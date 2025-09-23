Blue Safari предлагает уникальную возможность погружения на подводной лодке в Порт-Луи. Тур начинается в живописном заливе Гранд Бэй и длится два часа. Пассажиры могут насладиться красотой подводного мира на глубине

35 метров. Во время путешествия вы увидите останки затонувшего корабля Star Hope XVIII века и множество экзотических морских обитателей, включая рыб, черепах и, возможно, акул. Комфортная кабина с кондиционером и опытный экипаж сделают ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для погружения - с мая по октябрь, когда погода сухая и море спокойное. В это время видимость под водой наилучшая. С ноября по апрель также возможно погружение, но следует учитывать сезон дождей, который может повлиять на видимость. В остальные месяцы погружение возможно, но условия могут быть менее комфортными.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.