Зимние солнечные сказки Марокко! Хит сезона осень-зима

Холодным сезонам - тёплый ответ: Марокко, где зима пахнет апельсинами, морем и пряностями
Описание тура

Холодным сезонам — тёплый ответ: Марокко, где зима пахнет апельсинами, морем и пряностями.

Пока другие кутаются в шарфы, мы идём греться в марокканские медины, встречать закаты в пустыне и гулять по океанским набережным.

---------------------------------------------------------------------------------------

Этот тур я собрала особенно тщательно.

Он — мой личный ответ на короткие зимние и весенние дни, когда хочется света, яркости, вдохновения.

Во второй половине осени, зимой и в начале весны, когда дни короче, а закаты наступают раньше, важно чувствовать ритм времени.

Именно поэтому я с командой гидов разработали маршрут, идеально подходящий для этого времени года: с комфортным ритмом, разумными переездами и самыми красивыми локациями — именно тогда, когда они особенно хороши.

Никаких осмотров красот в темноте — мы всё успеваем при дневном свете, ловим мягкое солнце, а вечера оставляем для уюта и вкусной марокканской кухни.

---------------------------------------------------------------------------------------

Летние и весенние-осенние программы - ссылочка ниже

Марокко. Полное Погружение! 9дней. (ссылка

---------------------------------------------------------------------------------------

Активный тур с насыщенной программой.

Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.

Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.

Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!

---------------------------------------------------------------------------------------

Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.

Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.

В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.

Основные:

1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.

ссылка

Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.

2. Весна и ранняя осень.

ссылка

Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.

3. Новый год!

ссылка

4. Частные туры:

ссылка

Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.

---------------------------------------------------------

Программа тура по дням

1 день

Танжер и Рабат

Планы: Танжер, Рабат.

245 км / Приблизительно 4 часа в дороге + время остановок

Сегодня мы продолжим знакомство с Танжером — городом, где Атлантика встречается со Средиземным морем, а старые улочки медины хранят дух многовековой истории. Мы прогуляемся по городу, увидим те уголки, которые могли не успеть открыть вчера.

После прогулки мы отправимся в Рабат — элегантную столицу Марокко.

Мы прогуляемся по белым улочкам, насладимся захватывающими видами на Атлантический океан и дельту реки Бурегрег, а также увидим величественную башню Хасана — минарет, который должен был стать частью самой большой мечети в мире.

Ночь проведем в Рабате. А кому удобнее вылетать в этот день из Касабланки (рейсы после 21:00) - отвезем Вас в аэропорт.

2 день

Розовый Марракеш

Планы: Касабланка — Марракеш.

230 км / Приблизительно 3 часа в дороге.

Ваше марокканское приключение начинается!

Этот день мы полностью посвятим Марракешу — городу, который невозможно забыть.

Город, в который невозможно не влюбиться.

После вкусного и бодрящего завтрака мы отправимся в Марракеш. А по приезду будем покорять исторический центр города — настоящий лабиринт впечатлений, где за каждым поворотом ждёт новое открытие. Нас будет сопровождать местный гид, знаток укромных уголков Медины и живой носитель городских легенд.

Старый город захватывает с первых шагов: насыщенные цвета, ароматы специй, звуки восточного базара и детали архитектуры, которые хочется разглядывать бесконечно. Мы пройдём мимо мозаичных дворцов и по шумным торговым улицам, где мастера создают удивительные изделия прямо у нас на глазах. Здесь захочется трогать, пробовать, вдыхать, выбирать — всё, чтобы почувствовать атмосферу Марокко на вкус.

После заселимся в отель — наполненные эмоциями, цветами, ароматами и ощущением, что мы с вами по-настоящему прикоснулись к волшебству.

Кто-то, уставший, упадёт в мягкую постель и будет пересматривать фото дня.

А кто-то снова выйдет в шумную медину — на огоньки, специи, чай с мятой и атмосферу, которую невозможно увезти в чемодане, но можно сохранить в сердце.

3 день

Синий Марракеш

Планы: Марракеш.

Переездов нет.

Сегодня Марракеш продолжает завоёвывать наши сердца своим цветом, ароматами и энергией.

Программа будет лёгкой, неспешной и вдохновляющей: каждый сможет выбрать, чем наполнить этот день по своему желанию.

Для утренних романтиков и любителей адреналина — кто захочет проснуться пораньше, сможет увидеть Марракеш и Атласские горы с высоты птичьего полёта на полёте на воздушном шаре. Рассветные виды здесь просто сказочные.

