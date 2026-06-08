Проехать от самой восточной точки до самой западной и осмотреть главные достопримечательности
Веками Танжер был воротами между континентами: финикийцы заложили здесь порт, римляне возвели город Тингис, мавры укрепили стены, а европейские державы превратили в арену дипломатических интриг и колониального соперничества.
Каждая эпоха оставила свой отпечаток — в архитектуре, легендах и самой атмосфере — и мы приглашаем вас пройтись по этим следам истории.
Описание экскурсии
10:00 — выезд
10:30 — с самого восточного мыса Танжера — Малабата — полюбуемся городом и заливом
11:00 — пройдём по старой площади Гранд Сокко. Осмотрим жилые дома 19 века, здания в стиле ар-деко начала 20 столетия и отель, в котором жил Анри Матисс. Выпьем кофе с красивым видом
12:30 — заглянем в Геркулесовы пещеры, где, по легенде отдыхал Геракл перед одиннадцатым подвигом
13:00 — с мыса Спартель увидим место слияния Средиземного моря и Атлантического океана. Погуляем по ботаническому саду и поднимемся на действующий маяк 19 века
14:15 — пообедаем в традиционном или рыбном ресторане
15:15 — изучим финикийские гробницы 6–7 столетий, вырезанные в скалах над морем
15:45 — с Касбы окинем взглядом пролив, порт, набережную, а в ясную погоду — и горы Испании вдали
16:20 — прогуляемся по узким улочкам медины, рассмотрим узорчатые двери, кованые фонари и решётки, главную мечеть. Ощутим атмосферу восточного базара, посетим площадь Пти-Сокко — бывшее место встречи людей искусства, шпионов и авантюристов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Танжере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 679 туристов
Я представляю дружную команду русскоговорящих гидов в Марракеше. Все мы профессионалы своего дела, влюблённые в Королевство Марокко. С радостью поделимся его тайнами.
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