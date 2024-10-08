2 часа
Водная прогулка
Blue Safari: погружение на подводной лодке
Начало: Залив Гранд Бэй
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
2 часа
Круиз
Роскошные яхты и элегантные катамараны: морской круиз
Начало: По договорённости
«В ходе морской прогулки вы отправитесь к Хрустальной скале, увидите горный хребет Рампар и знаменитую Чёрную реку»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Глубоководная рыбалка
Начало: По договорённости
«Мы предлагаем только лучшие катера, оснащённые самым современным оборудованием, и опытных шкиперов»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
скидка
35%
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
«В стоимость экскурсии включены водная прогулка, услуги профессионального гида и лицензированного инструктора»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45
11 окт в 04:45
12 окт в 04:45
350$228 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Водные развлечения»
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