Для любителей природы и красоты — прогулка по легендарному саду Мажорель. Кобальтово-синие стены, экзотические растения, пальмы и фонтаны создают атмосферу умиротворения и красоты, которую невозможно забыть.

Для тех, кто любит искусство и историю — есть возможность дополнительно посетить музей Ив Сен-Лорана в Марракеше и погрузиться в мир дизайна, стиля и вдохновения, которым так славится этот город.

Сегодня каждый сможет выбрать свой ритм и свой способ наслаждаться Марракешем: кто-то отправится в традиционный хамам, чтобы полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу восточного спа, кто-то отправится за покупками на яркие и шумные рынки города, где можно найти всё — от специй до тканей и сувениров.

Марракеш прекрасен во всех своих проявлениях, и мы сделаем этот день максимально интересным, насыщенным и запоминающимся для каждого.

4 день

Полный Голливуд

Планы: Горный перевал, киностудия, город Xii века, ночь в горах

400 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.

Сегодня мы покидаем Марракеш и отправляемся в сторону пустыни, но не спешим — нас ждёт невероятно живописный день!

Переезд около 300 км, но поверьте — это не дорога, а сплошное кино. Не зря этот маршрут называют марокканским Голливудом.

К вечеру мы приедем в уютный отель в сердце Атласских гор — среди терракотовых склонов, горных троп и тихих деревень. Нас ждёт заслуженный отдых, вкусный ужин и звёздное небо над головой.

На нашем пути:

Киностудия Атлас — одна из крупнейших в мире, настоящая Мекка для режиссёров. Здесь снимались Гладиатор, Мумия, Принц Персии и даже сцены из Игры престолов.

Город Уарзазат — ворота в пустыню, оазис кинематографа и берберской культуры.

Айт-Бен-Хадду — легендарный город из песка и глины. Настоящее марокканское чудо, признанное Юнеско.

Перевал Тизи-н-Тишка — самый высокий в Северной Африке. Захватывающие виды, серпантины, Атлас во всей своей красе.

Вечером приедем в долину Дадес, где нас ждёт ужин, горный воздух и уютный отель в сердце Великого Атласа.

Ужин в отеле под шёпот гор (включен в стоимость тура).

Завтра — дальше вглубь Марокко!

5 день

Величественная Сахара

Планы: долина Дадес, каньон Тодра, обед с семьей, пустыня Сахара.

250 км за день / В общем, в дороге примерно 4 часов в + время остановок.

Утро начинается с выезда из долины Дадес.

Первым в этот день нас ждёт грандиозный каньон Тодра — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Марокко. Мы сделаем остановку, чтобы насладиться величественными скалами и сделать яркие фотографии.

Далее путь ведёт через живописные берберские деревушки, где нас радушно встретит семья, и мы сможем попробовать настоящий домашний обед — душевный, аутентичный и наполненный марокканскими ароматами. Обед включен в стоимость тура.

Знакомство с бытом и традициями берберов поможет глубже прочувствовать культуру этого удивительного края.

К вечеру, мы приедем в сердце пустыни — место, где небо кажется бескрайним, а золотистые дюны сверкают в лучах заходящего солнца.

Пересядем на комфортабельных верблюдов и отправимся в пески сахары.

А далее, у костра под яркими звёздами послушаем берберские барабаны!

В эту ночь звёзды сияют ярче любой новогодней гирлянды, создавая по-настоящему сказочную атмосферу!!!

Загаданные желания обязательно сбудутся — ведь им сопутствует мощная энергия Сахары, самой большой и загадочной пустыни планеты.

Ужин и обед включены в стоимость тура.

В зависимости от погодных условий мы проведём ночь в отеле или в комфортабельных шатрах. Зимой в пустыне бывает холодно, и ни один обогреватель не способен полностью справиться с низкой температурой. В целях максимального комфорта, в таких случаях мы остаёмся в отеле.

6 день

Сквозь пески к Медине

Планы: Средний Атлас, переезд в Фес.

470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.

После незабываемой ночи в пустыне мы утром просыпаемся и выезжаем из Сахары. Наш путь лежит через величественные горы Среднего Атласа, где по дороге ждут живописные пейзажи и деревни.

Промежуточные остановки позволят насладиться красотой природы, ароматами кедровых лесов и атмосферой горных поселений.

