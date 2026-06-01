Мы покажем вам Танжер — город, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море, Европа и Африка, мифы и реальная история. Вы посетите пещеры Геркулеса и прогуляетесь по старинным улочкам медины.
Узнаете, почему Танжер веками привлекал писателей, художников, дипломатов и даже шпионов, и ощутите атмосферу этого необычного места.
Узнаете, почему Танжер веками привлекал писателей, художников, дипломатов и даже шпионов, и ощутите атмосферу этого необычного места.
Описание экскурсии
- Пещеры Геркулеса — здесь, согласно мифам, герой отдыхал после подвигов. Ещё вы увидите проём в скале, напоминающий очертания Африки.
- Мыс Спартель — место, где встречаются воды Атлантического океана и Средиземного моря.
- Медина Танжера — Старый город с узкими улочками, площадями и традиционной архитектурой.
- Касба Танжера — историческая крепость возвышается над городом и проливом. Отсюда открываются виды на Гибралтарский пролив и побережье Испании.
- Площадь Гранд-Сокко, соединяющая современный Танжер и старую медину.
- Набережная Танжера — променад вдоль моря и любимое место отдыха горожан.
Вы узнаете:
- почему Танжер на протяжении тысячелетий считался одним из самых стратегически важных городов мира.
- какой след оставили здесь финикийцы, римляне, арабы и европейцы.
- как Танжер оказался на пересечении торговых путей между Африкой и Европой и почему долгие годы имел статус Международной зоны.
- почему Танжер привлекал писателей, художников, дипломатов и даже шпионов.
Организационные детали
- Входные билеты по маршруту включены в стоимость.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара — ваша команда гидов в Танжере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 120 туристов
Во мне органично сплетаются русские и марокканские корни. Я работаю с дружной командой профессиональных русскоговорящих гидов. Мы проводим экскурсии так, чтобы гости могли почувствовать настоящий ритм Касабланки, её традиции и уникальную атмосферу. Мы не просто показываем достопримечательности, но и по пути пробуем мятный чай, знакомимся с искусством хны и делимся историями, которые передаются из поколения в поколение.
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