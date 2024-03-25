После вашего прибытия в аэропорт Касабланки мы отправляемся на обед в местный ресторан. Затем начинаем знакомство с марокканскими достопримечательностями на экскурсии по великолепной мечети Хасана II. Это сооружение — самое высокое в исламском мире. В мечети вы рассмотрите произведения ремесленников Марокко. Даже полы украшены плиткой из золотистого мрамора и зелёного оникса.

После посещения мечети прогуляемся по новой Медине: исследуем её маленькие улочки и переулки, а также посетим площадь Мохаммеда V. Здесь у вас будет возможность купить сувениры и насладиться прибрежными видами. После этого отправляемся в Рабат, где заселяемся в отель. После размещения мы поужинаем в ресторане и отправимся отдыхать.