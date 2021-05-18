Полезная информация о Нуакшот

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Местное время в Нуакшот
20:5202
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇷 Мавритания
Название городаНуакшот
По-английскиNouakchott
Это столицаНуакшот является столицей Мавритании
Население города661 400 чел.
АэропортНуакшот NKC
Часовой поясAfrica/Nouakchott
Средняя высота10 м. от уровня моря

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Нуакшот

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