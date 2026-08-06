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день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.

‎ ‎Озеро Ганга Талао — там такие огромные статуи, очень мощное место, даже если вы не религиозны, дух захватывает.

‎Водопад Шамарель — красота нереальная, прямо в джунглях. А Земля семи цветов — это просто магия природы, земля бывает фиолетовой и зелёной,хотя читала что краски не яркие, но впечатляет,стоит посмотреть, очень классно!

‎ Мыс Гри-Гри — вообще отдельная тема: океан бушует, скалы чёрные, ветер, брызги, чувствуешь себя на краю планеты.

‎ ‎Но ещё одно яркое впечатление — парк «Ла Ваниль». Мы кормили гигантских черепах! Они такие огромные и спокойные, подходят прямо к руке, и ты им даёшь листья — это такой детский восторг, даже у взрослых. Ещё там крокодилы, но черепахи — это было самое умилительное.

‎ ‎И, кстати, обед! Нас накормили очень вкусно, не какой-то стандартный туристический обед, а реально местная кухня, сытно и душевно, особенно местный крабовый суп!

‎ ‎Ну и главное — гид Иван. Без него было бы просто «галочка», а он сделал это настоящим путешествием. Всё рассказывал очень интересно и профессионально, показывал очень красивые места, никуда не торопил. Мы чувствовали себя не группой, а его друзьями. Спасибо ему огромное за этот день!

‎ ‎В общем, если сомневаетесь — езжайте! Юг Маврикия совсем другой, дикий и настоящий. А с Иваном он становится ещё и самым душевным воспоминанием. Рекомендуем от всего сердца! 🌺