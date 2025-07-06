Описание тура
Холодным сезонам — тёплый ответ: Марокко, где зима пахнет апельсинами, морем и пряностями.
Пока другие кутаются в шарфы, мы идём греться в марокканские медины, встречать закаты в пустыне и гулять по океанским набережным.
Этот тур я собрала особенно тщательно.
Он — мой личный ответ на короткие зимние и весенние дни, когда хочется света, яркости, вдохновения.
Во второй половине осени, зимой и в начале весны, когда дни короче, а закаты наступают раньше, важно чувствовать ритм времени.
Именно поэтому я с командой гидов разработали маршрут, идеально подходящий для этого времени года: с комфортным ритмом, разумными переездами и самыми красивыми локациями — именно тогда, когда они особенно хороши.
Никаких осмотров красот в темноте — мы всё успеваем при дневном свете, ловим мягкое солнце, а вечера оставляем для уюта и вкусной марокканской кухни.
Летние и весенние-осенние программы - ссылочка ниже
Марокко. Полное Погружение! 9дней. (ссылка
Активный тур с насыщенной программой.
Каждый день — новые города, новые впечатления и переезд в новое место.
Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.
Но, никаких забегов. Всё в удовольствие!
Тур гарантирован и состоится в любом случае, независимо от количества участников. Количество мест, которое вы видите на сайте, — это количество мест, доступных для бронирования, но не точное число участников группы. Если вы хотите узнать, сколько путешественников поедет с вами в тур, напишите мне, пожалуйста.
Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.
Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.
В одни и те же даты мы часто проводим несколько туров по разным маршрутам. Если вам интересно сравнить программы — напишите мне, и я с удовольствием пришлю все детали.
Основные:
1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.
Лето без жары пустыни: исследуем главные города Марокко, наслаждаясь океаном, пляжами и красотой страны.
2. Весна и ранняя осень.
Хит сезона поздних закатов. На выбор 9 или 7 ярких дней — и вы точно поймёте, почему Марокко остаётся в сердце надолго.
3. Новый год!
4. Частные туры:
Для тех, кто хочет путешествовать индивидуально, с семьёй или со своей компанией друзей.
Программа тура по дням
Танжер и Рабат
Планы: Танжер, Рабат.
245 км / Приблизительно 4 часа в дороге + время остановок
Сегодня мы продолжим знакомство с Танжером — городом, где Атлантика встречается со Средиземным морем, а старые улочки медины хранят дух многовековой истории. Мы прогуляемся по городу, увидим те уголки, которые могли не успеть открыть вчера.
После прогулки мы отправимся в Рабат — элегантную столицу Марокко.
Мы прогуляемся по белым улочкам, насладимся захватывающими видами на Атлантический океан и дельту реки Бурегрег, а также увидим величественную башню Хасана — минарет, который должен был стать частью самой большой мечети в мире.
Ночь проведем в Рабате. А кому удобнее вылетать в этот день из Касабланки (рейсы после 21:00) - отвезем Вас в аэропорт.
Розовый Марракеш
Планы: Касабланка — Марракеш.
230 км / Приблизительно 3 часа в дороге.
Ваше марокканское приключение начинается!
Этот день мы полностью посвятим Марракешу — городу, который невозможно забыть.
Город, в который невозможно не влюбиться.
После вкусного и бодрящего завтрака мы отправимся в Марракеш. А по приезду будем покорять исторический центр города — настоящий лабиринт впечатлений, где за каждым поворотом ждёт новое открытие. Нас будет сопровождать местный гид, знаток укромных уголков Медины и живой носитель городских легенд.
Старый город захватывает с первых шагов: насыщенные цвета, ароматы специй, звуки восточного базара и детали архитектуры, которые хочется разглядывать бесконечно. Мы пройдём мимо мозаичных дворцов и по шумным торговым улицам, где мастера создают удивительные изделия прямо у нас на глазах. Здесь захочется трогать, пробовать, вдыхать, выбирать — всё, чтобы почувствовать атмосферу Марокко на вкус.
После заселимся в отель — наполненные эмоциями, цветами, ароматами и ощущением, что мы с вами по-настоящему прикоснулись к волшебству.
Кто-то, уставший, упадёт в мягкую постель и будет пересматривать фото дня.
А кто-то снова выйдет в шумную медину — на огоньки, специи, чай с мятой и атмосферу, которую невозможно увезти в чемодане, но можно сохранить в сердце.
