Как добраться до Родригеса на самолёте
В Родригесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rodrigues Island Airport» вам не избежать
Список аэропортов Родригеса
- Родригес RRGRodrigues Island Airport
Самые дешёвые билеты в Родригес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|9 276
|1ч 30м
|01.08.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|58 536
|25ч 30м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|69 068
|28ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|88 578
|24ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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