Веками Танжер был воротами между континентами: финикийцы заложили здесь порт, римляне возвели город Тингис, мавры укрепили стены, а европейские державы превратили в арену дипломатических интриг и колониального соперничества. Каждая эпоха оставила свой отпечаток — в архитектуре, легендах и самой атмосфере — и мы приглашаем вас пройтись по этим следам истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $550 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд

10:30 — с самого восточного мыса Танжера — Малабата — полюбуемся городом и заливом

11:00 — пройдём по старой площади Гранд Сокко. Осмотрим жилые дома 19 века, здания в стиле ар-деко начала 20 столетия и отель, в котором жил Анри Матисс. Выпьем кофе с красивым видом

12:30 — заглянем в Геркулесовы пещеры, где, по легенде отдыхал Геракл перед одиннадцатым подвигом

13:00 — с мыса Спартель увидим место слияния Средиземного моря и Атлантического океана. Погуляем по ботаническому саду и поднимемся на действующий маяк 19 века

14:15 — пообедаем в традиционном или рыбном ресторане

15:15 — изучим финикийские гробницы 6–7 столетий, вырезанные в скалах над морем

15:45 — с Касбы окинем взглядом пролив, порт, набережную, а в ясную погоду — и горы Испании вдали

16:20 — прогуляемся по узким улочкам медины, рассмотрим узорчатые двери, кованые фонари и решётки, главную мечеть. Ощутим атмосферу восточного базара, посетим площадь Пти-Сокко — бывшее место встречи людей искусства, шпионов и авантюристов

17:00 — завершение программы

Организационные детали