание с высоким уровнем комфорта
Мы уделяем особое внимание отелям в путешествии. Останавливаемся в стильных и уютных бутик-отелях и риадах — традиционных марокканских особняках с богатой историей и атмосферой. В пустыне мы проводим ночь в лагере берберов в красивых шатрах со всеми удобствами. Многие из этих мест бронируются за полгода-год вперёд, и мы нескромно считаем, что у нас лучшее предложение по отношению цена-качество среди всех остальных на данный момент)
2. 2 ночи в Сахаре
Мы проводим две ночи в Сахаре, в отличие от других организаторов, потому что верим: нет смысла ехать 8 часов ради одной ночи. Это дополнительное время позволит тебе познакомиться с культурой и бытом местных племён, отдохнуть после долгого переезда и насладиться пейзажами, и сделать красивые фото на барханах на память.
3. Удобный ритм путешествия
Наша концепция — отдых без гонки. Там, где это возможно, мы не устраиваем ранние подъемы и выезды. Вы приезжаете, чтобы наслаждаться и наблюдать, а не бежать куда-то в 7 утра. Программу продумываем так, чтобы путешествие приносило удовольствие.
4. Честность и прозрачность
Мы ценим открытость и всегда прямо рассказываем обо всех нюансах поездок. Ведём честный диалог с нашими путешественниками. Все фото, которые вы видите, сделаны нами в турах. Мы считаем важным показывать реальность, чтобы вы точно знали, что вас ждёт.
5. Яркие впечатления и забота о деталях
Мы возим с собой красивые восточные костюмы и металлические украшения, которые вы можете использовать для фото бесплатно. А по приезду дарим каждому участнику небольшой подарок — мягкие тапочки для комфортных переездов и дождевики на случай непогоды.
6. Наше комьюнити:
Наши путешественники часто говорят, что в туре как будто встречают старых знакомых. У нас собираются отличные команды — доброжелательные, интеллигентные участники, которые уважают личное пространство. Обычно это люди от 25 до 55 лет.
7. Надёжность и безопасность
Мы сотрудничаем только с аккредитованными местными гидами и перемещаемся на новых комфортных минибасах. Наш гид-тур лидер — внимательный и заботливый. Он- важный член команды, который будет с вами все 9 дней путешествия.
Опыт, Который Вы Проживете:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Марокко
Сегодня начинается наше невероятное путешествие) Встречаемся с вами в аэропорту Касабланки и сразу окунаемся в магию Востока!
Отдыхаем после заселения в отеле, а во второй половине дня отправляемся на прогулку и приветственный ужин на берегу Атлантического океана, чтобы познакомиться друг с другом поближе.
Рекомендованный рейс для прилета: Royal Air Maroc вылет из Москвы в 7:35, прилет в Касабланку в 12:00 (точное время этого рейса иногда сдвигается). Можно прилететь другим рейсом, поможем подобрать варианты
От океана вглубь страны
Нас ждет экскурсия по самому крупному городу страны - Касабланке. Мы посетим самое высокое религиозное здание в мире - мечеть Хасана Ii. Главная особенность этой мечети - стеклянный пол, который создаёт у молящихся ощущение, что под ногами плещется океан.
На возведение комплекса было затрачено более 800 млн., вся сумма была собрана за счёт пожертвований
Наша дорога пройдет через столицу Марокко - Рабат. Посетим мавзолей Мухаммеда V, прогуляемся по городу. Выдвигаемся в голубой город Шефшауэн. Там заселяемся в отель и встречаем закат с нереальным видом на весь город
50 оттенков синего
После завтрака нас ждет захватывающая экскурсия по городу в компании опытного гида, который раскроет нам богатую историю Шефшауэна.
После обеда отправимся в один из имперских городов Марокко - Фес. Ночуем там в атмосферном историческом риаде.
Риад — традиционный марокканский дом. Обычно они имеют внутренний дворик с садом, откуда естественный свет проникает во все комнаты дома, а стены сохраняют приятную прохладу внутри, даже когда на улице стоит солнцепёк.
По следам Жади и Лукаса
Сегодня нас ожидает погружение в историю одного из старейших городов Марокко.
История Феса насчитывает больше 1000 лет, трижды город был столицей страны. Тут же находится самая большая медина мира, которая входит в список всемирного наследия Юнеско.
Мы прогуляемся по местам из сериала Клон и посетим знаменитые кожевенные красильни. Увидим Золотые ворота Королевского дворца, самый старый в мире университет Аль-Карауин и полюбуемся панорамным видом на весь город.
Кедры, обезьяны и оазисы
Ранним утром выезжаем в сторону пустыни Сахара по живописной дороге. На пути сделаем остановку в марокканской Швейцарии — городе Ифран, который полностью отличается от остальных городов своей европейской архитектурой и хвойными лесами.