Вечером прибудем в Фес — древний имперский город с богатейшей историей и культурой. Заселение в традиционный риад, где каждый сможет отдохнуть, а желающие — отправиться на вечерний шоппинг, а может посетить традиционный хамам.

Этот вечер — отличный шанс настроиться на новые впечатления следующего дня.

7 день

Фес. Путешествие во времени

Планы: Фес, Шефшауэн.

200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.

Просыпаемся в Фесе и сразу отправляемся в путешествие сквозь века — в сердце древней марокканской культуры.

Раскроем секреты создания мозаик, которым веками восхищались султаны. Мы увидим, как кузнецы высекают узоры, ткачи создают ковры, а гончары превращают глину в изящные вазы. Увидим как по старинным технологиям производят кожу. Прогуляемся по крупнейшему средневековому кварталу мусульманского мира: лабиринт узких улочек, шум базаров и ароматы специй на каждом шагу. Пройдёмся по улицам, по которым когда-то бегала Жади из сериала Клон

После насыщенного утра — обед в уютном ресторанчике.

Во второй половине дня мы отправимся в Голубой город Шефшауэн. Переезд займёт около четырёх часов, но каждый километр подарит горные виды и свежесть.

Синие стены будут убаюкивать нас всю ночь.

А завтра — рассвет, когда город оживёт в ещё более глубоких тонах, и идеальный момент для нашей прогулки-фотосессии среди сверкающих синих фасадов.

8 день

Цвет настроения

Планы: Шефшауэн, Танжер.

115 км за день / Приблизительно 2.5 часа + время остановок.

Сегодня у нас бело-синий день — мы просыпаемся в волшебном Шефшауэне, городе голубых улиц и сказочных видов, где каждый уголок словно создан для незабываемых фотографий и вдохновения. Утро посвящено прогулкам по этому удивительному месту — время запечатлеть красоту, наполненную небесными оттенками, и впитать его особую атмосферу.

После обеда мы отправляемся в сторону мистического, окутанного легендами Танжера.

Танжер — загадочный и многоликий город, где Европа и Африка протягивают друг другу руки, а Атлантический океан встречается со Средиземным морем.

Мы прогуляемся по старому городу — узким улочкам медины, где запах специй смешивается с ароматом свежего кофе, а за каждым поворотом прячется своя история. Заглянем в панорамные точки, откуда открываются завораживающие виды на слияние двух морей, и почувствуем дыхание ветра, пришедшего издалека.

Танжер очаровывает с первого взгляда: здесь витает дух путешествий, вдохновения и лёгкой ностальгии. Это место, где хочется задержаться подольше — просто чтобы впитать атмосферу города, в котором прошлое и настоящее сплетаются в одну живую легенду.

А может, у кого-то возникнет желание искупаться, а кто-то просто захочет опустить ноги в воды Гибралтара — ведь Танжер единственное место, где можно это сделать!

Ночь проведем на берегу Атлантики и средиземного моря, в Африке с видом на Европу.

9 день

Салам, Марокко

Вот он — долгожданный день, когда мечта о Марокко наконец становится реальностью. Вы приземляетесь, открываете дверь самолёта — и чувствуете тот самый тёплый воздух с ароматом океана, специй и свежей мяты.

Первый день нашего путешествия лёгкий и расслабленный — он полностью подстроен под ваш комфортный перелёт. Вы можете выбирать любое время прилёта: водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт прямо в центр Касабланки, где мы проведём первую ночь.

--------------

Если вы прилетите пораньше, успеете на небольшую экскурсию — посещение мечети Хасана Ii, которая открывает двери для туристов в 15:00. Это впечатляющий архитектурный шедевр, парящий над Атлантическим океаном, место, которое сразу погружает в магию Марокко.

Если же вы прилетите позже — ничего страшного! Мы обязательно встретимся в отеле и вместе отправимся на прогулку по набережной Корниш. Там, наслаждаясь морским бризом и закатом, мы присядем в уютном кафе за бокалом марокканского вина или ароматного чая с мятой, обсудим планы, познакомимся и обменяемся первыми впечатлениями о стране.

----------------

Этот день создан для того, чтобы расслабиться после перелёта, настроиться на приключение и почувствовать атмосферу Марокко. А уже со второго дня начнётся насыщенная программа, полная прогулок, открытий, эмоций и настоящих марокканских впечатлений.

Сегодня мы делаем первый шаг в незабываемое путешествие, где каждый день будет ярким, ароматным и полным новых открытий.