Синий Марракеш
Планы: Марракеш.
Переездов нет.
Сегодня Марракеш продолжает завоёвывать наши сердца своим цветом, ароматами и энергией.
Программа будет лёгкой, неспешной и вдохновляющей: каждый сможет выбрать, чем наполнить этот день по своему желанию.
Для утренних романтиков и любителей адреналина — кто захочет проснуться пораньше, сможет увидеть Марракеш и Атласские горы с высоты птичьего полёта на полёте на воздушном шаре. Рассветные виды здесь просто сказочные.
Для любителей природы и красоты — прогулка по легендарному саду Мажорель. Кобальтово-синие стены, экзотические растения, пальмы и фонтаны создают атмосферу умиротворения и красоты, которую невозможно забыть.
Для тех, кто любит искусство и историю — есть возможность дополнительно посетить музей Ив Сен-Лорана в Марракеше и погрузиться в мир дизайна, стиля и вдохновения, которым так славится этот город.
Сегодня каждый сможет выбрать свой ритм и свой способ наслаждаться Марракешем: кто-то отправится в традиционный хамам, чтобы полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу восточного спа, кто-то отправится за покупками на яркие и шумные рынки города, где можно найти всё — от специй до тканей и сувениров.
Марракеш прекрасен во всех своих проявлениях, и мы сделаем этот день максимально интересным, насыщенным и запоминающимся для каждого.
Полный Голливуд
Планы: Горный перевал, киностудия, город Xii века, ночь в горах
400 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов + время остановок.
Сегодня мы покидаем Марракеш и отправляемся в сторону пустыни, но не спешим — нас ждёт невероятно живописный день!
Переезд около 300 км, но поверьте — это не дорога, а сплошное кино. Не зря этот маршрут называют марокканским Голливудом.
К вечеру мы приедем в уютный отель в сердце Атласских гор — среди терракотовых склонов, горных троп и тихих деревень. Нас ждёт заслуженный отдых, вкусный ужин и звёздное небо над головой.
На нашем пути:
Киностудия Атлас — одна из крупнейших в мире, настоящая Мекка для режиссёров. Здесь снимались Гладиатор, Мумия, Принц Персии и даже сцены из Игры престолов.
Город Уарзазат — ворота в пустыню, оазис кинематографа и берберской культуры.
Айт-Бен-Хадду — легендарный город из песка и глины. Настоящее марокканское чудо, признанное Юнеско.
Перевал Тизи-н-Тишка — самый высокий в Северной Африке. Захватывающие виды, серпантины, Атлас во всей своей красе.
Вечером приедем в долину Дадес, где нас ждёт ужин, горный воздух и уютный отель в сердце Великого Атласа.
Ужин в отеле под шёпот гор (включен в стоимость тура).
Завтра — дальше вглубь Марокко!
Величественная Сахара
Планы: долина Дадес, каньон Тодра, обед с семьей, пустыня Сахара.
250 км за день / В общем, в дороге примерно 4 часов в + время остановок.
Утро начинается с выезда из долины Дадес.
Первым в этот день нас ждёт грандиозный каньон Тодра — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Марокко. Мы сделаем остановку, чтобы насладиться величественными скалами и сделать яркие фотографии.
Далее путь ведёт через живописные берберские деревушки, где нас радушно встретит семья, и мы сможем попробовать настоящий домашний обед — душевный, аутентичный и наполненный марокканскими ароматами. Обед включен в стоимость тура.
Знакомство с бытом и традициями берберов поможет глубже прочувствовать культуру этого удивительного края.
К вечеру, мы приедем в сердце пустыни — место, где небо кажется бескрайним, а золотистые дюны сверкают в лучах заходящего солнца.
Пересядем на комфортабельных верблюдов и отправимся в пески сахары.
А далее, у костра под яркими звёздами послушаем берберские барабаны!
В эту ночь звёзды сияют ярче любой новогодней гирлянды, создавая по-настоящему сказочную атмосферу!!!
Загаданные желания обязательно сбудутся — ведь им сопутствует мощная энергия Сахары, самой большой и загадочной пустыни планеты.
Ужин и обед включены в стоимость тура.
