Всё о Маврикии

Полезная информация о Маврикии

Что нужно знать о Маврикии: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Маврикия
Флаг Маврикия
НазваниеМаврикий
Эмодзи флаг🇲🇺
Полное названиеРеспублика Маврикий
По-английскиMauritius
Статья о странеСтатья о Маврикии
ГородаСписок городов
Фотографии43 фото
ВалютаМаврикийская рупия
Площадь2 040 км²
Население1 263 747 чел.
Телефонный код+230
Код ISOMU
Основной домен.MU

Подробная статья

Маврикий
Маврикий – всё о Маврикии, где находится на карте мира, что посмотреть на острове
Хотите знать где находится страна Маврикий на карте мира, на каком острове она расположена, какие виды отдыха, какой океан омывает и большие ли цены на туры и товар, тогда прочитайте нашу статью, мы ответим на многие вопросы о Маврикии по пунктам.

Где находится Маврикий на карте

Календарь низких цен на туры в Маврикий

Чем заняться

Что посмотреть в Маврикии

Горящие предложения по путёвкам

Фотографии

Блэк-Ривер-Горджес - национальный парк
Тру-о-Сёрф - потухший вулкан (на дне кратера находится озеро Гран-Бассен)
Крокодилы в парке Ла Ваниль
Львицы в национальном парке Казела
Розовый голубь, который обитает только на острове Маврикий
Парк Казела
Семицветные пески
Водопады Шарамель
43

Поиск и сравнение цен на туры