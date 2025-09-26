Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Бороздить морские просторы на катере — это, конечно, хорошо, но намного интереснее прокатиться на трёхместной лодке, где вы будете рулить сами: называется она seakart. Опытный персонал проведёт для вас инструктаж — и вперёд, навстречу водным приключениям!