Побываем на голубых улочках Шефшауэна для самых сочных кадров, проведём ночь в пустыне и почувствуем себя странствующими
Описание экскурсии
Организационные детали
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 90 дней.
При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из Марокко.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Марокко
После вашего прибытия в аэропорт Касабланки мы отправляемся на обед в местный ресторан. Затем начинаем знакомство с марокканскими достопримечательностями на экскурсии по великолепной мечети Хасана II. Это сооружение — самое высокое в исламском мире. В мечети вы рассмотрите произведения ремесленников Марокко. Даже полы украшены плиткой из золотистого мрамора и зелёного оникса.
После посещения мечети прогуляемся по новой Медине: исследуем её маленькие улочки и переулки, а также посетим площадь Мохаммеда V. Здесь у вас будет возможность купить сувениры и насладиться прибрежными видами. После этого отправляемся в Рабат, где заселяемся в отель. После размещения мы поужинаем в ресторане и отправимся отдыхать.
Рабат
Утром отправляемся на экскурсию по официальной столице Марокко — Рабату. Мы посетим старинную цитадель Касба Удайя, которая расположена на побережье Атлантического океана. Затем побываем в Королевском дворце Дар аль-Махзен, где живет король Марокко. Ещё осмотрим мавзолей Мухаммеда V, первого короля страны и самого любимого правителя Марокко. Мавзолей охраняется почетным караулом.
После экскурсии нас ждёт переезд в Шефшауэн — один из самых необычных городов мира. По прибытии заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем, готовясь к утренней прогулке по этому прекрасному месту.
50 оттенков синего в Шефшауэне и переезд в Фес
Насладимся традиционным марокканским завтраком и отправимся гулять по самому фотогеничному городку в стране. Побывать в Марокко и не привезти кадры на фоне лазурных домов, мостовых и даже цветочных горшков, выкрашенных во все оттенки голубого, синего и бирюзового — невозможно!
После обеда у вас будет время, чтобы самостоятельно пройтись по городку, закупиться сувенирами у местных ремесленников и пофотографироваться. Затем поедем в Фес мимо живописного массива Рифских гор. Заселимся в отель-риаду (традиционный марокканский дом в форме колодца) в старой части города, окна которого выходят на внутренний сад с фонтанами, столами и лавками.
По желанию вечером вы сможете посетить музыкальное шоу с ужином в старинном ресторане.
Красильни и улицы-лабиринты Феса
Утром прогуляемся по узким средневековым улочкам Феса, которых насчитывается почти 9000, легко заплутать — даже местные не всегда ориентируются во многочисленных закоулках-лабиринтах. Побываем в красильнях Шуара 11 века и увидим множество каменных сосудов с краской разных цветов для кожаных изделий. Кстати, именно мимо этих чанов с краской пробегала Жади, возвращаясь с тайного свидания. Затем узнаем, как создаются невероятной красоты платки на местной фабрике.
Осмотрим медину Фес эль-Ждит, побываем в еврейском квартале и осмотрим золотые ворота роскошного дворца с фонтанами, садами и старейшей в Фесе школой.
Вечером, по желанию, вы сможете посетить хамам.
По Сахаре на верблюдах и национальное шоу в пустыне
После завтрака разместимся в машине и отправимся в пустыню. Путешествие займёт около 7 часов. По пути остановимся в курортном городке Ифран, основанном французами. Покажется, будто мы внезапно оказались в Швейцарии: улицы застроены альпийскими домами с красной черепичной крышей в европейском стиле. Полюбуемся атласскими кедрами, покормим диких макак и продолжим поездку.
Пообедаем в Мидельте, а затем проедем через ущелье в долину реки Зиз. Постепенно зелёное полотно за окном сменится на оранжевые холмы, а затем — на золотые песчаные барханы. В посёлке Мерзуга оставим часть вещей, пересядем на верблюдов и, под лучами закатного солнца, отправимся в бедуинский лагерь посреди пустыни.
Вечером вас ждут вкусный ужин и национальное шоу у костра (по желанию).
