Утром поедем в столицу — Рабат (время в пути ~ 1,5 часов). Нас ждёт экскурсия по городу, в котором гармонично сочетается европейская и восточная архитектура. Мы увидим роскошную резиденцию короля Марокко Мухаммеда VI в арабском стиле с башенками, арками, росписями и мозаикой. Осмотрим мавзолей Мухаммеда V — громадный белоснежный куб из мрамора с изумрудной крышей, резьбой и позолотой. Полюбуемся розовым минаретом Хасана и касбой Удайя, живописно раскинувшейся на скалистом утёсе.

Далее направимся в Танжер (время в пути ~ 2,5 часов). Познакомимся с городом: погуляем по старым улочкам, базару Гранд Сокко и площади, соединяющей медину с современными районами. Увидим касбу с уникальным восьмигранным минаретом и посетим Геркулесовы пещеры, с которыми связана древняя легенда о Геракле. Вечером разместимся в номерах.