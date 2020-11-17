Как добраться до Коломбо на самолёте

В Коломбо 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bandaranaike International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коломбо

Бандаранаике CMB Bandaranaike International Airport Beira Lake SPB BYV не гражданский Beira Lake SPB Ratmalana RML не гражданский Ratmalana

Самые дешёвые билеты в Коломбо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Коломбо

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Коломбо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Лондон, Мельбурн, Мале и Сингапур

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Коломбо