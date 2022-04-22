Что вас ожидает:
День 1
- Выезд из отеля
- Переезд до археологической зоны Тулум
- Экскурсия в Тулуме
- Переезд до археологической зоны Коба
- Переезд до города Мерида
- Сити тур в Мериде
- Заселение в отель
- Ночь в отеле в Мериде
Тулум (Tulum)
Тулум — очень популярный город, более всего известный тем, что это красивое и залитое солнцем майянское поселение расположено — что большая редкость — на берегу моря, в самом конце Ривьеры. Руины Тулума напомнят искушенному путешественнику известные помпейские «пейзажи», а замечательные панорамы города и ближайших поселений, буквально «облепленных» массой древних построек народа майя, заставят взять в руки фотоаппарат даже жестких критиков селфи. Многие считают, что это лучшее место для фотосессий на всем Юкатане)).
Коба (Coba)
Комфортная для прогулок зеленая Коба — полный антипод жаркой и строгой Чичен-Ице. Построенный в первом тысячелетии нашей эры, этот майянский город с хорошо сохранившимися дворцами индейских вождей — значительный кусок территории в джунглях, где можно не только подняться на вторую по высоте пирамиду полуострова Юкатан, но и получить удовольствие от всегда неожиданной встречи с яркими экзотическими растениями или стайкой паукообразных обезьян. Несомненным бонусом к этой экскурсии в Мексике вам покажется забавная прогулка на велорикшах!
Мерида (Merida)
Финальным аккордом дня в этой экскурсии в Мексике станет знакомство с Меридой — столицей штата Юкатан, когда-то колониальном городе с соответствующими по духу отелями, в одном из которых вам предстоит остановиться. Исторический центр города за годы существования умудрился адаптировать в себе все встречающиеся в регионе культуры и религии. Испанские особняки в колониальном стиле, утопающие в местной тропической растительности, замечательно уживаются с шумными улицами и современным автотрафиком, а строгие и чопорные католические соборы мило соседствуют с яркими рыночными площадями, где индейские бабушки продают всякую ненужную ерунду, которую очень хочется купить:).
День 2
- Выезд из отеля
- Переезд в археологическую зону Ушмаль
- Экскурсия в Ушмале
- Посещение испанской асьенды 19 века
- Переезд до города Мерида
- Вторая ночь в отеле в Мериде
Ушмаль (Usmal)
Новый день этой экскурсии в Мексике начнется с очередного «пласта» истории, и, как обычно, истории, полной загадок. Со стен Храма Попугаев в майянском городе Ушмаль, ища взаимного внимания, на вас посмотрят странные «лица», на Пирамиде Карлика вам поведают таинственную легенду, а на Голубятне озадачат мистическим предназначением этого сооружения. Любителям архитектуры тут явно не покажется скучно — вас покорит разнообразие архитектурных стилей и форм, витиеватые украшения и пышные барельефы. Без дела не останутся и любители пофотографироваться — ме́ста, где можно приложить фотофантазию тут будет предостаточно.
День 3
- Выезд из отеля
- Переезд в археологическую зону Чичен-Ица
- Экскурсия в Чичен-Ице
- Посещение карстового озера (сенота) Ик-Киль, купание
- Переезд до отелей в Канкуне/на Ривьере Майя
- Заселение в отели для пляжного отдыха или вылет домой.
Чичен-Ица (Chichen-Itza)
Мощные милитаристские постройки тольтеков имеют мало общего с майянскими храмами. Дважды в год можно увидеть, как вершину тольтекской пирамиды Кукулькан покидает Змей Кетцалькоатль. Грозные изображения на барельефах Платформы Черепов и жуткие каменные «росписи» на Поле Для Игры в Мяч вполне могут шокировать впечатлительного туриста, а яркое солнце, практически всегда освещающее тольтекские пирамиды, словно намеренно подчеркивает властную атмосферу, царившую в этом воинственном племени, поклонявшемся Великому и беспощадному Таинственному Змею.
Сенот Ик-Киль (Ik-Kil)
Шикарные карстовые озера (сеноты) — уникальная достопримечательность региона — бальзамически подействуют на ваше тело и душу после похода к археологическим зонам. Купание в чистейшем пресном озере со свисающими по «стенам» естественного «провала» (на десятки метров в глубину) тропическими лианами — редкое удовольствие. И что уж говорить о возможности встретить в таком сеноте представителей местного водного мира!)) Но пугаться не стоит — хищников среди них нет.
Важная информация:
- Тур состоится при наборе группы
- Уточните у гида в заказе доступные даты
- Маршрут и программа всех экскурсионных туров в Мексике могут быть изменены по независимым от компании причинам — исходя из погодных условий, соображений безопасности или загруженности дорог.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, крем от загара, удобную одежду и обувь (аква), головной убор, спрей от комаров, паспорт.