----------------

Не забудьте обязательно проконсультироваться со мной по поводу покупки билетов и времени вашего прилёта — вместе мы подберём оптимальный вариант для комфортного начала путешествия!

10 день

Влюбиться в Марокко

Этот день я не очень люблю — ведь он всегда наполнен прощаниями.

Многие из нас отправятся домой, унося с собой багаж новых впечатлений и ярких эмоций.

Сегодня у нас очень лёгкий и спокойный день — мы отдыхаем после насыщенного путешествия, делимся впечатлениями и обсуждаем самые яркие эмоции тура.

Это день, чтобы собрать чемоданы, расслабиться и насладиться последними моментами Марокко. Кто захочет, сможет докупить сувениры, а кто-то просто прогуляется по набережной, вдохнёт свежий морской бриз и насладится солнцем. Увидеть те уголки Рабата, которые не успели вчера.

Сегодняшний день полностью подстроен под ваш комфорт — мы хотим, чтобы вы отдохнули, настроились на дорогу домой и сохранили в сердце самые яркие впечатления от путешествия.

Мы организуем трансферы в аэропорт Касабланки: два выезда — в 12:00 и 17:0018:00. Поездка займёт примерно полтора часа.

----------------------

Пожалуйста, обсудите со мной время вылета перед покупкой обратного билета, чтобы мы смогли подобрать для вас максимально комфортный вариант трансфера и сделать прощание с Марокко лёгким и приятным.

----------------------

А если вы хотите продлить своё путешествие и остаться на побережье Атлантики в Касабланке ещё на несколько дней — напишите мне, и я помогу организовать комфортное продолжение отдыха!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
  • Все туристические налоги в городах и отелях
  • Первый день тура - трансфер из аэропорта Касабланки в город
  • Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
  • Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
  • Услуги лицензированных гидов
  • Ужин в долине Дадес
  • Обед в берберской семье, по дороге в Сахару
  • Ужин Сахаре (1 ночь)
  • Питание на второй день в Сахаре (чай, перекус у кочевников, ужин - 2 ночь)
  • Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
  • Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
  • Транспорт всегда комфортабельный, с кондиционером - от микроавтобусов до больших автобусов в зависимости от размера группы. Обычно в группе от 6 до 20 человек. Если для вас важно точное количество участников, пожалуйста, напишите мне. Могу сразу отметить, что путешествовать в группе из 15-20 человек очень удобно и интересно
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе
  • Музыка в пустыне
  • Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
  • !! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Входные билеты в монументы, музеи, дворцы, мечеть и сады. Все билеты по желанию (около 60 евро на весь тур)
  • Катание на воздушных шарах в Марракеше, по желанию
  • Личные расходы
  • Питание не входящее в программу
  • Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
  • Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
  • Авиа перелет. Если вы прилетаете в день тура, желательно прибыть в Касабланку не позже 13:00 или в Марракеш не позже 17:00. Обратный билет из Касабланки - лучше не раньше 19:00. Обсудите со мной время вылета до покупки обратного авиабилета, чтобы успеть на групповой трансфер, включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность также есть):)
  • Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки

Собирайте вещи - я и Марокко ждём.

  • Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую новогоднюю сказку.

  • Проверьте все необходимые документы

  • Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).

  • Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.

Пожелания к путешественнику

Позитив и хорошее настроение.

Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.

Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.

Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.

Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.

Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Приветствую! Меня зовут Юлия! С момента начала своей карьеры в туризме в 2007 году я занимаюсь организацией групповых и индивидуальных туров. Профессионально влюбляю в традиции, историю, вкусную еду… Уже более 20 лет я постоянно
читать дальше

живу в Португалии. Являюсь официальным лицензированным гидом с медалью, между прочим:)))) Об этом я расскажу при личной встрече. Мои направления - Португалия и Марокко. Почему? Португалия и Марокко имеют глубокие исторические связи, а их культуры, несмотря на расстояние, имеют много общего. Мы делимся множеством архитектурных, кулинарных и культурных элементов. И, признаюсь, Португалия и Марокко - моя любовь. Как я могу не поделиться этой любовью с вами? В турах я предлагаю не только посетить знаменитые достопримечательности, но также, интересные места, вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять страну, по-настоящему. Погрузиться в атмосферу жизни почувствовать дух местного народа и проникнуться особым колоритом. В путешествиях со мной каждый момент станет незабываемым и вдохновляющим приключением. И это не просто стандартная фраза! Проверьте;)

Тур входит в следующие категории Касабланки

