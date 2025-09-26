Бороздить морские просторы на катере — это, конечно, хорошо, но намного интереснее прокатиться на трёхместной лодке, где вы будете рулить сами: называется она seakart. Опытный персонал проведёт для вас инструктаж — и вперёд, навстречу водным приключениям!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииFun Adventure предлагает уникальную возможность открыть для себя красоту Маврикийских лагун за рулём собственной моторной лодки. Seakart является мировым эксклюзивным водным видом спорта, сравнимым с водными мотоциклами, но гораздо более удобным и безопасным. После общения с одним из квалифицированных инструкторов туристы будут готовы испытать новые незабываемые ощущения. Важная информация:
- Каждый seakart вмещает максимум двух взрослых и одного ребёнка (8-12 лет).
- Минимальный возраст детей — 8 лет.
- Минимальный возраст для управления seakart'ом — 16 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж
- Водная прогулка на seakart’е
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
