Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборПриключение на Маврикии: киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
€250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический юг и сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по югу и центру Маврикия. Священное озеро, потухший вулкан, гигантские черепахи и разноцветные пески ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €410 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На катере - к китам и дельфинам Маврикия
Чудеса океана на расстоянии вытянутой руки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:15
14 авг в 05:15
15 авг в 05:00
€175 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога на юг: самый живописный Маврикий (из Порт-Луи)
Водопад Шамарель, ущелье Блэк Ривер Горджес, озеро Гран-Бассен, мыс Гри-Гри и парк «Ла Ваниль»
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
10 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от €250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Маврикия
Персональный водитель, надёжность и забота о вашем комфорте с первой минуты
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $53 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Завтра в 07:00
10 авг в 04:00
от €124 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €345 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€155 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедник и деревня Шамарель (из любой точки острова)
Прикоснуться к красоте Маврикия: вера, природа, чудеса
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за 1 день с гидом-видеографом
Край света, цветные земли, черепахи, лемуры, святые храмы и кадры, которые останутся с вами навсегда
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €950 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Водная прогулка на Маврикии и снорклинг у кораллового рифа (из Порт-Луи)
Отправиться на лодке к дельфинам и поплавать бок о бок с разноцветными тропическими рыбами
Начало: На пляже Тамарин (Tamarin Public Beach)
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€64 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Экзотическое приключение на 5 островах (всё включено)
Узнать всё о Маврикии и его разнообразной природе
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €385 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия и Pont Naturel
Природный лавовый мост, статуи богов, смотровые площадки, гигантские черепахи и многое другое
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Маврикий: путешествие к месту силы
Побывать в кратере вулкана, попробовать чай и ощутить энергетику плачущей скалы - из Порт-Луи
Начало: От вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €645 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Мистический Юг, или Сердце Маврикия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$450 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Красочный остров: чудеса Маврикия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Групповая
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€180 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ локаций Маврикия: путешествие по северу острова
Увидеть гигантские кувшинки, старинную цитадель и самую фотогеничную часовню на берегу океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €174 за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Завтрак с жирафами на Маврикии
Провести утро в компании грациозных гигантов и погулять по сафари-парку
Начало: У входа в Casela Park
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€298 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь водопадов, чайные плантации и вино из личи
Пройти по тропическому лесу и попробовать необычные напитки - из Порт-Луи
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дикий юг Маврикия на квадроцикле
Домчаться до пляжа Гри-Гри и Плачущей скалы из Порт-Луи
Начало: По договорённости
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Попробовать свои силы в гребле и исследовать необитаемый остров (из Порт-Луи)
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Фридайвинг и снорклинг в океане
Научиться нырять на одном вдохе и исследовать коралловые рифы
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 14:00
от €120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
ребята, вы крутые! на свеженькой лодке уплыли в океан, увидели дельфинов и кучу морских рыбех!!! невероятно красиво снорклить на этих локациях 👍👍👍
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Иван - максимально позитивный, приятный в общении и идущий на встречу человек! рассказал много интересного, не перегружая лишней информацией, ответил на все вопросы, показал красивые места и учел все пожелания. поездка была максимально комфортной и приятной!
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Наш отзыв — честно и от души Ездили на юг Маврикия с гидом Иваном — и это был ЛУЧШИЙ
+6
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Экскурсия прошла просто замечательно, лодка была прекрасная, мы увидели всех- огромную стаю дельфинов, поплавали с ними в несколько заходов, и
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Очень хорошая экскурсия. Гид учёл все наши пожелания. И много что рассказал. Очень рекомендую
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Потрясающие впечатления. Обязательно на Маврикии.
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Н
Отличная экскурсия для тех, кто любит активный отдых. Поднимались ночью к восходу солнца, для этого гид предусмотрительно взял налобники. На
+4
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Л
Знаете, Анне удалось сделать самое главное - влюбить всю нашу семью в этот прекрасный, удивительный, незабываемый остров. Аня показала нам
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С
Это был наш 2ой день вместе с Анной, мы посмотрели невероятной красоты места, куда сами врядли бы добрались, потрясающие локации
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С
Потрясающая экскурсия с потрясающей Анной! Нас было 10 человек, очень разношерстная и искушенная компания, но Анна великолепно справилась, сумела захватить
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Всего 348 отзывов в Порт-Луи
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Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи
Самые популярные экскурсии в Порт-Луи
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Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в августе 2026
Сейчас в Порт-Луи можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 53 до 950. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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