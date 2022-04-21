Что вас ожидает:

День 1

Прилёт в Мехико-сити

Заселение в отель, отдых

День 2

Обзорная экскурсия по Мехико-сити

Антропологический музей

Теотиуакан

Мехико-сити (Ciudad de Mexico)

Горячее сердце Мексики. Бывшая столица кровожадных ацтеков, превращенная испанцами в католическую колониальную мекку Нового Света. Более 25 миллионов жителей, горные пейзажи, небоскребы, старинные здания и древние руины… Огромный, кипучий, поражающий разнообразием архитектуры и наполненный сумасшедшей энергетикой Мехико-сити представляет собой микс эпох, культур и народов. Это стоит пережить!

В рамках экскурсии по историческому центру города вы увидите:

главную площадь Zocalo,

Кафедральный собор,

Национальный дворец,

Дворец изящных искусств и другие достопримечательности.

Вас ожидает пешая прогулка продолжительностью около 2 часов.

Теотиуакан (Teotihuacan)

Если есть на земле место, где можно заподозрить следы присутствия неземных цивилизаций, это однозначно «Город Богов» Теотиуакан! Древние народы Центральной Мексики считали, что его построили боги. Современные индейские старейшины сходятся на том, что здесь родился Белый Ягуар — символ эпохи Пятого Солнца. И, наконец, официальная наука просто разводит руками: до сих пор нет точных данных о времени создания Теотиуакана, равно как ни о народе, его сотворившем. Научные свидетельства расходятся и дают погрешность в тысячелетия! Точно известно одно: Теотиуакан не похож ни на один другой индейский город. Его нечеловеческие масштабы, равно как и космологические совпадения в конструкциях построек и геометрическая стройность архитектуры свидетельствуют об участии в его создании могущественных и неизвестных цивилизаций! Пройтись по Аллее Мертвых, подняться на Пирамиду Солнца и заглянуть в пасть жуткому змею Кетцалькоатлю — must do хотя бы однажды в жизни! И именно это ожидает вас на этой экскурсии в Мексике!

День 3

Выезд из отеля

Переезд до Пуэблы

Сити-тур в Пуэбле

Переезд до Оахаки

Сити тур в Оахаке

Ночь в отеле Oaxaca

Пуэбла де Сарагоса (Puebla de Zaragoza)

Пуэбла де Сарагоса — идеальный пример «мексиканского барокко». Историческая и архитектурная ценность Пуэблы вне всяких сомнений! Первый колонизаторский город, построенный испанцами «с нуля» — без реконструкций древних индейских сооружений. Грамотно спланированный и целостный с точки зрения архитектуры мегаполис сочетает кипучую энергетику современности с очарованием Старой Европы. Католические храмы, дома с отделкой знаменитой керамикой талавера и величественные вулканические пейзажи вокруг создают впечатляющую картину!

Оахака (Oaxaca)

Наравне с Мехико-сити, Пуэблой и Гвадалахарой, Оахака входит в четверку «must see» городов Центральной Мексики. Кроме своей архитектурной ценности, город славится богатейшими культурными и кулинарными традициями. Оахака — родина пресловутых съедобных кузнечиков и мексиканского гурме-изыска «экскамолеc» — блюда из муравьиных яиц. От этой экскурсии в Мексике следует ожидать полного погружения в атмосферу синкретизма религий и культур: прочные и надежные колониальные дома испанской знати представлены здесь в обрамлении тропических растений и аутентичного местного населения. Особенно впечатлит рынок местной еды — завтрак будет сытным и экзотическим!

День 4

Выезд из отеля

Переезд до арх зоны Монте Альбан

Археологическая зона Монте Альбан (Monte Alban), экскурсия

Переезд к дереву Туле (самое большое дерево мира — Туле Arbol Tule) — осмотр, фото и перекус там же рядышком в кафешке /или кесадильи/

Дегустация напитка Мескаль

Переезд в Техуантепек

Заселение в отель, ужин, отдых. Ночь в Техуантепек

Монте Альбан (Monte Alban)

Монте Альбан — еще один достойный внимания мексиканский культурный объект под охраной ЮНЕСКО. Это крупное доколумбовское поселение племени сапотеков, расположенное на низком горном хребте, проходящем в центральной части долины Оахака. Церемониальный центр был построен на вершине искусственно выровненного холма на высоте около 1940 метров над уровнем моря, из- за чего он привлекает красочными видами и располагает к панорамным фото. На этой экскурсии в Мексике вы убедитесь в том, что Монте Альбан входит в число наиболее известных своей красотой древних городов Мезоамерики и строго рекомендован к посещению!

