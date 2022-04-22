Что вас ожидает:

День 1

Выезд из отеля

Переезд до археологической зоны Тулум

Экскурсия в Тулуме

Переезд до лагуны Бакалар

Осмотр лагуны, купание в карстовом озере Сенот Асуль

Переезд до города Шпухиль

Заселение в отель. Отдых. Ночь в отеле в Шпухиле

Тулум (Tulum)

Тулум — очень популярный город, более всего известный тем, что это красивое и залитое солнцем майянское поселение расположено — что большая редкость — на берегу моря, в самом конце Ривьеры. Руины Тулума напомнят искушенному путешественнику известные помпейские «пейзажи», замечательные панорамы города и ближайших поселений, буквально «облепленных» массой древних построек народа майя, заставят взять в руки фотоаппарат даже жестких критиков селфи. Многие считают, что это лучшее место для фотосессий на всем Юкатане)).

Лагуна Бакалар (Bacalar)

Легендарные семь цветов лагуны действительно видны! Под ярким тропическим солнцем со смотровой площадки в колониальной деревушке Бакалар на этой экскурсии в Мексике вашим глазам откроется захватывающий дух пейзаж! Всевозможные переливы сине-зеленых оттенков лагуны запечатлеются в памяти и сохранятся на ваших фото!

День 2

Выезд из отеля

Переезд до археологической зоны Калакмуль

Экскурсия в Калакмуль

Переезд до Паленке

Заселение в отель. Отдых. Ночь в отеле в Паленке

Калакмуль

Древний город Калакмуль или на языке майя «Королевство Змеи», окруженный тропическими джунгялми. Этот могущественный некогда город мая был соперником Тикаля. Самым внушительным сооружением древнего города является красивийший храм — пирамида более чем 45 метров высотой, внутри которой было расположено 4 грабницы. Эту жемчужину майянской архитектуры окружают настоящие джунгли, и до нее сложно добраться, поэтому попадая в этот древний город, вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями.

День 3

Выезд из отеля

Экскурсия в Археологической зоне Паленке и прогулка по диким джунглям

Выезд в Кампече San Francisco de Campeche

Сити тур по Кампече

Заселение в отель. Свободное время. Отдых. Ужин. Ночь в отеле в Кампече

Паленке Руины Майя (Zona Archeologica Palenque)

Самый мистический город майя — родина необъяснимых сверхъестественных явлений и окутанного тайной царя Пакаля. До сих пор ученые не могут дать ответ на вопрос, кем был древний правитель майя: могущественным воином, сверх-человеком или представителем иной цивилизации… Волшебные виды, запутанные лабиринты, завораживающие звуки джунглей и красочные пейзажи. Хотите проникнуть в тайну древней маянской магии? По своей красоте и загадочности Паленке можно сравнить только с Теотиуаканом!

Сан Франсиско де Кампече (San Francisco de Campeche)

Колониальная сказка Кампече располагает к неспешной прогулке и эстетическому отдыху. Первый колониальный город полуострова Юкатан — Кампече — был построен испанской аристократией как порт и место для приятного времяпровождения. Душевный и симпатичный центр города приглашает к наслаждению искусством и беззаботному праздному времяпровождению. Старинные дома всевозможных расцветок, узкие улочки, вымощенные брусчаткой, забавные скульптуры, просторная красочная набережная и веселая атмосфера праздника по вечерам ожидают вас на этой экскурсии в Мексике!

День 4

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Ушмаль

Экскурсия в Ушмале

Посещение испанской асьенды 19 века

Переезд до города Мерида

Сити тур в Мериде

Заселение в отель. Ночь в отеле в Мериде

Ушмаль (Uxmal)

Новый день этой экскурсии в Мексике начнется с очередного «пласта» истории, и, как обычно, истории, полной загадок. Со стен Храма Попугаев в майянском городе Ушмаль, ища взаимного внимания, на вас посмотрят странные «лица», на Пирамиде Карлика вам поведают таинственную легенду, а на Голубятне озадачат мистическим предназначением этого сооружения. Любителям архитектуры тут явно не покажется скучно — вас покорит разнообразие архитектурных стилей и форм, витиеватые украшения и пышные барельефы. Без дела не останутся и любители пофотографироваться — ме́ста, где можно приложить фотофантазию тут будет предостаточно.

Мерида (Merida)

Финальным аккордом дня в этой экскурсии в Мексике станет знакомство с Меридой — столицей штата Юкатан, когда-то колониальном городе с соответствующими по духу отелями, в одном из которых вам предстоит остановиться. Исторический центр города за годы существования умудрился адаптировать в себе все встречающиеся в регионе культуры и религии. Испанские особняки в колониальном стиле, утопающие в местной тропической растительности, замечательно уживаются с шумными улицами и современным автотрафиком, а строгие и чопорные католические соборы мило соседствуют с яркими рыночными площадями, где индейские бабушки продают всякую ненужную ерунду, которую очень хочется купить:).

День 5

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Чичен-Ица

Экскурсия в Чичен-Ице

Посещение карстового озера (сенота) Ик-Киль, купание

Переезд до отелей в Канкуне/на Ривьере Майя

Заселение в отели для пляжного отдыха или вылет домой…

Чичен-Ица (Chichen-Itza)

Мощные милитаристские постройки тольтеков имеют мало общего с майянскими храмами. Дважды в год можно увидеть, как вершину тольтекской пирамиды Кукулькан покидает Змей Кетцалькоатль. Грозные изображения на барельефах Платформы Черепов и жуткие каменные «росписи» на Поле Для Игры в Мяч вполне могут шокировать впечатлительного туриста, а яркое солнце, практически всегда освещающее тольтекские пирамиды, словно намеренно подчеркивает властную атмосферу, царившую в этом воинственном племени, поклонявшемся Великому и беспощадному Таинственному Змею.

Сенот (карстовое озеро)

Шикарные кастровые озера (сеноты) — уникальная достопримечательность региона — бальзамически подействуют на ваше тело и душу после похода к археологическим зонам. Купание в чистейшем пресном озере со свисающими по «стенам» естественного «провала» — на десятки метров в глубину — тропическими лианами — редкое удовольствие, включенное в эту экскурсию в Мексике. И что уж говорить о возможности встретить в таком сеноте представителей местного водного мира!)) Но пугаться не стоит — хищников среди них нет.

Важная информация: