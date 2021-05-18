Всё о Мехикали

Полезная информация о Мехикали

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Местное время в Мехикали
13:5232
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаМехикали
По-английскиMexicali
Столица регионаМехикали является столицей региона
Население города689 775 чел.
АэропортМехикали MXL
Часовой поясAmerica/Tijuana
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Мехикали на карте

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Мехикали

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