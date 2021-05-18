Полезная информация о Колиме
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Местное время в Колиме
15:5220
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Колима
|По-английски
|Colima
|Столица региона
|Колима является столицей региона
|Население города
|137 383 чел.
|Аэропорт
|Колима CLQ
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|502 м. от уровня моря
Где находится Колима на карте
Колима