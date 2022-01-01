Краткое описание тура:

Двухдневный тур по самым нетуристическим достопримечательностям Юкатана.

Тур прекрасно подходит для желаюших получить максимум пользы за два экскурсионных дня.

Подробное описание тура:

Первый день

ВНИМАНИЕ!

Если Вы желаете попасть в город 🏙️, одними из первых, когда лучи солнце ☀️ еще не губительны, толпы туристов находятся едва ли на полпути к Чичен Ице, а продавцы сувениров только просыпаются, рекомендую выезжать из отеля как можно раньше- 6:00—7:00.

По скоростной трассе, в течение двух часов после выезда из отеля, прибываем к открытию первой локации- археологической зоны Чичен Ица.

В археологической зоне мы познакомимся со всеми монументальными сооружениями, которые на протяжение веков поражают гостей города своей архитектурой: Храм Воинов, Платформа Венеры, Обсерватория, а так же, главная пирамида города, - Храм Пернатого Змея.

К концу прогулки по городу, продавцы сувениров уже будут на своих рабочих местах, а значит у желающих будет возможность выбрать презенты на любой вкус.

В археологической зоне проведем около двух часов.

Следующий пункт назначения является комплекс Ик-Киль. Комплекс известен своим красивейшим сенотом, в котором можно будет искупаться и расслабиться после прогулок по Чичен Ице.

Учитывая ранний выезд из отеля, в Ик-Киль мы так же прибываем раньше остальных групп.

В эко комплексе Ик-Киль мы проведем более одного часа.

Следующей локацией на нашем маршруте является столица ⭐️ штата Юкатан- Мерида. В былые времена в Мериде проживали самые состоятельные европейские семьи на полуострове, поэтому архитектура города удивит даже самого искушенного путешественника. Один из лучших примеров некогда хорошей жизни является проспект Монтехо, застроенный особняками и дорогими домами европейцев. В центре города находятся основные административные сооружения и семейный особняк основателей города. Весь этот ансамбль венчает собор Сан Ильдефонсо, один из первых католических соборов на американском континенте.

Удивительный город сочетающий в себе индейскую культуру и испанское архитектурное наследие.

В городе Мерида мы пробудем около двух часов.

В часе езды от Мериды находится наш 4* отель 🏨, который предусмотрен для ночевки.

Желающие, за дополнительную плату, смогут воспользоваться СПА услугами отеля- расслабляющий массаж и темаскаль.

При отеле находится ресторан и бассейн.

Второй день

Во второй день первой локацией на маршруте будет археологическая зона Ушмаль.

Данный город, был некогда крупнейшим городом майя классического периода. До наших дней хорошо сохранилось большинство сооружений: Пирамида Волшебника, Дом Монахов, Дворец Правителя и прочие сооружения. Большая часть помещений и сооружений открыта для гостей города, что является достаточно редким явлением для подобного памятника истории 📖. Географическое местоположение археологической зоны достаточно отдаленно от классических туристических маршрутов, а значит атмосферу древнего времени можно прочувствовать практически в полном одиночестве.

В городе Ушмаль мы пробудем около двух часов.

Следующим пунктом на маршруте является асьенда Сотута де Пеон.

На протяжение ста лет данное поместье являлось золотой жилой для знатной испанской семьи Пеон. Здесь производили, так называемое, «белое золото Юкатана»: мешки, канаты и прочие изделия из сизаля. На сегодняшний день, асьенда является не только прекрасно сохранившийся памятником колониальной эпохи, но и единственной действующей асьендой на полуострове Юкатан. Вам будет показан весь процесс получения сизального волокна и производства различных изделий. По окончанию тура, нас ждет прогулка 👣 в вагонетки по полю огавы, знакомство со старейшим работником асьенды и купание в местном сеноте.

В асьенде Сотута-Де Пеон мы пробудем около двух часов

На обратном пути мы посетим небольшой Колониальный город, который по ращмеру гораздо меньше Мериды, но по-своему уютный и красивый.

В городе Вальядолид мы проведем менее одного часа.

Обратная дорога в Ваш отель составит около двух часов.

Уважаемые гости!

Если у Вас возникли вопросы по программе тура или есть желание заменить либо добавить пункт на маршруте, -обращайтесь, с радостью отвечу на все Ваши вопросы!