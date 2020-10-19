Как добраться до Родригеса на самолёте

В Родригесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rodrigues Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Родригеса

Родригес RRG Rodrigues Island Airport

Самые дешёвые билеты в Родригес из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇲🇺 Маврикия 9 276 1ч 30м из 🇨🇭 Цюриха 58 536 25ч 30м (⇵2) из 🇷🇺 Москвы 69 068 28ч 40м (⇵2) из 🇬🇧 Лондона 88 578 24ч 50м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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