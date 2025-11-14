В чём фишка ваших экспедиций и туров?

Мы команда профессиональных путешественников, создав проект мы преследуем миссию познакомить участников наших путешествий с самыми уникальными и необычными уголками планеты. Все наши турлидеры являются профессиональными путешественниками. Некоторые из нас посетили уже более 100 стран и в запасе имеют невероятные истории и байки, а также огромный опыт организации групповых путешествий.

В каждом путешествии мы создаем баланс между активностями, впечатлениями, этникой, комфортом и релаксом.

Активности — это восхождения на вулканы и горы, джиппинг, погружения в клетках к акулам, прогулки на лошадях и верблюдах, рафтинг, полёты на шарах и парапланах

Этника — в каждом путешествии мы погружаемся в местную жизнь: встречаемся с местными жителями в школах вдали от цивилизации, на мастер-классах с деятелями народных ремесел, пробуем местную кухню, посещаем удаленные племена и проходим по пути полного погружения в местную культуру.

Мы не экономим на твоем комфорте. В зависимости от локации путешествия мы предоставляем аутентичное и стильное жилье: люксовые отели, уединенные эколоджи в джунглях, юрты в пустынях.

При организации путешествия мы не перегружаем программу, не посещаем локации для галочки, а оставляем место для релакса. Мы добавляем в программу, как вишенку на торте: Спа, бани и хаммамы, чилл на океане, оздоровительные процедуры и многое другое.

Каждое наше путешествие - это маленькая жизнь, прожив которую ты будешь долго вспоминать зимними вечерами с чашкой чая. Не сиди дома, Погнали!

Какая будет погода?

Зимой и осенью погода в Марокко комфортная, днём тепло, но ещё нет летней жары. Средняя температура в местах, где мы будем: днём +20-25 градусов, ночью +15-20. В пустыне, где мы проведем 1 ночь, ночная температура резко отличается от дневной, в районе +20 и ниже.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

По возможности мы стараемся бронировать номера с раздельными кроватями, но иногда бывает, что в комнате одна двуспальная кровать. Живём по 2 человека в номере, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Какие вещи брать с собой?

Мы подготовим чек-лист необходимых вещей к трипу и вышлем каждому участнику заранее.

Какое жилье? Где мы будем жить?

В городах живём в отелях 3-4 и риадах, по 2 человека в номере. 1 ночь проведём в пустыне Сахара в комфортных шатрах.