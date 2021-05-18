Полезная информация о Мехикали
Что нужно знать о Мехикали: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Мехикали, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мехикали
13:5232
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Мехикали
|По-английски
|Mexicali
|Столица региона
|Мехикали является столицей региона
|Население города
|689 775 чел.
|Аэропорт
|Мехикали MXL
|Часовой пояс
|America/Tijuana
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря
Где находится Мехикали на карте
Мехикали