  1. Маврикий

Летим в Родригес

Как добраться до Родригеса на самолёте

В Родригесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rodrigues Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Родригеса

  1. Родригес RRG
    Rodrigues Island Airport

Самые дешёвые билеты в Родригес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇲🇺Маврикия9 2761ч 30м
01.08.2021из 🇨🇭Цюриха58 53625ч 30м (⇵2)
08.01.2021из 🇷🇺Москвы69 06828ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇧Лондона88 57824ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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