Как добраться до Коломбо на самолёте
В Коломбо 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bandaranaike International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Коломбо
- Бандаранаике CMBBandaranaike International Airport
- Beira Lake SPB BYVне гражданскийBeira Lake SPB
- Ratmalana RMLне гражданскийRatmalana
Самые дешёвые билеты в Коломбо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|4 477
|1ч 20м
|10.12.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|6 292
|6ч 55м (⇵1)
|15.03.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|7 086
|3ч 30м
|11.02.2021
|из 🇮🇳Коямпуттура
|7 090
|5ч (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|7 127
|11ч 50м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|7 602
|7ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|8 613
|3ч 35м
|08.11.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|9 223
|10ч 20м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|11 872
|14ч 30м (⇵1)
|07.05.2021
|из 🇰🇭Пномпени
|12 156
|9ч 45м (⇵1)
|21.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|12 895
|10ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|13 714
|16ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|14 127
|26ч 50м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|14 482
|21ч 35м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|14 560
|12ч 35м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|14 822
|1ч 25м
|10.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|15 142
|28ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|15 276
|11ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|15 529
|23ч 55м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|16 448
|9ч 30м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|16 659
|29ч 10м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|16 874
|23ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|17 040
|42ч 15м (⇵2)
|05.03.2021
|из Гонконга
|17 134
|33ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇸🇦Даммама
|17 628
|15ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|18 003
|10ч 30м
|13.11.2020
|из 🇳🇵Катманду
|18 005
|14ч (⇵1)
|24.02.2021
|из Сеула
|18 293
|36ч 35м (⇵2)
|29.09.2021
|из 🇸🇦Джидды
|19 187
|6ч 20м
|12.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|19 244
|19ч 50м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|20 134
|15ч 30м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|20 709
|23ч 50м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|21 925
|16ч 5м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|22 175
|25ч 10м (⇵1)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|23 585
|56ч 45м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Сургута
|23 825
|34ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|24 104
|56ч 15м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|24 120
|57ч 20м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|24 298
|43ч 45м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|25 033
|55ч 35м (⇵2)
|22.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|25 315
|33ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|25 752
|24ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|26 203
|24ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|26 243
|56ч 35м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|26 355
|34ч 15м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|26 501
|25ч 30м (⇵2)
|11.03.2021
|из 🇹🇷Аданы
|26 741
|52ч 25м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|26 970
|37ч 55м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇪🇪Таллина
|27 173
|17ч 15м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|27 680
|19ч 40м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|28 011
|47ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|28 288
|22ч 15м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|28 379
|30ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇰Фейсалабада
|29 273
|12ч 25м (⇵1)
|09.03.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|29 513
|36ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|30 376
|10ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇷Шираза
|30 706
|43ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|30 910
|27ч 40м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|31 151
|34ч 55м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|31 224
|26ч 10м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|31 696
|40ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|31 862
|47ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|32 371
|40ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|33 167
|58ч 15м (⇵2)
|13.06.2021
|из 🇬🇷Крита
|33 284
|37ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|33 481
|59ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Днепр
|34 037
|37ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|34 284
|54ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇮🇹Катании
|34 591
|21ч 40м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|34 854
|29ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|34 908
|52ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из Ялты
|34 935
|30ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|36 468
|37ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|36 510
|23ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|36 723
|23ч 40м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|36 782
|35ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|37 042
|47ч 55м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|37 247
|47ч 45м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|37 377
|32ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|37 477
|47ч 25м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|39 765
|17ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|41 172
|46ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|41 311
|47ч 40м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Хьюстона
|41 510
|33ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|42 205
|48ч 20м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|42 378
|45ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|48 245
|48ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|55 042
|31ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|56 290
|47ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|56 427
|49ч 55м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|62 058
|54ч 10м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|63 189
|37ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇦🇺Брисбена
|64 470
|48ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|67 138
|47ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|85 889
|54ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|111 026
|16ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|146 785
|19ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|148 391
|30ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|337 394
|44ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|375 860
|58ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Коломбо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Коломбо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Лондон, Мельбурн, Мале и Сингапур
- 01.09.202116.09.2021
- 16.12.202025.12.2020
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