10 дней
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
2 мар в 11:00
6 апр в 11:00
€1700 за человека
8 дней
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
8 мар в 08:00
24 мар в 08:00
230 000₽ за человека
8 дней
Навстречу черепахам, дельфинам и кашалотам: на паруснике вдоль берегов Маврикия
Встретить обитателей океана, искупаться у необитаемых островов и поучиться управлять катамараном
Начало: Маврикий, ТЦ L’Estuaire в марине La Balise marina,...
5 апр в 13:00
€2510 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «В апреле»
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