Рассвет среди песков и Атласские горы
Этот день начнётся рано, чтобы мы успели застать рассвет на вершине дюны. Мы полюбуемся тем, как пески пустыни окрашиваются в мягкий оранжевый свет. Для любителей экстрима есть возможность прокатиться по барханам на сноуборде.
После завтрака можно по желанию прокатиться по пустыне на квадроцикле (за доплату). Затем мы отправимся в Атласские горы. Там нас ждут отвесные скалы, красные каньоны и шумные горные реки, протекающие через долины с финиковыми зарослями.
После обеда мы направимся в ущелье Тодра, образованное течением реки. Его красноватые скалы напоминают марсианские пейзажи. Создаётся ощущение, что мы покинули нашу планету.
Мы будем ночевать в роскошном отеле-крепости. После заселения поужинаем и насладимся звёздным небом.
Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду и переезд в Марракеш
Позавтракаем и отправимся в путь. Посетим «марокканский Голливуд» — киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Гладиатор», «Принц Персии», «Мумию» и «Игру престолов».
Проедем через самый высокий в Северной Африке перевал Тизи-Н-Тишка, откуда откроется завораживающий вид на Атласские горы.
Следующая точка маршрута — ксар Айт-Бен-Хадду 11 века, образец марокканской глинобитной крепостной архитектуры. Древние постройки стали декорацией для голливудских фильмов, включая картины «Александр» и «Гладиатор». Когда-то здесь кипела жизнь и проходили бесчисленные торговые караваны, а теперь в пустующем городе живёт лишь несколько семей.
Пообедаем в ресторане с видом на зеленеющие долины и старинные руины касб. Вечером прибудем в Марракеш и заселимся в отель.
Сад Мажореля, мечеть Кутубия и площадь Джемаа-эль-Фна
После завтрака прогуляемся по саду художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Вы пройдётесь мимо пальм, туй, юкки, банановых деревьев, лилий и кипарисов, полюбуетесь яркими садовыми постройками цвета «синий мажорель». Уникальные архитектурные сооружения представляют собой причудливое сочетание мавританского стиля и арт-деко.
По желанию можем посетить музей Ива Сен-Лорана, где собраны личные вещи кутюрье, эскизы и предметы коллекций, вдохновлённых колоритом Марокко.
Пообедаем в ресторане и завершим прогулку визитом к мечети Кутубия 12 века — крупнейшей африканской святыни, украшенной цветной лепниной и яркой мозаикой. Затем побываем во дворце Бахия 19 века в мавританском стиле.
После обеда погуляем по главной площади города Джемаа-эль-Фна. Всё здесь так и дышит восточной экзотикой: раздаются волшебные звуки дудочек, которыми заклинатели змей управляют рептилиями, мастерицы раскрашивают тела туристов причудливыми узорами из хны, кто-то рассказывает невероятные истории о городе, а кто-то поёт.
Вечером площадь наполняется звуками живой музыки и ароматным дымком от чанов с мясом и рисом — настоящий ресторан под открытым небом
Вечером устроим прощальный ужин.
Отъезд
После завтрака у вас будет время для сбора вещей, а затем мы отправимся в аэропорт Касабланки. Если вы захотите продлить отдых в Марокко, рекомендуем посетить Агадир для пляжного отдыха на Атлантическом океане, старинный город Эссуэйра с возможностью обучения сёрфингу, или отправиться в Аулидию, чтобы насладиться невероятными пейзажами с бирюзовой водой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1177
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях/риадах
- Завтраки, пикники, вода в дорогу, 2 марокканских ужина в Скуре
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт Касабланки
- Сопровождение русскоговорящего гида и организатора
- Катание на верблюдах и сноуборде в пустыне
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Марокко и обратно
- Обеды и ужины (от €40 в день)
- Трансфер в Агадир/ Эссуэйру (от €30)
- Входные билеты на объекты экскурсий (от €80)
- Аренда квадроцикла в пустыне (от €40)
- Ужин с марокканским шоу в Фесе (от €35)
- Хаммам в Фесе (от €40)
- Страховка