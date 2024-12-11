Селения, словно со страниц восточных сказок, пестрят сочетанием архитектурных стилей, петляющие улочки усыпаны яркими домиками с витиеватыми орнаментами, на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*. Варианты гостиниц: Oum Palace, Occidental Tangier, Fes Inn, Palm Menara или аналогичные. Подселения нет, возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото номера взято с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. 4-6 человек (Mercedes Vito), 8-12 человек (Mercedes Sprinter).
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур состоится при участии 2 и более человек.
Программа тура по дням
Знакомство с Касабланкой
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а затем отправимся гулять. Мы посетим квартал Хабус — новую медину с лабиринтом узких улочек, опрятными домиками, открыточными мечетями с французскими лужайками перед входом, сувенирными и ремесленными лавками. Пройдём по набережной Корниш — центру ночной жизни с обилием уютных кафе и баров. Осмотрим мечеть Хасана II и увидим лазерный луч, указывающий в сторону Мекки.
Рабат, Танжер
Утром поедем в столицу — Рабат (время в пути ~ 1,5 часов). Нас ждёт экскурсия по городу, в котором гармонично сочетается европейская и восточная архитектура. Мы увидим роскошную резиденцию короля Марокко Мухаммеда VI в арабском стиле с башенками, арками, росписями и мозаикой. Осмотрим мавзолей Мухаммеда V — громадный белоснежный куб из мрамора с изумрудной крышей, резьбой и позолотой. Полюбуемся розовым минаретом Хасана и касбой Удайя, живописно раскинувшейся на скалистом утёсе.
Далее направимся в Танжер (время в пути ~ 2,5 часов). Познакомимся с городом: погуляем по старым улочкам, базару Гранд Сокко и площади, соединяющей медину с современными районами. Увидим касбу с уникальным восьмигранным минаретом и посетим Геркулесовы пещеры, с которыми связана древняя легенда о Геракле. Вечером разместимся в номерах.
Тетуан, Шефшауэн, Волюбилис
Начнём день с поездки в Тетуан — столицу Испанского Марокко. Погуляем по историческому центру и отправимся дальше, в Шефшауэн (время в пути — 1 час). Это один из самых атмосферных и колоритных городов, покоряющий всеми оттенками синего. Мы исследуем петляющие улочки медины и пёстрые рынки, полюбуемся древней касбой на фоне горных отрогов, рассмотрим домики с черепичными крышами и кирпичными порогами и аутентичные кафе.
Затем отправимся в Фес (время в дороге — 4 часа). По пути сделаем остановку у Волюбилиса — древнеримских развалин, охраняемых ЮНЕСКО. К вечеру прибудем в отель и разместимся в номерах.
Фес, Мекнес
В первой половине дня изучим Фес — старейший имперский город Марокко. Осмотрим главную достопримечательность — средневековую медину с многовековыми арабскими дворцами. Узнаем историю медресе Бу Инанья и мечети Аль-Карауин.
После полудня съездим в город 100 минаретов или марокканский Версаль — Мекнес. Увидим въездные ворота, колонны для которых изготовили в Италии. Погуляем по колоритным рынкам и старым кварталам.
Переезд в Марракеш
Сегодня нас ждёт долгая дорога в Марракеш — преодолеем почти 500 км. По пути будем любоваться горными ландшафтами, встретим берберские деревни. Остановимся в Бени-Меллале, чтобы размяться и пообедать. К вечеру заселимся в номера.
Сады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустыне
Марракеш — это роскошный оазис, пьянящий ароматами жасмина и цветов апельсина и поражающий буйством красок на фоне заснеженных Атласских гор. Мы увидим мечеть Аль-Кутубия с грандиозным минаретом, посетим дворец Бахия и оливковые сады Менара с искусственным озером. Погуляем по шумному базару, ремесленным кварталам и площади Джамаа-эль-Фна, внесённой в число памятников ЮНЕСКО.
Вы начнёте день с посещения садов Мажорель. Ярко-синие постройки, коллекция кактусов и экзотические растения создают особую атмосферу. Затем вы посетите музей Ив Сен-Лорана, открытый в 2017 году. Этот культурный центр хранит коллекцию из 50+ оригинальных нарядов модельера.
Вечером вас ждёт поездка к каменистой пустыне Агафай. Через 45 минут дороги вы окажетесь среди её пейзажей и сможете покататься на верблюде, квадроцикле или багги на закате (за доплату). Затем — ужин с танцевальной программой и огненным шоу, созерцание звёздного неба. После этого вы вернётесь в отель.
Эс-Сувейра
Утром поедем в Эс-Сувейру, знаменитую белыми домами в португальском стиле и бесконечными песчаными пляжами (время в пути — 3 часа). По дороге увидим коз, пасущихся на аргановых деревьях. По прибытии отправимся гулять по запутанным улицам медины, пройдём мимо рыбного рынка и ювелирных лавок, доберёмся к воротам у залива Атлантики и посетим порт, защищавший город от пиратов и завоевателей.
Свободное время и возвращение домой
Свободное утро для прогулок по городу. После обеда начнём обратный путь в Касабланку (время в пути — 4 часа).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2580
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Шоу в пустыне с ужином
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты в сады Мажорель и музей Ив Сен-Лорана
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Остальные входные билеты (оплачиваются на месте) - €55
- Медицинская страховка
- Стоимость тура с 1-местным размещением - €4400
