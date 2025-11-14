Сегодня мы окажемся в древнем укрепленном городе Аит-Бен-Хадду, здесь снимали множество знаменитых кинофильмов.

На крыше одного из домов нам накроют традиционный марокканский обед в тажине.

По пути в Марракеш мы сделаем несколько остановок на высоком горном перевале Тизь-н-Тишка, где с высоты 2260 метров нам откроются живописные виды Атласских гор.

Посетим кооператив арганового масла, самого дорогого масла в мире и фабрику по производству косметики из дамасских роз.