Дерево Туле (Arbol Tule)

Помните Древо Жизни с фантастической планеты Пандора? Так вот, оно растет в Мексике! Самое крупное дерево в мире — таксидиум с окружностью ствола более 36 метров — уже несколько тысяч лет наблюдает за сменой человеческих цивилизаций! Мистические натуральные рисунки животных на стволе дали почву бесконечным легендам о Дереве и его мистической славе. Настоящее Чудо Природы с снисходительной добротой и мудростью пошумит над вами бесконечным множеством многовековой листвы и на этой экскурсии в Мексике, безусловно, поделится своим древним благословением!

День 5

Выезд из отеля

Переезд на Каньон дель Сумидеро (Cañon del Sumidero)

Экскурсия на лодке по каньону

Переезд в Сан Кристобаль де Лас Касас (San Cristobal de las Casas)

Экскурсия по Сан Кристобаль де Лас Касас

Заселение в отель, ужин, отдых. Ночь в отеле в Сан Кристобаль де Лас Касас

Каньон дель Сумидеро (Cañón del Sumidero)

Классика жанра, которой не устаешь любоваться, — река в обрамлении высоченных гор. Национальный парк Каньон Сумидеро — самая известная природная достопримечательность штата Чиапас. Прокатится на лодке меж нависающих величественных стен — восхитительно красиво и захватывающе! Особенно если есть шанс встретить стайку обезьян, грифов и крокодилов.

Сан Кристобаль-де лас Касас (San Cristobal de las Casas)

Сан Кристобаль-де лас Касас — колоритный горный городок, запрятанный в сердце штата Чиапас. Расположенный в горной долине, Сан Кристобаль представляет вниманию захватывающие панорамные виды на разноцветные крыши домов, шпили церквей и горные вершины. Маленькие мощеные улочки переплетаются в единый неповторимый лабиринт, усыпанный старинными и ни на что не похожими испанскими двориками и колониальными часовнями. Атмосфера Сан Кристобаля притягивает необъяснимым обаянием: камерностью, а также пестрым контрастом колониальной архитектуры и колоритных индейских персонажей.

День 6

Выезд из отеля

Переезд в индейскую деревню Сан Хуан Чамула (San Juan Chamula)

Осмотр деревни и аутентичных обрядов в языческо-католической церкви

Переезд до водопадов Агуа Асуль (Agua Azul) или Мисоль-Ха (Misol Ha)

Обед или перекус там же в ресторанчике и осмотр водопадов

Переезд до Паленке (Palenque)

Заселение в отель, эко-отдых, ужин. Ночь в Паленке

Сан Хуан Чамула (San Juan Chamula)

Сан Хуан Чамула — очень странное поселение индейского народа цоциль в центре горных хребтов Чиапаса. Такое нельзя пропустить! Дичайший синкретизм католической и языческой культур поражает воображение. Полудикие взгляды местных женщин, облаченных в черные меховые юбки… Мега-странные обряды древних народов (с отголосками жертвоприношений) до сих пор присутствуют в не менее странной, на первый взгляд, христианской церкви, под крышей которой до сих пор молятся языческим духам. Другой мир. Окунуться на минутку, и скорее назад! На этой экскурсии в Мексике фотографировать строго запрещено!

Каскады Агуа Асуль (Agua Azul)

Голубые воды каскадов создают здесь неповторимый яркий пейзаж! Огромные пороги воды кипуче перекатываются из одного в другой, строя гигантскую лестницу горной реки. Подняться на смотровую площадку, окунуться в священную бирюзу вод… и, конечно, сделать потрясающие селфи на память!

или

Водопад Мисоль-Ха (Misol Ha)

Название тридцатиметрового водопада Мисоль-Ха, расположенного в живописной горной местности, с языка индейцев чоль так и переводится — «водопад». Небольшой, но известный во всем мире водопад-кинозвезда! Именно тут в 1987 году были сняты последние сцены культового «Хищника» с Арнольдом Шварценеггером. На этой экскурсии в Мексике вам будет удивительно приятно освежиться в бурных водах реки после жаркой прогулки по руинам Паленке. А также сделать отличные фото с падающей стеной воды и непременно посетить пещеру с летучими мышами и потайным источником.

Паленке (Palenque)

Паленке — одноименная с известнейшей археологической зоной майя деревушка на севере штата Чиапас. Ее прелесть в том, что она находится рядом с непроходимыми тропическими джунглями. А там на ветках деревьев часто можно разглядеть стайки обезьян-ревунов. Во всяком случае, услышать их громкий устрашающий рев вам точно повезет! При том, что внешность этих пушистых комочков меха совершенно не соответствует их низким ревущим голосам. В фауне паленкенских джунглей также представлены маленькие симпатичные грызуны церике, красочные попугаи гуакамая, сказочные колибри и даже ягуары (которые, правда, к людям выходить не стремятся, что и хорошо).

