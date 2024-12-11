Мои заказы

Неделя в Марокко: имперские столицы и города из восточных сказок

Погулять по старым мединам и рынкам, полюбоваться дворцами и мечетями, увидеть местный Версаль
Марокко — как шкатулка с драгоценностями, хранящая сокровища нескольких культур и эпох.

Селения, словно со страниц восточных сказок, пестрят сочетанием архитектурных стилей, петляющие улочки усыпаны яркими домиками с витиеватыми орнаментами, на
шумных базарах можно купить всё на свете, а воздух наполнен ароматами пряных специй и цветущих апельсиновых деревьев.

Мы объедем все четыре имперские столицы — Рабат, Мекнес, Марракеш и Фес — и посетим ещё несколько интересных городов.

Везде будем много гулять, погрузимся в древнюю историю, окутанную легендами, и постараемся как следует прочувствовать эту контрастную и самобытную страну.

Время начала: 11:45

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*. Варианты гостиниц: Oum Palace, Occidental Tangier, Fes Inn, Palm Menara или аналогичные. Подселения нет, возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото номера взято с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. 4-6 человек (Mercedes Vito), 8-12 человек (Mercedes Sprinter).

Возраст участников. 5+

Виза. Гражданам России не требуется.

Тур состоится при участии 2 и более человек.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Касабланкой

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а затем отправимся гулять. Мы посетим квартал Хабус — новую медину с лабиринтом узких улочек, опрятными домиками, открыточными мечетями с французскими лужайками перед входом, сувенирными и ремесленными лавками. Пройдём по набережной Корниш — центру ночной жизни с обилием уютных кафе и баров. Осмотрим мечеть Хасана II и увидим лазерный луч, указывающий в сторону Мекки.

Знакомство с КасабланкойЗнакомство с КасабланкойЗнакомство с КасабланкойЗнакомство с КасабланкойЗнакомство с Касабланкой
2 день

Рабат, Танжер

Утром поедем в столицу — Рабат (время в пути ~ 1,5 часов). Нас ждёт экскурсия по городу, в котором гармонично сочетается европейская и восточная архитектура. Мы увидим роскошную резиденцию короля Марокко Мухаммеда VI в арабском стиле с башенками, арками, росписями и мозаикой. Осмотрим мавзолей Мухаммеда V — громадный белоснежный куб из мрамора с изумрудной крышей, резьбой и позолотой. Полюбуемся розовым минаретом Хасана и касбой Удайя, живописно раскинувшейся на скалистом утёсе.

Далее направимся в Танжер (время в пути ~ 2,5 часов). Познакомимся с городом: погуляем по старым улочкам, базару Гранд Сокко и площади, соединяющей медину с современными районами. Увидим касбу с уникальным восьмигранным минаретом и посетим Геркулесовы пещеры, с которыми связана древняя легенда о Геракле. Вечером разместимся в номерах.

Рабат, ТанжерРабат, ТанжерРабат, ТанжерРабат, Танжер
3 день

Тетуан, Шефшауэн, Волюбилис

Начнём день с поездки в Тетуан — столицу Испанского Марокко. Погуляем по историческому центру и отправимся дальше, в Шефшауэн (время в пути — 1 час). Это один из самых атмосферных и колоритных городов, покоряющий всеми оттенками синего. Мы исследуем петляющие улочки медины и пёстрые рынки, полюбуемся древней касбой на фоне горных отрогов, рассмотрим домики с черепичными крышами и кирпичными порогами и аутентичные кафе.

Затем отправимся в Фес (время в дороге — 4 часа). По пути сделаем остановку у Волюбилиса — древнеримских развалин, охраняемых ЮНЕСКО. К вечеру прибудем в отель и разместимся в номерах.

Тетуан, Шефшауэн, ВолюбилисТетуан, Шефшауэн, ВолюбилисТетуан, Шефшауэн, ВолюбилисТетуан, Шефшауэн, Волюбилис
4 день

Фес, Мекнес

В первой половине дня изучим Фес — старейший имперский город Марокко. Осмотрим главную достопримечательность — средневековую медину с многовековыми арабскими дворцами. Узнаем историю медресе Бу Инанья и мечети Аль-Карауин.

После полудня съездим в город 100 минаретов или марокканский Версаль — Мекнес. Увидим въездные ворота, колонны для которых изготовили в Италии. Погуляем по колоритным рынкам и старым кварталам.

Фес, МекнесФес, МекнесФес, МекнесФес, Мекнес
5 день

Переезд в Марракеш

Сегодня нас ждёт долгая дорога в Марракеш — преодолеем почти 500 км. По пути будем любоваться горными ландшафтами, встретим берберские деревни. Остановимся в Бени-Меллале, чтобы размяться и пообедать. К вечеру заселимся в номера.

6 день

Сады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустыне

Марракеш — это роскошный оазис, пьянящий ароматами жасмина и цветов апельсина и поражающий буйством красок на фоне заснеженных Атласских гор. Мы увидим мечеть Аль-Кутубия с грандиозным минаретом, посетим дворец Бахия и оливковые сады Менара с искусственным озером. Погуляем по шумному базару, ремесленным кварталам и площади Джамаа-эль-Фна, внесённой в число памятников ЮНЕСКО.

Вы начнёте день с посещения садов Мажорель. Ярко-синие постройки, коллекция кактусов и экзотические растения создают особую атмосферу. Затем вы посетите музей Ив Сен-Лорана, открытый в 2017 году. Этот культурный центр хранит коллекцию из 50+ оригинальных нарядов модельера.

Вечером вас ждёт поездка к каменистой пустыне Агафай. Через 45 минут дороги вы окажетесь среди её пейзажей и сможете покататься на верблюде, квадроцикле или багги на закате (за доплату). Затем — ужин с танцевальной программой и огненным шоу, созерцание звёздного неба. После этого вы вернётесь в отель.

Сады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустынеСады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустынеСады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустынеСады Мажорель, музей Ив сен-Лорана и шоу в пустыне
7 день

Эс-Сувейра

Утром поедем в Эс-Сувейру, знаменитую белыми домами в португальском стиле и бесконечными песчаными пляжами (время в пути — 3 часа). По дороге увидим коз, пасущихся на аргановых деревьях. По прибытии отправимся гулять по запутанным улицам медины, пройдём мимо рыбного рынка и ювелирных лавок, доберёмся к воротам у залива Атлантики и посетим порт, защищавший город от пиратов и завоевателей.

Эс-СувейраЭс-СувейраЭс-СувейраЭс-Сувейра
8 день

Свободное время и возвращение домой

Свободное утро для прогулок по городу. После обеда начнём обратный путь в Касабланку (время в пути — 4 часа).

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2580
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Шоу в пустыне с ужином
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты в сады Мажорель и музей Ив Сен-Лорана
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Касабланку и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Остальные входные билеты (оплачиваются на месте) - €55
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура с 1-местным размещением - €4400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Касабланки, вторая половина дня или вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena
Elena — ваш гид в Касабланке
Провёл экскурсии для 10 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать Ваше приключение незабываемым!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Николай
11 дек 2024
Большое спасибо за незабываемое, яркое путешествие по Королевству Марокко. В очередной раз вы подтвердили свой профессионализм, готовность прийти на помощь по любому вопросу во время путешествия. Так держать!

Спасибо!

Тур входит в следующие категории Касабланки

