Полезная информация о Нуакшот
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Местное время в Нуакшот
20:5202
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇷 Мавритания
|Название города
|Нуакшот
|По-английски
|Nouakchott
|Это столица
|Нуакшот является столицей Мавритании
|Население города
|661 400 чел.
|Аэропорт
|Нуакшот NKC
|Часовой пояс
|Africa/Nouakchott
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Нуакшот на карте
Нуакшот