Найдено 4 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Порт-Луи на русском языке, цены от $228, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 2 часа Водная прогулка Blue Safari: погружение на подводной лодке Начало: Залив Гранд Бэй Расписание: По договорённости. от $ 350 за всё до 4 чел. На яхте 2 часа Круиз Роскошные яхты и элегантные катамараны: морской круиз Начало: По договорённости «В ходе морской прогулки вы отправитесь к Хрустальной скале, увидите горный хребет Рампар и знаменитую Чёрную реку» Расписание: По договорённости. от $ 350 за всё до 4 чел. 2 часа Водная прогулка Глубоководная рыбалка Начало: По договорённости «Мы предлагаем только лучшие катера, оснащённые самым современным оборудованием, и опытных шкиперов» Расписание: По договорённости. от $ 350 за всё до 4 чел. 35% скидка 4.5 часа Водная прогулка Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин «В стоимость экскурсии включены водная прогулка, услуги профессионального гида и лицензированного инструктора» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 04:45 350 $ 228 за человека Другие экскурсии Порт-Луи

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Водные развлечения»

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