Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан (с нестандартным проживанием)

Встретить рассвет на вершине дюны, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
На верблюдах, сноуборде, автобусе и пешком — будем исследовать загадочный Марокко со всех сторон.

Побываем на голубых улочках Шефшауэна для самых сочных кадров, проведём ночь в пустыне и почувствуем себя странствующими
с караванами бедуинами, узнаем секреты производства фесских платков.

У вас будет возможность пройтись по местному Голливуду, затеряться в улочках-лабринтах Феса, пожить в отеле-риаде и в отеле-крепости.

Песчаные барханы Сахары, древнейшая медина и шумные городские площади, Атласские горы, инопланетные каньоны и домики в альпийском стиле — увидим все грани Марокко за 9 дней.

5
2 отзыва
Описание экскурсии

Организационные детали

Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 90 дней.

При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из Марокко.

Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Марокко

После вашего прибытия в аэропорт Касабланки мы отправляемся на обед в местный ресторан. Затем начинаем знакомство с марокканскими достопримечательностями на экскурсии по великолепной мечети Хасана II. Это сооружение — самое высокое в исламском мире. В мечети вы рассмотрите произведения ремесленников Марокко. Даже полы украшены плиткой из золотистого мрамора и зелёного оникса.

После посещения мечети прогуляемся по новой Медине: исследуем её маленькие улочки и переулки, а также посетим площадь Мохаммеда V. Здесь у вас будет возможность купить сувениры и насладиться прибрежными видами. После этого отправляемся в Рабат, где заселяемся в отель. После размещения мы поужинаем в ресторане и отправимся отдыхать.

Добро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в МароккоДобро пожаловать в Марокко
2 день

Рабат

Утром отправляемся на экскурсию по официальной столице Марокко — Рабату. Мы посетим старинную цитадель Касба Удайя, которая расположена на побережье Атлантического океана. Затем побываем в Королевском дворце Дар аль-Махзен, где живет король Марокко. Ещё осмотрим мавзолей Мухаммеда V, первого короля страны и самого любимого правителя Марокко. Мавзолей охраняется почетным караулом.

После экскурсии нас ждёт переезд в Шефшауэн — один из самых необычных городов мира. По прибытии заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем, готовясь к утренней прогулке по этому прекрасному месту.

Рабат
3 день

50 оттенков синего в Шефшауэне и переезд в Фес

Насладимся традиционным марокканским завтраком и отправимся гулять по самому фотогеничному городку в стране. Побывать в Марокко и не привезти кадры на фоне лазурных домов, мостовых и даже цветочных горшков, выкрашенных во все оттенки голубого, синего и бирюзового — невозможно!

После обеда у вас будет время, чтобы самостоятельно пройтись по городку, закупиться сувенирами у местных ремесленников и пофотографироваться. Затем поедем в Фес мимо живописного массива Рифских гор. Заселимся в отель-риаду (традиционный марокканский дом в форме колодца) в старой части города, окна которого выходят на внутренний сад с фонтанами, столами и лавками.

По желанию вечером вы сможете посетить музыкальное шоу с ужином в старинном ресторане.

50 оттенков синего в Шефшауэне и переезд в Фес50 оттенков синего в Шефшауэне и переезд в Фес50 оттенков синего в Шефшауэне и переезд в Фес
4 день

Красильни и улицы-лабиринты Феса

Утром прогуляемся по узким средневековым улочкам Феса, которых насчитывается почти 9000, легко заплутать — даже местные не всегда ориентируются во многочисленных закоулках-лабиринтах. Побываем в красильнях Шуара 11 века и увидим множество каменных сосудов с краской разных цветов для кожаных изделий. Кстати, именно мимо этих чанов с краской пробегала Жади, возвращаясь с тайного свидания. Затем узнаем, как создаются невероятной красоты платки на местной фабрике.

Осмотрим медину Фес эль-Ждит, побываем в еврейском квартале и осмотрим золотые ворота роскошного дворца с фонтанами, садами и старейшей в Фесе школой.

Вечером, по желанию, вы сможете посетить хамам.

Красильни и улицы-лабиринты ФесаКрасильни и улицы-лабиринты ФесаКрасильни и улицы-лабиринты Феса
5 день

По Сахаре на верблюдах и национальное шоу в пустыне

После завтрака разместимся в машине и отправимся в пустыню. Путешествие займёт около 7 часов. По пути остановимся в курортном городке Ифран, основанном французами. Покажется, будто мы внезапно оказались в Швейцарии: улицы застроены альпийскими домами с красной черепичной крышей в европейском стиле. Полюбуемся атласскими кедрами, покормим диких макак и продолжим поездку.

Пообедаем в Мидельте, а затем проедем через ущелье в долину реки Зиз. Постепенно зелёное полотно за окном сменится на оранжевые холмы, а затем — на золотые песчаные барханы. В посёлке Мерзуга оставим часть вещей, пересядем на верблюдов и, под лучами закатного солнца, отправимся в бедуинский лагерь посреди пустыни.

Вечером вас ждут вкусный ужин и национальное шоу у костра (по желанию).

По Сахаре на верблюдах и национальное шоу в пустынеПо Сахаре на верблюдах и национальное шоу в пустынеПо Сахаре на верблюдах и национальное шоу в пустыне
6 день

Рассвет среди песков и Атласские горы

Этот день начнётся рано, чтобы мы успели застать рассвет на вершине дюны. Мы полюбуемся тем, как пески пустыни окрашиваются в мягкий оранжевый свет. Для любителей экстрима есть возможность прокатиться по барханам на сноуборде.

После завтрака можно по желанию прокатиться по пустыне на квадроцикле (за доплату). Затем мы отправимся в Атласские горы. Там нас ждут отвесные скалы, красные каньоны и шумные горные реки, протекающие через долины с финиковыми зарослями.

После обеда мы направимся в ущелье Тодра, образованное течением реки. Его красноватые скалы напоминают марсианские пейзажи. Создаётся ощущение, что мы покинули нашу планету.

Мы будем ночевать в роскошном отеле-крепости. После заселения поужинаем и насладимся звёздным небом.

Рассвет среди песков и Атласские горыРассвет среди песков и Атласские горы
7 день

Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду и переезд в Марракеш

Позавтракаем и отправимся в путь. Посетим «марокканский Голливуд» — киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Гладиатор», «Принц Персии», «Мумию» и «Игру престолов».

Проедем через самый высокий в Северной Африке перевал Тизи-Н-Тишка, откуда откроется завораживающий вид на Атласские горы.

Следующая точка маршрута — ксар Айт-Бен-Хадду 11 века, образец марокканской глинобитной крепостной архитектуры. Древние постройки стали декорацией для голливудских фильмов, включая картины «Александр» и «Гладиатор». Когда-то здесь кипела жизнь и проходили бесчисленные торговые караваны, а теперь в пустующем городе живёт лишь несколько семей.

Пообедаем в ресторане с видом на зеленеющие долины и старинные руины касб. Вечером прибудем в Марракеш и заселимся в отель.

Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду и переезд в МарракешКиностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду и переезд в МарракешКиностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду и переезд в Марракеш
8 день

Сад Мажореля, мечеть Кутубия и площадь Джемаа-эль-Фна

После завтрака прогуляемся по саду художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Вы пройдётесь мимо пальм, туй, юкки, банановых деревьев, лилий и кипарисов, полюбуетесь яркими садовыми постройками цвета «синий мажорель». Уникальные архитектурные сооружения представляют собой причудливое сочетание мавританского стиля и арт-деко.

По желанию можем посетить музей Ива Сен-Лорана, где собраны личные вещи кутюрье, эскизы и предметы коллекций, вдохновлённых колоритом Марокко.

Пообедаем в ресторане и завершим прогулку визитом к мечети Кутубия 12 века — крупнейшей африканской святыни, украшенной цветной лепниной и яркой мозаикой. Затем побываем во дворце Бахия 19 века в мавританском стиле.

После обеда погуляем по главной площади города Джемаа-эль-Фна. Всё здесь так и дышит восточной экзотикой: раздаются волшебные звуки дудочек, которыми заклинатели змей управляют рептилиями, мастерицы раскрашивают тела туристов причудливыми узорами из хны, кто-то рассказывает невероятные истории о городе, а кто-то поёт.

Вечером площадь наполняется звуками живой музыки и ароматным дымком от чанов с мясом и рисом — настоящий ресторан под открытым небом

Вечером устроим прощальный ужин.

Сад Мажореля, мечеть Кутубия и площадь Джемаа-эль-ФнаСад Мажореля, мечеть Кутубия и площадь Джемаа-эль-ФнаСад Мажореля, мечеть Кутубия и площадь Джемаа-эль-Фна
9 день

Отъезд

После завтрака у вас будет время для сбора вещей, а затем мы отправимся в аэропорт Касабланки. Если вы захотите продлить отдых в Марокко, рекомендуем посетить Агадир для пляжного отдыха на Атлантическом океане, старинный город Эссуэйра с возможностью обучения сёрфингу, или отправиться в Аулидию, чтобы насладиться невероятными пейзажами с бирюзовой водой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1177
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях/риадах
  • Завтраки, пикники, вода в дорогу, 2 марокканских ужина в Скуре
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт Касабланки
  • Сопровождение русскоговорящего гида и организатора
  • Катание на верблюдах и сноуборде в пустыне
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Марокко и обратно
  • Обеды и ужины (от €40 в день)
  • Трансфер в Агадир/ Эссуэйру (от €30)
  • Входные билеты на объекты экскурсий (от €80)
  • Аренда квадроцикла в пустыне (от €40)
  • Ужин с марокканским шоу в Фесе (от €35)
  • Хаммам в Фесе (от €40)
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, до 13:00
Завершение: Касабланка, планировать обратный вылет вы можете на вечер. За доплату можно на трансфере добраться до аэропорта Эссуэйру или до Агадира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 112 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталия
Наталия
25 мар 2024
Большое спасибо, огромная благодарность за нашего гида, провел прекрасные экскурсии, рассказал множество фактов о Марокко, очень корректный и обходительный. Мы в восторге 👍
анна
анна
13 апр 2023
Все было прекрасно, Наталья очень грамотный Гид, рекомендую!

Тур входит в следующие категории Касабланки

