Полезная информация о Маврикии
Что нужно знать о Маврикии: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Маврикия
|Название
|Маврикий
|Эмодзи флаг
|🇲🇺
|Полное название
|Республика Маврикий
|По-английски
|Mauritius
|Статья о стране
|Статья о Маврикии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|43 фото
|Валюта
|Маврикийская рупия
|Площадь
|2 040 км²
|Население
|1 263 747 чел.
|Телефонный код
|+230
|Код ISO
|MU
|Основной домен
|.MU
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