В зависимости от погодных условий мы проведём ночь в отеле или в комфортабельных шатрах. Зимой в пустыне бывает холодно, и ни один обогреватель не способен полностью справиться с низкой температурой. В целях максимального комфорта, в таких случаях мы остаёмся в отеле.
Сквозь пески к Медине
Планы: Средний Атлас, переезд в Фес.
470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.
После незабываемой ночи в пустыне мы утром просыпаемся и выезжаем из Сахары. Наш путь лежит через величественные горы Среднего Атласа, где по дороге ждут живописные пейзажи и деревни.
Промежуточные остановки позволят насладиться красотой природы, ароматами кедровых лесов и атмосферой горных поселений.
Вечером прибудем в Фес — древний имперский город с богатейшей историей и культурой. Заселение в традиционный риад, где каждый сможет отдохнуть, а желающие — отправиться на вечерний шоппинг, а может посетить традиционный хамам.
Этот вечер — отличный шанс настроиться на новые впечатления следующего дня.
Фес. Путешествие во времени
Планы: Фес, Шефшауэн.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Просыпаемся в Фесе и сразу отправляемся в путешествие сквозь века — в сердце древней марокканской культуры.
Раскроем секреты создания мозаик, которым веками восхищались султаны. Мы увидим, как кузнецы высекают узоры, ткачи создают ковры, а гончары превращают глину в изящные вазы. Увидим как по старинным технологиям производят кожу. Прогуляемся по крупнейшему средневековому кварталу мусульманского мира: лабиринт узких улочек, шум базаров и ароматы специй на каждом шагу. Пройдёмся по улицам, по которым когда-то бегала Жади из сериала Клон
После насыщенного утра — обед в уютном ресторанчике.
Во второй половине дня мы отправимся в Голубой город Шефшауэн. Переезд займёт около четырёх часов, но каждый километр подарит горные виды и свежесть.
Синие стены будут убаюкивать нас всю ночь.
А завтра — рассвет, когда город оживёт в ещё более глубоких тонах, и идеальный момент для нашей прогулки-фотосессии среди сверкающих синих фасадов.
Цвет настроения
Планы: Шефшауэн, Танжер.
115 км за день / Приблизительно 2.5 часа + время остановок.
Сегодня у нас бело-синий день — мы просыпаемся в волшебном Шефшауэне, городе голубых улиц и сказочных видов, где каждый уголок словно создан для незабываемых фотографий и вдохновения. Утро посвящено прогулкам по этому удивительному месту — время запечатлеть красоту, наполненную небесными оттенками, и впитать его особую атмосферу.
После обеда мы отправляемся в сторону мистического, окутанного легендами Танжера.
Танжер — загадочный и многоликий город, где Европа и Африка протягивают друг другу руки, а Атлантический океан встречается со Средиземным морем.
Мы прогуляемся по старому городу — узким улочкам медины, где запах специй смешивается с ароматом свежего кофе, а за каждым поворотом прячется своя история. Заглянем в панорамные точки, откуда открываются завораживающие виды на слияние двух морей, и почувствуем дыхание ветра, пришедшего издалека.
Танжер очаровывает с первого взгляда: здесь витает дух путешествий, вдохновения и лёгкой ностальгии. Это место, где хочется задержаться подольше — просто чтобы впитать атмосферу города, в котором прошлое и настоящее сплетаются в одну живую легенду.
А может, у кого-то возникнет желание искупаться, а кто-то просто захочет опустить ноги в воды Гибралтара — ведь Танжер единственное место, где можно это сделать!
Ночь проведем на берегу Атлантики и средиземного моря, в Африке с видом на Европу.
Салам, Марокко
Вот он — долгожданный день, когда мечта о Марокко наконец становится реальностью. Вы приземляетесь, открываете дверь самолёта — и чувствуете тот самый тёплый воздух с ароматом океана, специй и свежей мяты.
Первый день нашего путешествия лёгкий и расслабленный — он полностью подстроен под ваш комфортный перелёт. Вы можете выбирать любое время прилёта: водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт прямо в центр Касабланки, где мы проведём первую ночь.
Если вы прилетите пораньше, успеете на небольшую экскурсию — посещение мечети Хасана Ii, которая открывает двери для туристов в 15:00. Это впечатляющий архитектурный шедевр, парящий над Атлантическим океаном, место, которое сразу погружает в магию Марокко.
