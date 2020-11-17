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Летим в Коломбо

Как добраться до Коломбо на самолёте

В Коломбо 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bandaranaike International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коломбо

  1. Бандаранаике CMB
    Bandaranaike International Airport
  2. Beira Lake SPB BYVне гражданский
    Beira Lake SPB
  3. Ratmalana RMLне гражданский
    Ratmalana

Самые дешёвые билеты в Коломбо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.11.2020из 🇮🇳Ченная4 4771ч 20м
10.12.2020из 🇮🇳Мумбаи6 2926ч 55м (⇵1)
15.03.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура7 0863ч 30м
11.02.2021из 🇮🇳Коямпуттура7 090 (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇳Гоа7 12711ч 50м (⇵1)
01.07.2021из 🇻🇳Хошимина7 6027ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇳Дели8 6133ч 35м
08.11.2020из 🇮🇳Калькутты9 22310ч 20м (⇵1)
02.02.2021из 🇻🇳Ханоя11 87214ч 30м (⇵1)
07.05.2021из 🇰🇭Пномпени12 1569ч 45м (⇵1)
21.02.2021из 🇦🇪Дубая12 89510ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇩Дакки13 71416ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇶🇦Дохи14 12726ч 50м (⇵1)
12.02.2021из 🇦🇪Шарджи14 48221ч 35м (⇵2)
28.10.2020из 🇰🇼Кувейт14 56012ч 35м (⇵1)
30.01.2021из 🇲🇻Мале14 8221ч 25м
10.11.2020из 🇲🇲Янгона15 14228ч (⇵1)
08.11.2020из 🇸🇦Медины15 27611ч 35м (⇵1)
07.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда15 52923ч 55м (⇵1)
25.11.2020из 🇧🇭Манамы16 4489ч 30м (⇵1)
29.01.2021из 🇮🇩Бали16 65929ч 10м (⇵2)
19.12.2020из 🇸🇬Сингапура16 87423ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇹🇭Пхукета17 04042ч 15м (⇵2)
05.03.2021из Гонконга17 13433ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇸🇦Даммама17 62815ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇺🇦Киева18 00310ч 30м
13.11.2020из 🇳🇵Катманду18 00514ч (⇵1)
24.02.2021из Сеула18 29336ч 35м (⇵2)
29.09.2021из 🇸🇦Джидды19 1876ч 20м
12.11.2020из 🇰🇿Алматы19 24419ч 50м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Москвы20 13415ч 30м (⇵1)
11.01.2021из 🇬🇪Тбилиси20 70923ч 50м (⇵1)
25.11.2020из 🇪🇬Каира21 92516ч 5м (⇵1)
29.01.2021из 🇹🇷Стамбула22 17525ч 10м (⇵1)
16.02.2021из 🇷🇺Тюмени23 58556ч 45м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Сургута23 82534ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Перми24 10456ч 15м (⇵2)
18.01.2021из 🇷🇺Нижневартовска24 12057ч 20м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга24 29843ч 45м (⇵2)
16.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга25 03355ч 35м (⇵2)
22.02.2021из 🇷🇺Казани25 31533ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇰Карачей25 75224ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇬Бишкека26 20324ч (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Новосибирска26 24356ч 35м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Самары26 35534ч 15м (⇵2)
11.01.2021из 🇵🇱Варшавы26 50125ч 30м (⇵2)
11.03.2021из 🇹🇷Аданы26 74152ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇭🇺Будапешта26 97037ч 55м (⇵2)
02.02.2021из 🇪🇪Таллина27 17317ч 15м (⇵1)
13.02.2021из 🇷🇺Краснодара27 68019ч 40м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону28 01147ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇹🇷Антальи28 28822ч 15м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Уфы28 37930ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇰Фейсалабада29 27312ч 25м (⇵1)
09.03.2021из 🇷🇺Волгограда29 51336ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇦Одессы30 37610ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇷Шираза30 70643ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇧🇾Минска30 91027ч 40м (⇵2)
03.01.2021из 🇨🇭Цюриха31 15134ч 55м (⇵2)
06.01.2021из 🇺🇸Ласа-Вегаса31 22426ч 10м (⇵1)
12.12.2020из 🇮🇹Венеции31 69640ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Красноярска31 86247ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇰Копенгагена32 37140ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Воронежа33 16758ч 15м (⇵2)
13.06.2021из 🇬🇷Крита33 28437ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇪🇸Барселоны33 48159ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Днепр34 03737ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Ставрополя34 28454ч 45м (⇵2)
05.01.2021из 🇮🇹Катании34 59121ч 40м (⇵1)
19.11.2020из 🇬🇧Лондона34 85429ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Сочи34 90852ч 45м (⇵2)
04.11.2020из Ялты34 93530ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Анапы36 46837ч (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇿Праги36 51023ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇰Лахора36 72323ч 40м (⇵2)
22.12.2020из 🇦🇹Вены36 78235ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Архангельска37 04247ч 55м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Иркутска37 24747ч 45м (⇵2)
04.12.2020из 🇲🇩Кишинёва37 37732ч 30м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Барнаула37 47747ч 25м (⇵2)
27.12.2020из 🇩🇪Берлина39 76517ч (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Челябинска41 17246ч (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Томска41 31147ч 40м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇸Хьюстона41 51033ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Хабаровска42 20548ч 20м (⇵2)
25.11.2020из 🇪🇸Тенерифе42 37845ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Владивостока48 24548ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇰🇿Караганды55 04231ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска56 29047ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇦Торонто56 42749ч 55м (⇵2)
23.12.2020из 🇺🇸Далласа62 05854ч 10м (⇵2)
24.11.2020из 🇦🇺Сиднея63 18937ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇦🇺Брисбена64 47048ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇺Мельбурна67 13847ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Пекина85 88954ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Милана111 02616ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇦🇫Кабула146 78519ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇳🇱Амстердама148 39130ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Шэньяна337 39444ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка375 86058ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Коломбо