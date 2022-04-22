Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан

Во время трёхдневного тура вы увидите: одно из семи чудес света - пирамиду Кукулькан

Авторский тур
Во время трёхдневного тура вы увидите: одно из семи чудес света — пирамиду Кукулькан в Чичен-Ице, загадочный и монументальный оплот индейской аристократии -величественный Ушмаль, а также самый красивый колониальный город полуострова Юкатан — Мериду и, кроме того, вас ждёт чудесное купание в карстовом озере и много-много мексиканской истории!
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан
Тайны Майя. Экспресс: 3 дня по полуострову Юкатан

Что вас ожидает 🤩

  • Коба
  • Тулум
  • Чичен Ица
  • Ушмаль
  • Мерида

Что вас ожидает:

    День 1
    • Выезд из отеля
    • Переезд до археологической зоны Тулум
    • Экскурсия в Тулуме
    • Переезд до археологической зоны Коба
    • Переезд до города Мерида
    • Сити тур в Мериде
    • Заселение в отель
    • Ночь в отеле в Мериде
    Тулум (Tulum)
    Тулум — очень популярный город, более всего известный тем, что это красивое и залитое солнцем майянское поселение расположено — что большая редкость — на берегу моря, в самом конце Ривьеры. Руины Тулума напомнят искушенному путешественнику известные помпейские «пейзажи», а замечательные панорамы города и ближайших поселений, буквально «облепленных» массой древних построек народа майя, заставят взять в руки фотоаппарат даже жестких критиков селфи. Многие считают, что это лучшее место для фотосессий на всем Юкатане)).

    Коба (Coba)

    Комфортная для прогулок зеленая Коба — полный антипод жаркой и строгой Чичен-Ице. Построенный в первом тысячелетии нашей эры, этот майянский город с хорошо сохранившимися дворцами индейских вождей — значительный кусок территории в джунглях, где можно не только подняться на вторую по высоте пирамиду полуострова Юкатан, но и получить удовольствие от всегда неожиданной встречи с яркими экзотическими растениями или стайкой паукообразных обезьян. Несомненным бонусом к этой экскурсии в Мексике вам покажется забавная прогулка на велорикшах!

    Мерида (Merida)

    Финальным аккордом дня в этой экскурсии в Мексике станет знакомство с Меридой — столицей штата Юкатан, когда-то колониальном городе с соответствующими по духу отелями, в одном из которых вам предстоит остановиться. Исторический центр города за годы существования умудрился адаптировать в себе все встречающиеся в регионе культуры и религии. Испанские особняки в колониальном стиле, утопающие в местной тропической растительности, замечательно уживаются с шумными улицами и современным автотрафиком, а строгие и чопорные католические соборы мило соседствуют с яркими рыночными площадями, где индейские бабушки продают всякую ненужную ерунду, которую очень хочется купить:).
    День 2
    • Выезд из отеля
    • Переезд в археологическую зону Ушмаль
    • Экскурсия в Ушмале
    • Посещение испанской асьенды 19 века
    • Переезд до города Мерида
    • Вторая ночь в отеле в Мериде
    Ушмаль (Usmal)
    Новый день этой экскурсии в Мексике начнется с очередного «пласта» истории, и, как обычно, истории, полной загадок. Со стен Храма Попугаев в майянском городе Ушмаль, ища взаимного внимания, на вас посмотрят странные «лица», на Пирамиде Карлика вам поведают таинственную легенду, а на Голубятне озадачат мистическим предназначением этого сооружения. Любителям архитектуры тут явно не покажется скучно — вас покорит разнообразие архитектурных стилей и форм, витиеватые украшения и пышные барельефы. Без дела не останутся и любители пофотографироваться — ме́ста, где можно приложить фотофантазию тут будет предостаточно.
    День 3
    • Выезд из отеля
    • Переезд в археологическую зону Чичен-Ица
    • Экскурсия в Чичен-Ице
    • Посещение карстового озера (сенота) Ик-Киль, купание
    • Переезд до отелей в Канкуне/на Ривьере Майя
    • Заселение в отели для пляжного отдыха или вылет домой.
    Чичен-Ица (Chichen-Itza)
    Мощные милитаристские постройки тольтеков имеют мало общего с майянскими храмами. Дважды в год можно увидеть, как вершину тольтекской пирамиды Кукулькан покидает Змей Кетцалькоатль. Грозные изображения на барельефах Платформы Черепов и жуткие каменные «росписи» на Поле Для Игры в Мяч вполне могут шокировать впечатлительного туриста, а яркое солнце, практически всегда освещающее тольтекские пирамиды, словно намеренно подчеркивает властную атмосферу, царившую в этом воинственном племени, поклонявшемся Великому и беспощадному Таинственному Змею.

    Сенот Ик-Киль (Ik-Kil)

    Шикарные карстовые озера (сеноты) — уникальная достопримечательность региона — бальзамически подействуют на ваше тело и душу после похода к археологическим зонам. Купание в чистейшем пресном озере со свисающими по «стенам» естественного «провала» (на десятки метров в глубину) тропическими лианами — редкое удовольствие. И что уж говорить о возможности встретить в таком сеноте представителей местного водного мира!)) Но пугаться не стоит — хищников среди них нет.

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Маршрут и программа всех экскурсионных туров в Мексике могут быть изменены по независимым от компании причинам — исходя из погодных условий, соображений безопасности или загруженности дорог.
    • Возьмите с собой: купальник, полотенце, крем от загара, удобную одежду и обувь (аква), головной убор, спрей от комаров, паспорт.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт по маршруту
    • Услуги русскоговорящего гида
    • Входные билеты во все археологические зоны и заповедники, указанные в программе
    • Проживание в отелях 4 звезды, включен шведский стол или американский завтрак
    Что не входит
    • Чаевые гиду и водителю
    • Проживание в отелях до и после окончания маршрута
    • Обеды и ужины
    • Доплаты за Рождественский и Новогодний ужины
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Важная информация
    • Возьмите с собой: купальник
    • Полотенце
    • Крем от загара
    • Удобную одежду и обувь (аква)
    • Головной убор
    • Спрей от комаров
    • Паспорт
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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