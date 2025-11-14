Описание тура
За 9 дней вы проживете целую жизнь: по утрам — колоритные медины, живописные каньоны и пикники с видом на бескрайний океан, а вечерами — расслабляющий хаммам, гастрономические ужины с ароматами специй и роскошь восточных дворцов.
Оазисы, величественные ущелья, бескрайний Атлантический океан. Золотые барханы Сахары, загадочный Фес, голубой Шефшауэн — Марокко пленит с первого взгляда.
Готовы стать частью яркого путешествия в страну солнечного заката — королевство Марокко?
Программа тура по дням
Знакомство С Касабланкой
- Прилетаем в Касабланку, самый большой и самый современный город Марокко.
- Заселяемся в отель и едем исследовать город.
- Закончим день на берегу Атлантического океана в элегантном французском ресторане. Здесь подают свежайших устриц и необычное — местное серое вино.
В Горы К Древним Крепостям
Сегодня мы окажемся в древнем укрепленном городе Аит-Бен-Хадду, здесь снимали множество знаменитых кинофильмов.
На крыше одного из домов нам накроют традиционный марокканский обед в тажине.
По пути в Марракеш мы сделаем несколько остановок на высоком горном перевале Тизь-н-Тишка, где с высоты 2260 метров нам откроются живописные виды Атласских гор.
Посетим кооператив арганового масла, самого дорогого масла в мире и фабрику по производству косметики из дамасских роз.
Заселяемся в риад Марракеша и идем ужинать.
Оазисы И Ущелья Марокко
Утром покатаемся на багги по дюнам (по желанию) и отправимся в сторону Атласских гор.
Нас ждут крупнейшие в мире оазисы, скалистые ущелья и захватывающий серпантин, один из самых красивых в мире.
Приезжаем в ущелье Дадес и заселяемся в затерянный в горах отель в стиле стариной берберской крепости, которыми богат этот регион.
Ужинаем авторской кухней в ресторане отеля и отдыхаем у камина.
Прогулка По Пескам Сахары
Выезд из Феса в сторону пустыни Сахара.
По пути смотрим марокканскую Швейцарию — город Ифран, где проживают редкие для этих мест макаки.
Пообедаем в частном доме в городе Мидельт у нашей знакомой, известной на всю округу своей кухней.
Приезжаем город Мерзуга, пересядем на верблюдов и отправимся в путешествие по песчаным дюнам вглубь самой красивой части марокканской пустыни, где встретим закат.
Поужинаем среди песков, а ночью послушаем песни кочевников у костра под звездами.
Заснем в комфортных палатках с удобствами.
Фес-Древнейший Город Марокко
Фес, культурная столица Марокко, город интеллектуалов и аристократии. Тут до сих пор сильны средневековые традиции ремесел и бытового уклада.
Исследуем самую запутанную в мире медину со всеми ее наиболее значимыми памятниками архитектуры, ремесленными мастерскими в компании русскоязычного гида.
Посетим известные красильни кожи.
Посмотрим на город с высокого холма, попробуем традиционные фесские блюда.
Посещение арабской бани с массажем (по желанию).
Арабская Экзотика Богемного Марракеша
Весь день гуляем по Марракешу с русскоязычным гидом и посещаем самые значимые достопримечательности города: сад Мажорель, музей берберской культуры, музей кутюрье Ива Сен-Лорана, дворец Бахия.
Вечером возможно посещение арабскои бани с массажем (по желанию).
Ночью окажемся на всемирно известнои площади Джемаа эль-Фнаа, с ее бесчисленными заклинателями змеи, прорицателями, фокусниками, уличными музыкантами и конечно же торговцами всего на свете.
Голубая Жемчужина Марокко
С самого утра до обеда исследуем самые укромные уголки, удивляясь на каждом шагу фотогеничности Шефшауэна. На фоне невероятного цвета стен даже простые прохожие выглядят настолько колоритно, что тут же возникает порыв скорее достать камеру.
Обедаем в саду живописной виллы с великолепным видом на голубые домики и выезжаем в Фес.
Прибываем в Фес.
Ужинаем и посещаем хаммам в старинном риаде.
Секретные Места Марракеша И Вылет Домой
Сегодня мы зайдем в элегантную кофейню эпохи колонизации. Здесь подают несколько десятков видов кофе и изумительные десерты.
Прогуляемся по секретным лавочкам Марракеша, в поисках самых аутентичных и качественных изделий местных мастеров.
Вечером переезд в Касабланку, откуда улетим домой.
Путешествие Вдоль Атлантики В Столицу
- Утром мы посетим поражающую своими размерами мечеть Хасана Ii — одно и крупнейших религиозных сооружений мира (по желанию).
- На обед остановимся в столице королевства — Рабате. Поедим морепродукты с видом на Атлантику и погуляем по касбе Удайя.
- К вечеру приедем в Шефшауэн, пройдемся по пустынным улочкам и поужинаем на главной площади с видом на город.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид, который летит с вами и сопровождает на протяжении всего путешествия
- Трансфер в/из аэропорта
- Комфортабельный транспорт на время путешествия
- Проживание в отелях Касабланки, Шефшауэна и в отеле в ущелье Дадес, в уютном глемпинге в пустыне, в риадах Марракеша и Феса
- Завтраки и питьевая вода на все время путешествия
- Ужин в пустыне, обед в крепости, обед в гостях
- Входные билеты в музей Ив Сен-Лорана, музей берберского искусства, дворец Бахия и в сад Мажорель в Марракеше, в медресе Бен Юсуфа в Фесе, Мечеть Хасана Ii в Касабланке
- Экскурсии по красильням Феса и по синим улочкам Шефшауэна
- Поездка на верблюдах по пустыне
- Помощь в покупке международных авиабилетов
- Ндс, все налоги и турсборы
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Поездка на внедорожнике по дюнам
- Посещение хаммама
- Страховка путешественника
- Обеды и ужины, кроме обозначенных