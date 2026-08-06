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Экскурсии в Порт-Луи

Найдено 38 экскурсий в Порт-Луи на русском языке, цены от €53. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Приключение на Маврикии: киты и релакс
На катере
4.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Приключение на Маврикии: киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
€250 за человека
Мистический юг и сердце Маврикия
На машине
8 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €410 за всё до 5 чел.
На катере - к китам и дельфинам Маврикия
На катере
4 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
На катере - к китам и дельфинам Маврикия
Чудеса океана на расстоянии вытянутой руки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:15
14 авг в 05:15
15 авг в 05:00
€175 за человека
Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
Водопад Шамарель, ущелье Блэк Ривер Горджес, озеро Гран-Бассен, мыс Гри-Гри и парк «Ла Ваниль»
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €430 за всё до 4 чел.
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
На лодке
Круизы
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
10 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от €250 за человека
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия
На машине
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия
Персональный водитель, надёжность и забота о вашем комфорте с первой минуты
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $53 за всё до 4 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Завтра в 07:00
10 авг в 04:00
от €124 за всё до 2 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €345 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Маврикий
На микроавтобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€155 за человека
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €410 за всё до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Заповедник и деревня Шамарель (из любой точки острова)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедник и деревня Шамарель (из любой точки острова)
Прикоснуться к красоте Маврикия: вера, природа, чудеса
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом
Край света, цветные земли, черепахи, лемуры, святые храмы и кадры, которые останутся с вами навсегда
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €950 за всё до 5 чел.
Водная прогулка на Маврикии и снорклинг у кораллового рифа (из Порт-Луи)
На лодке
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Водная прогулка на Маврикии и снорклинг у кораллового рифа (из Порт-Луи)
Отправиться на лодке к дельфинам и поплавать бок о бок с разноцветными тропическими рыбами
Начало: На пляже Тамарин (Tamarin Public Beach)
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€64 за человека
Экзотическое приключение на 5 островах (всё включено)
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Экзотическое приключение на 5 островах (всё включено)
Узнать всё о Маврикии и его разнообразной природе
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €600 за всё до 2 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от €385 за всё до 4 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €385 за всё до 3 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
На машине
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Природный лавовый мост, статуи богов, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
Побывать в кратере вулкана, попробовать чай и ощутить энергетику плачущей скалы - из Порт-Луи
Начало: От вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$450 за всё до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
На катамаране
4.5 часа
2 отзыва
Групповая
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€180 за человека
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
Увидеть гигантские кувшинки, старинную цитадель и самую фотогеничную часовню на берегу океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €174 за всё до 4 чел.
Завтрак с жирафами на Маврикии
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Завтрак с жирафами на Маврикии
Провести утро в компании грациозных гигантов и погулять по сафари-парку
Начало: У входа в Casela Park
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€298 за человека
Семь водопадов, чайные плантации и вино из личи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь водопадов, чайные плантации и вино из личи
Пройти по тропическому лесу и попробовать необычные напитки - из Порт-Луи
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Дикий юг Маврикия на квадроцикле
На квадроциклах
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Дикий юг Маврикия на квадроцикле
Домчаться до пляжа Гри-Гри и Плачущей скалы из Порт-Луи
Начало: По договорённости
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €500 за всё до 2 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Прогулки на каяках
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Попробовать свои силы в гребле и исследовать необитаемый остров (из Порт-Луи)
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €500 за всё до 2 чел.
Фридайвинг и снорклинг в океане
2 часа
Индивидуальная
Фридайвинг и снорклинг в океане
Научиться нырять на одном вдохе и исследовать коралловые рифы
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 14:00
от €120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Р
Водная прогулка на Маврикии и снорклинг у кораллового рифа (из Порт-Луи)
ребята, вы крутые! на свеженькой лодке уплыли в океан, увидели дельфинов и кучу морских рыбех!!! невероятно красиво снорклить на этих локациях 👍👍👍
ребята, вы крутые! на свеженькой лодке уплыли в океан, увидели дельфинов и кучу морских рыбех!!! невероятно красиво снорклить на этих локациях 👍👍👍
ребята, вы крутые! на свеженькой лодке уплыли в океан, увидели дельфинов и кучу морских рыбех!!! невероятно красиво снорклить на этих локациях 👍👍👍
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Ирина
Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
Иван - максимально позитивный, приятный в общении и идущий на встречу человек! рассказал много интересного, не перегружая лишней информацией, ответил на все вопросы, показал красивые места и учел все пожелания. поездка была максимально комфортной и приятной!
Иван - максимально позитивный, приятный в общении и идущий на встречу человек! рассказал много интересного, не
Иван - максимально позитивный, приятный в общении и идущий на встречу человек! рассказал много интересного, не
Иван - максимально позитивный, приятный в общении и идущий на встречу человек! рассказал много интересного, не
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Наталья
Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ
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день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎ ‎Озеро Ганга Талао — там такие огромные статуи, очень мощное место, даже если вы не религиозны, дух захватывает.
‎Водопад Шамарель — красота нереальная, прямо в джунглях. А Земля семи цветов — это просто магия природы, земля бывает фиолетовой и зелёной,хотя читала что краски не яркие, но впечатляет,стоит посмотреть, очень классно!
‎ Мыс Гри-Гри — вообще отдельная тема: океан бушует, скалы чёрные, ветер, брызги, чувствуешь себя на краю планеты.
‎ ‎Но ещё одно яркое впечатление — парк «Ла Ваниль». Мы кормили гигантских черепах! Они такие огромные и спокойные, подходят прямо к руке, и ты им даёшь листья — это такой детский восторг, даже у взрослых. Ещё там крокодилы, но черепахи — это было самое умилительное.
‎ ‎И, кстати, обед! Нас накормили очень вкусно, не какой-то стандартный туристический обед, а реально местная кухня, сытно и душевно, особенно местный крабовый суп!
‎ ‎Ну и главное — гид Иван. Без него было бы просто «галочка», а он сделал это настоящим путешествием. Всё рассказывал очень интересно и профессионально, показывал очень красивые места, никуда не торопил. Мы чувствовали себя не группой, а его друзьями. Спасибо ему огромное за этот день!
‎ ‎В общем, если сомневаетесь — езжайте! Юг Маврикия совсем другой, дикий и настоящий. А с Иваном он становится ещё и самым душевным воспоминанием. Рекомендуем от всего сердца! 🌺

‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.+6
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
‎Наш отзыв — честно и от души ‎ ‎Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ день отпуска! Даже не знаю, с чего начать, столько эмоций.
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Мария
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Экскурсия прошла просто замечательно, лодка была прекрасная, мы увидели всех- огромную стаю дельфинов, поплавали с ними в несколько заходов, и
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огромное количество китов и заплывов с ними. Непередаваемые эмоции и впечатления, видели китов и взрослых и детей и выпрыгивающих и кормящих малышей! всё прошло на ура!!!

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Сергей
Мистический юг и сердце Маврикия
Очень хорошая экскурсия. Гид учёл все наши пожелания. И много что рассказал. Очень рекомендую
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Сергей
Приключение на Маврикии: киты и релакс
Потрясающие впечатления. Обязательно на Маврикии.
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Н
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид предусмотрительно взял налобники. На
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вершине были первые и еще около часа ждали восход солнца. На удивление сверху гора не плоская, имеет заостренные вершины, подъем идет не на самый верх, так как для этого необходима профессиональная подготовка. Но и обычный подъем, начиная с середины, маршрута достаточно сложен, особенно ночью, когда ничего вокруг не видно. По альпинистской категории оценили бы его на категорию 1b-2а. Стандартно спуск сложнее, чем подъем, причем на спуске вы можете столкнуться с группами, которые только начинают подъем, придется в каких-то местах ждать и пропускать, поэтому советуем идти ночью, когда никого нет и очень красивые виды.
Большое спасибо организаторам, которые накануне вечером и в 3 часа ночи перед выездом смогли сориентировать и подсказать, как лучше на машине добраться к месту встречи. Организаторы постоянно были на связи, создали групповой чат, оперативно отвечали на все вопросы.

Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид+4
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид
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Л
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Знаете, Анне удалось сделать самое главное - влюбить всю нашу семью в этот прекрасный, удивительный, незабываемый остров. Аня показала нам
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места, в которых мы смогли прочувствовать величие и уют (каким бы странным не казалось сочетание) этого, далеко не самого большого, кусочка суши. Спасибо, большое спасибо!

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С
Заповедник и деревня Шамарель (из любой точки острова)
Это был наш 2ой день вместе с Анной, мы посмотрели невероятной красоты места, куда сами врядли бы добрались, потрясающие локации
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и виды, идеально спланированный маршрут, и магия проведенного времени вместе. А еще Анна отвезла нас в фантастический видовой ресторан с отличной кухней. Мы остались довольны на 100% и эти теплые воспоминания точно останутся с нами! Спасибо!

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С
Порт-Луи и Северный Маврикий
Потрясающая экскурсия с потрясающей Анной! Нас было 10 человек, очень разношерстная и искушенная компания, но Анна великолепно справилась, сумела захватить
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наше внимание, нам было безумно интересно и увлекательно. Несмотря на насыщенную программу, Анна смогла сохранить легкость и гибкость на протяжении всего дня. Очень продуманный тайминг и маршрут, чуткость, умение слышать запрос клиента. Анна очень приятный в общении человек, бесконечно эрудированный и большой профессионал! Спасибо большое за этот чудесный день проведенный вместе!

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Всего 348 отзывов в Порт-Луи

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Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи

Самые популярные экскурсии в Порт-Луи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Приключение на Маврикии: киты и релакс;
  2. Мистический юг и сердце Маврикия;
  3. На катере - к китам и дельфинам Маврикия;
  4. Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи);
  5. Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам.
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в августе 2026
Сейчас в Порт-Луи можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 53 до 950. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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