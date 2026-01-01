Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30
21 сен в 09:30
5 окт в 09:30
€2110 за человека
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
15 сен в 09:30
5 окт в 09:30
€1942 за человека
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
7 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
210 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На праздники»
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