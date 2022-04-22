Что вас ожидает:

День 1

Выезд из отеля

Переезд до археологической зоны Тулум

Экскурсия в Тулуме

Переезд до археологической зоны Коба

Переезд до города Мерида

Сити тур в Мериде

Заселение в отель

Ночь в отеле в Мериде

Тулум (Tulum)

Тулум — очень популярный город, более всего известный тем, что это красивое и залитое солнцем майянское поселение расположено — что большая редкость — на берегу моря, в самом конце Ривьеры. Руины Тулума напомнят искушенному путешественнику известные помпейские «пейзажи», а замечательные панорамы города и ближайших поселений, буквально «облепленных» массой древних построек народа майя, заставят взять в руки фотоаппарат даже жестких критиков селфи. Многие считают, что это лучшее место для фотосессий на всем Юкатане)).

Коба (Coba)

Комфортная для прогулок зеленая Коба — полный антипод жаркой и строгой Чичен-Ице. Построенный в первом тысячелетии нашей эры, этот майянский город с хорошо сохранившимися дворцами индейских вождей — значительный кусок территории в джунглях, где можно не только подняться на вторую по высоте пирамиду полуострова Юкатан, но и получить удовольствие от всегда неожиданной встречи с яркими экзотическими растениями или стайкой паукообразных обезьян. Несомненным бонусом к этой экскурсии в Мексике вам покажется забавная прогулка на велорикшах!

Мерида (Merida)

Финальным аккордом дня в этой экскурсии в Мексике станет знакомство с Меридой — столицей штата Юкатан, когда-то колониальном городе с соответствующими по духу отелями, в одном из которых вам предстоит остановиться. Исторический центр города за годы существования умудрился адаптировать в себе все встречающиеся в регионе культуры и религии. Испанские особняки в колониальном стиле, утопающие в местной тропической растительности, замечательно уживаются с шумными улицами и современным автотрафиком, а строгие и чопорные католические соборы мило соседствуют с яркими рыночными площадями, где индейские бабушки продают всякую ненужную ерунду, которую очень хочется купить:).

День 2

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Ушмаль

Экскурсия в Ушмале

Посещение испанской асьенды 19 века

Переезд до города Мерида

Вторая ночь в отеле в Мериде

Ушмаль (Usmal)

Новый день этой экскурсии в Мексике начнется с очередного «пласта» истории, и, как обычно, истории, полной загадок. Со стен Храма Попугаев в майянском городе Ушмаль, ища взаимного внимания, на вас посмотрят странные «лица», на Пирамиде Карлика вам поведают таинственную легенду, а на Голубятне озадачат мистическим предназначением этого сооружения. Любителям архитектуры тут явно не покажется скучно — вас покорит разнообразие архитектурных стилей и форм, витиеватые украшения и пышные барельефы. Без дела не останутся и любители пофотографироваться — ме́ста, где можно приложить фотофантазию тут будет предостаточно.

День 3

Выезд из отеля

Переезд в археологическую зону Чичен-Ица

Экскурсия в Чичен-Ице

Посещение карстового озера (сенота) Ик-Киль, купание

Переезд до отелей в Канкуне/на Ривьере Майя

Заселение в отели для пляжного отдыха или вылет домой.

Чичен-Ица (Chichen-Itza)

Мощные милитаристские постройки тольтеков имеют мало общего с майянскими храмами. Дважды в год можно увидеть, как вершину тольтекской пирамиды Кукулькан покидает Змей Кетцалькоатль. Грозные изображения на барельефах Платформы Черепов и жуткие каменные «росписи» на Поле Для Игры в Мяч вполне могут шокировать впечатлительного туриста, а яркое солнце, практически всегда освещающее тольтекские пирамиды, словно намеренно подчеркивает властную атмосферу, царившую в этом воинственном племени, поклонявшемся Великому и беспощадному Таинственному Змею.

Сенот Ик-Киль (Ik-Kil)

Шикарные карстовые озера (сеноты) — уникальная достопримечательность региона — бальзамически подействуют на ваше тело и душу после похода к археологическим зонам. Купание в чистейшем пресном озере со свисающими по «стенам» естественного «провала» (на десятки метров в глубину) тропическими лианами — редкое удовольствие. И что уж говорить о возможности встретить в таком сеноте представителей местного водного мира!)) Но пугаться не стоит — хищников среди них нет.

Важная информация: