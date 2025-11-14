Описание тура
Путешествие в Марокко — это волшебное погружение в мир мистического Востока, где золотые песчаные дюны Сахары простираются до горизонта, а фасады старинных медин Феса и Марракеша окутаны ароматом специй. Вы окунетесь в многовековую историю, прогуливаясь по узким улочкам имперских городов, в компании местного гида, а красочные базары, полные ярких текстильных изделий, не оставят никого равнодушным. В Марокко вас ждут удивительные приключения, будь то аутентичные караваны по пустыне или посещение древних крепостей в Атласских горах. Эта страна окутана магией и загадками, готовыми раскрываться перед вами на каждом шагу.
Программа тура по дням
День 1. Касабланка
Привет, Марокко! Начинаем наше путешествие в Касабланке, крупнейшем торговом центре Марокко, который, также, является вторым по величине городом Африки.
Сегодня у нас день сбора, поэтому главная задача на этот день - заселиться в отель и отдохнуть после перелёта. Вечером поменяем деньги, купим местные сим-карты и обсудим за ужином наши планы на ближайшие 8 дней.
День 2. Касабланка - Рабат - Шэфшауэн
Сегодня мы встречаемся с нашим местным гидом Али, который проведёт с нами все оставшиеся дни поездки и расскажет нам много интересного на русском языке о своей стране. Первым делом мы посетим Великую мечеть Хасана Ii — визитную карточку города, которая как орёл возвышается среди фешенебельных отелей и современных высоток в центре Касабланки, придавая ей необыкновенный шарм востока.
Далее наше путешествие вступает в более активную стадию, мы начинаем наш путь на север страны, а по дороге навестим дворец короля в Рабате и мавританскую крепость Касба-Удайя. Дорога до Рабата занимает всего 1 час вдоль побережья Атлантики.
Вечером мы доберемся до следующего пункта нашего путешествия - знаменитого голубого города. Шефшауэн расположился у подножия живописных гор Риф и сходу сражает наповал своими яркими красками, разноцветными горшками на фоне синих стен и добродушными жителями. Здесь вы почувствуете себя как в деревне, где можно перекинуться парой фраз с соседом, так между делом, или просто здороваться с каждым встречным.
День 3. Шэфшауэн - Волюбилис - Фес
Утром прогуляемся по голубым улочкам Шэфшауэна, сделаем много фотографий и отправляемся в следующую точку нашей поездки — Волюбилис, единственный римский город, сохранившийся в Марокко, внесенный в список всемирного наследия Юнеско. Здесь мы лицезреем величие архитектурного гения римлян: колонны, площади и храмы древнего города.
К вечеру прибудем в Фес, город-сердце Королевства Марокко. Этот город знаменит тем, что он имеет самую большую и запутанную Медину(старый город) в мире, которая насчитывает более 9000 улиц. Ночуем в риаде — традиционной средневековой гостинице с закрытым внутренним двором.
Риады обычно имеют внутренний дворик с садом, откуда естественный свет проникает во все комнаты дома, а стены сохраняют приятную прохладу внутри даже когда на улице стоит солнцепёк.
День 4. Фес
Весь день мы проведём гуляя по Фесу. Здесь родился и вырос наш гид Али, так что мы многое узнаем об истории этого древнего города. Также мы увидим все основные локации: мечети Карауин, усыпальницу султана Мулай-Идриса Ii, медресе Бу-Инания, дворца Дар эль-Махзен, а также мастерские по выделке кожи, фабрики по производству керамики и, конечно, затеряемся в бесконечных улочках медины, в поисках самых необычных изделий от местных мастеров.
День 5. Фес - Сахара
После завтрака, ранним утром выезжаем в сторону пустыни Сахара по живописной дороге: берберские деревушки и кедровые леса, в которых живет множество диких обезьян.
Мы увидим сменяющиеся друг за другом ландшафты. Развитые северные города постепенно сменят засушливые регионы великой пустыни Сахары. В самых крутых локациях останавливаемся, чтобы у всех была возможность запечатлеть всю красоту на память.
К вечеру мы сменим привычный транспорт и пересядем на верблюдов, которые отвезут нас к песчаным барханам вглубь Сахары, к Алжирской границе. Сегодня мы ночуем в лагере берберов у подножия песчаной дюны. После встречи ослепительного заката, мы отведаем у костра традиционный ужин берберов - тажин, а ночь встретим под звёздным небесным океаном Великой Сахары.
День 6. Сахара - Уарзазат
Встретить рассвет на дюнах — это первое, с чего мы начнём наш день. Увидим игру теней, как меняется подсветка барханов с появлением солнца и насладимся тишиной, которой так не хватает нам в современных мегаполисах.
После завтрака едем на запад, к ксару Аит-Бенхадду, входящему в список Всемирного наследия Юнеско. Дорога пройдет через живописный перевал Тизи-н-Тишке в высокогорье Атласских гор, где мы насладимся разряженным воздухом и остановимся на обед, чтобы как следует подкрепиться и поймать мгновение.
На берегу реки Уарзазат, в пустыне на южных склонах высокого Атласа, расположен сказочный ксар или укрепленный город Айт-Бен-Хадду. Почти не изменившийся с Xi века, он представляем собой яркий пример уникальной архитектуры Марокко. Многие также узнают здесь города Юнкай и Пентос из Игры престолов. Ночь проведём в городе Уарзазат.