День 7

Выезд из отеля

Экскурсия в Археологической зоне Паленке и прогулка по диким джунглям

Выезд в Кампече (San Francisco de Campeche)

Сити-тур по Кампече

Заселение в отель, свободное время, отдых, ужин. Ночь в отеле в Кампече

Паленке Руины Майя (Zona Archeologica Palenque)

Самый мистический город майя — родина необъяснимых сверхъестественных явлений и окутанного тайной царя Пакаля. До сих пор ученые не могут дать ответ на вопрос, кем был древний правитель майя: могущественным воином, сверх-человеком или представителем иной цивилизации… Волшебные виды, запутанные лабиринты, завораживающие звуки джунглей и красочные пейзажи. Хотите на этой экскурсии в Мексике проникнуть в тайну древней майянской магии? По своей красоте и загадочности Паленке можно сравнить только с Теотиуаканом!

Сан Франсиско де Кампече (San Francisco de Campeche)

Колониальная сказка Кампече располагает к неспешной прогулке и эстетическому отдыху. Первый колониальный город полуострова Юкатан — Кампече — был построен испанской аристократией как порт и место для приятного времяпровождения. Душевный и симпатичный центр города приглашает к наслаждению искусством и беззаботному праздному времяпровождению. Старинные дома всевозможных расцветок, узкие улочки, вымощенные брусчаткой, забавные скульптуры, просторная красочная набережная и веселая атмосфера праздника по вечерам ждут вас на этой экскурсии в Мексике!

День 8

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Ушмаль (Uxmal)

Экскурсия в Ушмале

Посещение испанской асьенды 19 века

Переезд до города Мерида (Merida)

Сити тур в Мериде

Заселение в отель. Ночь в отеле в Мериде

Ушмаль (Uxmal)

Новый день этой экскурсии в Мексике начнется с очередного «пласта» истории, и, как обычно, истории, полной загадок. Со стен Храма Попугаев в майянском городе Ушмаль, ища взаимного внимания, на вас посмотрят странные «лица», на Пирамиде Карлика вам поведают таинственную легенду, а на Голубятне озадачат мистическим предназначением этого сооружения. Любителям архитектуры тут явно не покажется скучно — вас покорят разнообразие архитектурных стилей и форм, витиеватые украшения и пышные барельефы. Без дела не останутся и любители пофотографироваться — мест, где можно приложить фотофантазию, эта экскурсия в Мексике предложит предостаточно.

Мерида (Merida)

Финальным аккордом дня в этой экскурсии в Мексике станет знакомство с Меридой — столицей штата Юкатан, когда-то колониальном городе с соответствующими по духу отелями, в одном из которых вам предстоит остановиться. Исторический центр города за годы существования умудрился адаптировать в себе все встречающиеся в регионе культуры и религии. Испанские особняки в колониальном стиле, утопающие в местной тропической растительности, замечательно уживаются здесь с шумными улицами и современным автотрафиком, а строгие и чопорные католические соборы мило соседствуют с яркими рыночными площадями, где индейские бабушки продают всякую ненужную ерунду, которую очень хочется купить:).

День 9

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Чичен-Ица

Экскурсия в Чичен-Ице

Посещение карстового озера (сенота) Ик-Киль, купание

Переезд до отелей в Канкуне/на Ривьере Майя

Заселение в отели для пляжного отдыха или вылет домой…

Чичен-Ица (Chichen-Itza)

Мощные милитаристские постройки тольтеков имеют мало общего с майянскими храмами. Дважды в год можно увидеть, как вершину тольтекской пирамиды Кукулькан покидает Змей Кетцалькоатль. Грозные изображения на барельефах Платформы Черепов и жуткие каменные «росписи» на Поле Для Игры в Мяч вполне могут шокировать впечатлительного туриста, а яркое солнце, практически всегда освещающее тольтекские пирамиды, словно намеренно подчеркивает властную атмосферу, царившую в этом воинственном племени, поклонявшемся Великому и беспощадному Таинственному Змею.

Сенот Ик-Киль (Cenote Ik-Kil)

Шикарные карстовые озера (сеноты) — уникальная достопримечательность региона — бальзамически подействуют на ваше тело и душу после похода к археологическим зонам, включенным в эту экскурсию в Мексике. Купание в чистейшем пресном озере со свисающими по «стенам» естественного «провала» — на десятки метров в глубину — тропическими лианами — редкое удовольствие. И что уж говорить о возможности встретить в таком сеноте представителей местного водного мира!)) Но пугаться не стоит — хищников среди них нет.

Важная информация: