Описание тура

Марокканский экспресс: максимум эмоций за минимум дней!

Этот тур создан для тех, кто хочет прочувствовать дух Марокко — от шумных медин до тишины пустыни, от океанского бриза до звездного неба Сахары.

В течение 8 дней вы познакомитесь с самыми яркими уголками страны.

Древние города, пышные базары, ароматы специй и бескрайние дюны Сахары.

Приготовьтесь погрузиться в мир, где время замедляет свой бег, а каждый уголок пронизан историей и магией!

Есть вариант тура на 9 дней - включает посещение Эссауиры.

ссылка Марокканский экспресс

Активный тур с насыщенной программой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

ссылка

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждайтесь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Зимние солнечные сказки Марокко

ссылка

Хит сезона ранних закатов. Зима в волшебном ритме: погружаемся в колорит марокканских городов и чарующей атмосферы страны с учётом ранних зимних закатов.

3. Новый год!

ссылка

4. Частные туры:

ссылка

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

