Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Холодным сезонам — тёплый ответ: Марокко, где зима пахнет апельсинами, морем и пряностями.

Пока другие кутаются в шарфы, мы идём греться в марокканские медины, встречать закаты в пустыне и гулять по океанским набережным.

---------------------------------------------------------------------------------------

Этот тур я собрала особенно тщательно.

Он — мой личный ответ на короткие зимние и весенние дни, когда хочется света, яркости, вдохновения.

Во второй половине осени, зимой и в начале весны, когда дни короче, а закаты наступают раньше, важно чувствовать ритм времени.

Именно поэтому я с командой гидов разработали маршрут, идеально подходящий для этого времени года: с комфортным ритмом, разумными переездами и самыми красивыми локациями — именно тогда, когда они особенно хороши.

Никаких осмотров красот в темноте — мы всё успеваем при дневном свете, ловим мягкое солнце, а вечера оставляем для уюта и вкусной марокканской кухни.

---------------------------------------------------------------------------------------

Летние и весенние-осенние программы - ссылочка ниже

Марокко. Полное Погружение! 9дней. (ссылка

---------------------------------------------------------------------------------------

Активный тур с насыщенной программой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

---------------------------------------------------------------------------------------

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

ссылка

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Весна и ранняя осень.

ссылка

Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

3. Новый год!

ссылка

4. Частные туры:

ссылка

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

---------------------------------------------------------