Посетим кедровый лес, в котором живут милые берберские обезьянки маготы. Мы остановимся в самых живописных местах для того, чтобы каждый мог запечатлеть местную красоту.
К вечеру мы прибудем к краю самой большой песчаной пустыни в мире. Сегодня отдыхаем и высыпаемся после долгой дороги.
По песчаным дюнам Сахары
В первой половине дня отдыхаем на бассейне, а любители фото могут взять костюмы и устроить фотосессию на барханах.
После обеда отправимся в тур по пустыне на джипе. Мы посетим местные племена, познакомимся с их жизнью и бытом. И немного погоняем с ветерком по дюнам)
Чтобы продлить чарующую атмосферу востока, сегодняшнюю ночь мы проведем не в отеле, а в атмосферных берберских шатрах, прямо посреди пустыни. А вечером нас ждет сказка: едем кататься и смотреть на закат верхом на верблюдах.
В эту ночь нас ждет наблюдение за звездами, песни и танцы местных берберов и обмен впечатлениями у костра. Это событие станет одним из самых ярких моментов нашего путешествия.
По следам Игры престолов
Встречаем рассвет на дюнах, наслаждаемся игрой света на песке и непривычной завораживающей эстетикой пустыни
После завтрака отправляемся к ущелью Тодра, которое кстати входит в рейтинг самых красивых горных каньонов в мире.
Следующая точка нашего маршрута - городод Урзазат, тут находится знаменитый Марокканский Голливуд - киностудия Атлас. Здесь снимали множество голливудских фильмов: Мумия, Принц Персии, Игра престолов, Астерикс и Обеликс, Гладиатор и многие другие. Прогуляемся по павильонам с местным гидом и узнаем интересные и забавные факты со съемок фильмов, а также сделаем кучу фото на память.
Дорога в Марракеш
После завтрака отправляемся на прогулку в Айт Бен Хадду
На берегу реки Уарзазат, в пустыне на южных склонах высокого Атласа, расположен сказочный ксар или укрепленный город Айт-Бен-Хадду. Почти не изменившийся с Xi века, он представляем собой яркий пример уникальной архитектуры Марокко. Многие также узнают здесь города Юнкай и Пентос из Игры престолов.
Выдвигаемся в сторону Марракеша - самого тусовочного города Марокко, который давно облюбовали для отдыха европейцы.
Проедем самый высокий горный перевал в Северной Африке +2350 м и увидим горы Высокого Атласа.
Заселяемся в отель и отдыхаем
Пока, Марокко
Заключительный день поездки, который мы проведем, изучая исторические достопримечательности Марракеша и закупаясь сувенирами и подарками близким)
Увидим самую большую площадь Африки — Джамаа-эль-Фна, кишащую жизнью до глубокой ночи. Смелые могут попробовать уличную еду и сделать фото с заклинателями кобр.
Погуляем по узким улочкам медины, смотрим старинные дворы, ворота, фонтаны, а главное — магазины и лавки.
Поселим сад французского художника Жака Мажореля, где собрана богатая коллекция экзотических растении, привезенных им со всех уголков мира. И музей известного модельера Ив Сен-Лорана
После 16:00 отправляемся в аэропорт Касабланки.
Рекомендованный рейс для вылета в Москву: Royal Air Maroc в 22:30 из аэропорта Касабланки. Если вам нужен другой рейс, поможем с выбором
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание. Размещение по 2 человека в номере в риадах, отелях и палатке в пустыне
- Питание по программе - все завтраки, 1 ужин в пустыне
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт (ко времени старта и окончания тура)
- Проезд по всему маршруту путешествия на комфортабельном микроавтобусе
- Прогулка на верблюдах
- Посещение деревни берберов в пустыне
- Катание на джипах по Сахаре
- Входные билеты на все локации и музеи по программе
- Сопровождение лицензированного гида - тур лидера
- Гайд лукбук от стилиста с советами, как подготовить гардероб к отпуску
- Восточные украшения, аксессуары и костюмы для фото
- Информационная поддержка при подготовке к поездке и во время тура
- Помощь в подборе билетов и страховки
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Касабланки и обратно
- Питание не по программе - около 20-30 евро за обед или ужин
- Страховка
- Сувениры и чаевые
О чём нужно знать до поездки
Путешествие по Марокко невозможно без переездов из города в город, есть достаточно длительные переезды, иногда за день мы преодолеваем 250-400 км. Это нужно понимать, планируя поездку, и быть к этому готовым.
Пожелания к путешественнику
К участию в путешествии приглашаются люди, которые могут совершать пешие прогулки в одном ритме с группой, хорошо переносят переезды и не имеют серьезных проблем со здоровьем и двигательной деятельностью.
Обязательно сообщите нам, об имеющихся проблемах со здоровьем, которые могут повлиять на ход поездки перед бронированием.