День 7. Уарзазат - Марракеш
Утро начнём с посещения киностудии Атлас, где снимались многие голливудские фильмы(Гладиатор, Начало, Астерикс и Обеликс). А к середине дня доберемся в красавец Марракеш: душу и древнюю столицу Королевства Марокко. Сразу отправляемся в гущу событий на самую большую площадь Африки — Джамаа-эль-Фна, кишащую жизнью до глубокой ночи. Обязательно пробуем уличную еду, маскируемся в местных и знакомимся с заклинателями кобр.
Вечером идем в роскошный дворец Бахия, поражающий своей архитектурой и мозаикой. Затем посетим экзотические сады Мажорель и дом Ив Сен Лорана. После вернемся в Медину гулять по узким улочкам, смотреть старинные мечети, дворы, ворота, фонтаны, а главное - магазины и лавки!
Шопинг в Марокко, а особенно в Марракеше - это отдельная тема! Мастера здесь обладают врожденным чувством стиля, у нас создалось впечатление, что почти в каждую лавку заходил тот самый Ив Сен Лоран и давал уроки хорошего вкуса.
День 8. Продолжение Изучения Марракеша
Продолжаем исследование Марракеша. Сегодня отправляемся в сад Мажорель в дом Ив Сен Лорана, а затем будет сюрприз от нашей команды
День 9. День Вылета
Сегодня последний день нашего приключения по Королевству Марокко. Кто-то летит домой, а кто-то остается дальше наслаждаться великолепием Африки! Для тех кто летит из Касабланки мы организуем трансфер.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Передвижение по стране на комфортном автомобиле с кондиционером
- Сопровождение во время путешествия опытным тур-лидером и русскоговорящим местным гидом
- Комфортное проживание во время путешествия в аутентичных отелях, традиционных риадах и частных апартаментах по 2 человека в номере
- Входные билеты в римский город Волюбилис и парк Мажорель в Марракеше
- Прогулка на верблюде в пустыне Сахара
- Завтраки по программе и ужин в пустыне
- Информационная поддержка на всех этапах подготовки к путешествию
- Необходимая консультационная помощь в приобретении авиабилетов
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт (поможем найти удобные рейсы) (500-700)
- Индивидуальное страхование путешественника (5)
- Обеды и ужины (200-250)
- Личные расходы и сувениры (100+)
- Трансфер Марракеш-Касабланка для желающих (30-40)
О чём нужно знать до поездки
В чём фишка ваших экспедиций и туров?
Мы команда профессиональных путешественников, создав проект мы преследуем миссию познакомить участников наших путешествий с самыми уникальными и необычными уголками планеты. Все наши турлидеры являются профессиональными путешественниками. Некоторые из нас посетили уже более 100 стран и в запасе имеют невероятные истории и байки, а также огромный опыт организации групповых путешествий.
В каждом путешествии мы создаем баланс между активностями, впечатлениями, этникой, комфортом и релаксом.
Активности — это восхождения на вулканы и горы, джиппинг, погружения в клетках к акулам, прогулки на лошадях и верблюдах, рафтинг, полёты на шарах и парапланах
Этника — в каждом путешествии мы погружаемся в местную жизнь: встречаемся с местными жителями в школах вдали от цивилизации, на мастер-классах с деятелями народных ремесел, пробуем местную кухню, посещаем удаленные племена и проходим по пути полного погружения в местную культуру.
Мы не экономим на твоем комфорте. В зависимости от локации путешествия мы предоставляем аутентичное и стильное жилье: люксовые отели, уединенные эколоджи в джунглях, юрты в пустынях.
При организации путешествия мы не перегружаем программу, не посещаем локации для галочки, а оставляем место для релакса. Мы добавляем в программу, как вишенку на торте: Спа, бани и хаммамы, чилл на океане, оздоровительные процедуры и многое другое.
Каждое наше путешествие - это маленькая жизнь, прожив которую ты будешь долго вспоминать зимними вечерами с чашкой чая. Не сиди дома, Погнали!
Какая будет погода?
Зимой и осенью погода в Марокко комфортная, днём тепло, но ещё нет летней жары. Средняя температура в местах, где мы будем: днём +20-25 градусов, ночью +15-20. В пустыне, где мы проведем 1 ночь, ночная температура резко отличается от дневной, в районе +20 и ниже.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
По возможности мы стараемся бронировать номера с раздельными кроватями, но иногда бывает, что в комнате одна двуспальная кровать. Живём по 2 человека в номере, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Какие вещи брать с собой?
Мы подготовим чек-лист необходимых вещей к трипу и вышлем каждому участнику заранее.
Какое жилье? Где мы будем жить?
В городах живём в отелях 3-4 и риадах, по 2 человека в номере. 1 ночь проведём в пустыне Сахара в комфортных шатрах.
Пожелания к путешественнику
- Сбор в г. Касабланка до 18:00
- Окончание программы трипа в г. Марракеш 07:00
- Максимальное количество участников - 12
- Возраст участников 14-60
- Переезд по маршруту осуществляется на микроавтобусе с кондиционером
На протяжении всего маршрута мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе с местным водителем. Данное путешествие не требует особенных физических нагрузок и подходит каждому. В путешествия с командой будет местный русскоговорящий гид и опытный тревел-лидер, за плечами которого организовано более 50 туров по всей планете.