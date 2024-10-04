8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Знакомство с историей Маврикия
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чайное великолепие
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
5 окт в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
скидка
35%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
7 окт в 04:45
11 окт в 04:45
350$228 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Необычные»
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