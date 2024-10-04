Необычные экскурсии по Порт-Луи

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Порт-Луи на русском языке, цены от $228, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Чайное великолепие
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайное великолепие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
На квадроциклах
3 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
скидка
35%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
7 окт в 04:45
11 окт в 04:45
350$228 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Необычные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Мистический Юг, или Сердце Маврикия
  2. Знакомство с историей Маврикия
  3. Чайное великолепие
  4. Красочный остров: чудеса Маврикия
  5. Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в октябре 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 228 до 350 со скидкой до 35%.
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», цены от $228. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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