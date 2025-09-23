Blue Safari предлагает уникальную возможность погружения на подводной лодке в Порт-Луи. Тур начинается в живописном заливе Гранд Бэй и длится два часа. Пассажиры могут насладиться красотой подводного мира на глубине
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальное погружение на подводной лодке
- 🐠 Экзотические морские обитатели
- 🚢 Затонувший корабль Star Hope
- 🌅 Живописный залив Гранд Бэй
- ❄️ Комфортная кондиционированная кабина
- 👨✈️ Опытный экипаж
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для погружения - с мая по октябрь, когда погода сухая и море спокойное. В это время видимость под водой наилучшая. С ноября по апрель также возможно погружение, но следует учитывать сезон дождей, который может повлиять на видимость. В остальные месяцы погружение возможно, но условия могут быть менее комфортными.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Затонувший корабль Star Hope
Описание водной прогулкиВ глубины океана Попробуйте самый необычный и захватывающий способ погружения в глубины океана на борту настоящей подводной лодки с прекрасными обзорными возможностями. Удобно устроившись в кондиционированной кабине под атмосферным давлением, вы насладитесь магической красотой подводного мира Маврикия на глубине 35 метров. Прогулка на подводной лодке начинается в заливе Гранд Бэй, общая продолжительность тура занимает два часа, 30 минут вы будете находиться под водой. Экипаж субмарины покажет вам самые красивые места подводного мира: например, останки затонувшего корабля Star Hope, потерпевшего крушение в XVIII веке. За время подводного путешествия вы сможете увидеть огромное множество самых экзотических обитателей подводного мира: рыб, черепах, осьминогов, мурен, а если повезёт — даже акул и скатов!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подводный мир
- Залив Гранд Бэй
- Затонувший корабль Star Hope
Что включено
- Погружение на подводной лодке (30 минут)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Залив Гранд Бэй
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
