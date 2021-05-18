Полезная информация о Колиме

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Местное время в Колиме
15:5220
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКолима
По-английскиColima
Столица регионаКолима является столицей региона
Население города137 383 чел.
АэропортКолима CLQ
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота502 м. от уровня моря

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