Если же вы прилетите позже — ничего страшного! Мы обязательно встретимся в отеле и вместе отправимся на прогулку по набережной Корниш. Там, наслаждаясь морским бризом и закатом, мы присядем в уютном кафе за бокалом марокканского вина или ароматного чая с мятой, обсудим планы, познакомимся и обменяемся первыми впечатлениями о стране.
Этот день создан для того, чтобы расслабиться после перелёта, настроиться на приключение и почувствовать атмосферу Марокко. А уже со второго дня начнётся насыщенная программа, полная прогулок, открытий, эмоций и настоящих марокканских впечатлений.
Сегодня мы делаем первый шаг в незабываемое путешествие, где каждый день будет ярким, ароматным и полным новых открытий.
Не забудьте обязательно проконсультироваться со мной по поводу покупки билетов и времени вашего прилёта — вместе мы подберём оптимальный вариант для комфортного начала путешествия!
Влюбиться в Марокко
Этот день я не очень люблю — ведь он всегда наполнен прощаниями.
Многие из нас отправятся домой, унося с собой багаж новых впечатлений и ярких эмоций.
Сегодня у нас очень лёгкий и спокойный день — мы отдыхаем после насыщенного путешествия, делимся впечатлениями и обсуждаем самые яркие эмоции тура.
Это день, чтобы собрать чемоданы, расслабиться и насладиться последними моментами Марокко. Кто захочет, сможет докупить сувениры, а кто-то просто прогуляется по набережной, вдохнёт свежий морской бриз и насладится солнцем. Увидеть те уголки Рабата, которые не успели вчера.
Сегодняшний день полностью подстроен под ваш комфорт — мы хотим, чтобы вы отдохнули, настроились на дорогу домой и сохранили в сердце самые яркие впечатления от путешествия.
Мы организуем трансферы в аэропорт Касабланки: два выезда — в 12:00 и 17:0018:00. Поездка займёт примерно полтора часа.
Пожалуйста, обсудите со мной время вылета перед покупкой обратного билета, чтобы мы смогли подобрать для вас максимально комфортный вариант трансфера и сделать прощание с Марокко лёгким и приятным.
А если вы хотите продлить своё путешествие и остаться на побережье Атлантики в Касабланке ещё на несколько дней — напишите мне, и я помогу организовать комфортное продолжение отдыха!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Все туристические налоги в городах и отелях
- Первый день тура - трансфер из аэропорта Касабланки в город
- Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
- Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
- Услуги лицензированных гидов
- Ужин в долине Дадес
- Обед в берберской семье, по дороге в Сахару
- Ужин Сахаре (1 ночь)
- Питание на второй день в Сахаре (чай, перекус у кочевников, ужин - 2 ночь)
- Проживание в двухместных номерах с завтраками, в Сахаре в 3-х местных номерах, кто путешествует самостоятельно. Одноместное размещение возможно за доплату
- Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
- Транспорт всегда комфортабельный, с кондиционером - от микроавтобусов до больших автобусов в зависимости от размера группы. Обычно в группе от 6 до 20 человек. Если для вас важно точное количество участников, пожалуйста, напишите мне. Могу сразу отметить, что путешествовать в группе из 15-20 человек очень удобно и интересно
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе
- Музыка в пустыне
- Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
- !! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Входные билеты в монументы, музеи, дворцы, мечеть и сады. Все билеты по желанию (около 60 евро на весь тур)
- Катание на воздушных шарах в Марракеше, по желанию
- Личные расходы
- Питание не входящее в программу
- Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
- Авиа перелет. Если вы прилетаете в день тура, желательно прибыть в Касабланку не позже 13:00 или в Марракеш не позже 17:00. Обратный билет из Касабланки - лучше не раньше 19:00. Обсудите со мной время вылета до покупки обратного авиабилета, чтобы успеть на групповой трансфер, включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность также есть):)
- Индивидуальные трансферы. Если вы прилетаете в день начала тура, желательно выбрать рейс с прибытием не позже 13:00, чтобы успеть на первую экскурсию. Обратный билет - лучше не раньше 21:00. Перед покупкой обсудите со мной время вылета, чтобы попасть на групповой трансфер, уже включённый в стоимость тура, и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность, конечно, тоже есть)
О чём нужно знать до поездки
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую новогоднюю сказку.
Проверьте все необходимые документы
Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
Позитив и хорошее настроение.
Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
Любовь к интенсивным программам, переездам и изменениям отелей.
Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.